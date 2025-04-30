Евросоюз готовит план по сохранению санкций против РФ, если США выйдут из мирных переговоров, - Каллас

Европейский Союз готовит план по сохранению экономических санкций против России, если администрация США откажутся от мирных переговоров по войне России против Украины и будет стремиться к сближению с Москвой.

Об этом в в интервью Financial Times заявила высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Каллас рассказала, что в ЕС наблюдают за поведением США и возможным выходом Вашингтона из мирных переговоров по завершению войны.

"Мы видим признаки того, что они размышляют, стоит ли им уйти из Украины, а не пытаться заключить соглашение с россиянами, потому что это трудно",- заявила топ-дипломат.

Кроме этого, Каллас сказала, что некоторые страны-члены ЕС размышляют над тем, чтобы оставить Украину и перезагрузить отношения с Россией, если это сделают США.

"Понятно, что такие дискуссии продолжаются в некоторых государствах-членах, и, возможно, есть надежда, что нам больше не придется поддерживать Украину. Но это также ложная надежда, потому что если посмотреть на Россию, которая инвестирует более 9% своего ВВП в военные нужды, они снова захотят их использовать", - сказала глава европейской дипломатии.

Каллас также добавила, что у США есть инструменты давления на Россию для того, чтобы та согласилась на переговоры для завершения войны и прекращения огня.

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"Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы убийства прекратились. Он должен давить на того, кто убивает",- добавила топ-дипломат.

Напомним, что недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.

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