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Ближайшие дни станут критическими для установления мира в Украине, - Госдеп США

Госдеп США предупредил Россию о реальных действиях для мира в Украине

Ближайшие дни будут решающими для мирного урегулирования войны РФ против Украины. США ожидают реальных шагов от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ближайшие несколько суток станут критическими для установления мира в Украине.

Брюс подчеркнула, что США ждут от России не заявлений, а реальных шагов - в частности, немедленного прекращения огня в Украине.

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Пресс-секретарь Госдепа прокомментировала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сейчас, без ожидания 9 мая.

"Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", - подчеркнула Брюс.

Она добавила, что сейчас не время для символических заявлений, а время истины, чтобы оценить истинные намерения Кремля, поскольку США ожидают, что РФ продемонстрирует свою готовность к миру не словами, а действиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Автор: 

Госдепартамент США (1834) война в Украине (4022) Брюс Темми (7)


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Топ комментарии
+3
ну ну ви ще скажіть ,що за 24 години все й розрулює рижий
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30.04.2025 16:34
+3
Який раз вони це вже кажуть ? І очікують чого ? нового удара балістикою по цивільним об"єктам ?
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30.04.2025 16:35
+3
дежавю якесь. вже 100 днів мало не щодня білий дім спамить одну і ту ж новину:

- наступний тиждень стане вирішальним у війні
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30.04.2025 16:43
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Наступні дні у нього критичні...
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30.04.2025 16:34 Ответить
А якщо не стануть?

путлер, рудий і його три WWV-їблєта (вальц, вітькофф і венс) понесуть відповідальність?
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30.04.2025 16:34 Ответить
Критичні дні - Трамп обхезається?
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30.04.2025 16:34 Ответить
ну ну ви ще скажіть ,що за 24 години все й розрулює рижий
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30.04.2025 16:34 Ответить
Який раз вони це вже кажуть ? І очікують чого ? нового удара балістикою по цивільним об"єктам ?
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30.04.2025 16:35 Ответить
Найближчі дні це 8-10 травня? нічосі найближчі, більше тижня
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30.04.2025 16:36 Ответить
дайте трампону проклаки - унього критичні дні
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30.04.2025 16:40 Ответить
Бубі треба виходити і гундосити що ми готові хоч зараз на 30 днів. Це він не хоче -> *****.
І так бачжано день в день. І в гамериканські вуха
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30.04.2025 16:43 Ответить
дежавю якесь. вже 100 днів мало не щодня білий дім спамить одну і ту ж новину:

- наступний тиждень стане вирішальним у війні
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30.04.2025 16:43 Ответить
Краще б заткнулися ,бо після висерів держдепу та трампа путін всіма силами показує як хоче
"миру"..
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30.04.2025 16:45 Ответить
Який мир, це тільки в мріях.
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30.04.2025 16:47 Ответить
уже ************ срасійську мову в школи
Як каже кміс 38% опитаних підрасів висловили бажання щоб їхні діти вчили ізик уродів
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30.04.2025 16:47 Ответить
Мда... Миру не буде. Кацапи навпаки відчули що їх бояться і нахабніють ще більше
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30.04.2025 16:57 Ответить
Фрік
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30.04.2025 17:06 Ответить
Це ж було вже?! (С) Данилович
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30.04.2025 17:15 Ответить
 
 