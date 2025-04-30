Ближайшие дни станут критическими для установления мира в Украине, - Госдеп США
Ближайшие дни будут решающими для мирного урегулирования войны РФ против Украины. США ожидают реальных шагов от российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, ближайшие несколько суток станут критическими для установления мира в Украине.
Брюс подчеркнула, что США ждут от России не заявлений, а реальных шагов - в частности, немедленного прекращения огня в Украине.
Пресс-секретарь Госдепа прокомментировала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сейчас, без ожидания 9 мая.
"Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", - подчеркнула Брюс.
Она добавила, что сейчас не время для символических заявлений, а время истины, чтобы оценить истинные намерения Кремля, поскольку США ожидают, что РФ продемонстрирует свою готовность к миру не словами, а действиями.
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путлер, рудий і його три WWV-їблєта (вальц, вітькофф і венс) понесуть відповідальність?
І так бачжано день в день. І в гамериканські вуха
- наступний тиждень стане вирішальним у війні
"миру"..
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