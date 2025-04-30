Найближчі дні стануть критичними для встановлення миру в Україні, - Держдеп США

Найближчі дні будуть вирішальними для мирного врегулювання війни РФ проти України. США очікують на реальні кроки від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі телеканалу News Nation, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, найближчі кілька діб стануть критичними для встановлення миру в Україні.

Брюс наголосила, що США чекають від Росії не заяв, а реальних кроків - зокрема, негайного припинення вогню в Україні.

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Речниця Держдепу прокоментувала пропозицію глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир’ям уже зараз, без очікування 9 травня.

"Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", - наголосила Брюс.

Вона додала, що зараз не час для символічних заяв, а час істини, щоб оцінити справжні наміри Кремля, оскільки США очікують, що РФ продемонструє свою готовність до миру не словами, а діями.

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