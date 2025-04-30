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Найближчі дні стануть критичними для встановлення миру в Україні, - Держдеп США

Держдеп США попередив Росію про реальні дії для миру в Україні

Найближчі дні будуть вирішальними для мирного врегулювання війни РФ проти України. США очікують на реальні кроки від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі телеканалу News Nation, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, найближчі кілька діб стануть критичними для встановлення миру в Україні.

Брюс наголосила, що США чекають від Росії не заяв, а реальних кроків - зокрема, негайного припинення вогню в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відмовляться від посередництва, якщо не буде досягнуто прогресу на шляху до миру в Україні, - Держдеп

Речниця Держдепу прокоментувала пропозицію глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир’ям уже зараз, без очікування 9 травня.

"Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", - наголосила Брюс.

Вона додала, що зараз не час для символічних заяв, а час істини, щоб оцінити справжні наміри Кремля, оскільки США очікують, що РФ продемонструє свою готовність до миру не словами, а діями.

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Автор: 

Держдепартамент США (1632) війна в Україні (4057) Брюс Теммі (7)


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Топ коментарі
+4
ну ну ви ще скажіть ,що за 24 години все й розрулює рижий
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30.04.2025 16:34
+4
Який раз вони це вже кажуть ? І очікують чого ? нового удара балістикою по цивільним об"єктам ?
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30.04.2025 16:35
+4
дежавю якесь. вже 100 днів мало не щодня білий дім спамить одну і ту ж новину:

- наступний тиждень стане вирішальним у війні
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30.04.2025 16:43
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Наступні дні у нього критичні...
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30.04.2025 16:34 Відповісти
А якщо не стануть?

путлер, рудий і його три WWV-їблєта (вальц, вітькофф і венс) понесуть відповідальність?
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30.04.2025 16:34 Відповісти
Критичні дні - Трамп обхезається?
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30.04.2025 16:34 Відповісти
ну ну ви ще скажіть ,що за 24 години все й розрулює рижий
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30.04.2025 16:34 Відповісти
Який раз вони це вже кажуть ? І очікують чого ? нового удара балістикою по цивільним об"єктам ?
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30.04.2025 16:35 Відповісти
Найближчі дні це 8-10 травня? нічосі найближчі, більше тижня
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30.04.2025 16:36 Відповісти
дайте трампону проклаки - унього критичні дні
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30.04.2025 16:40 Відповісти
Бубі треба виходити і гундосити що ми готові хоч зараз на 30 днів. Це він не хоче -> *****.
І так бачжано день в день. І в гамериканські вуха
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30.04.2025 16:43 Відповісти
дежавю якесь. вже 100 днів мало не щодня білий дім спамить одну і ту ж новину:

- наступний тиждень стане вирішальним у війні
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30.04.2025 16:43 Відповісти
Краще б заткнулися ,бо після висерів держдепу та трампа путін всіма силами показує як хоче
"миру"..
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30.04.2025 16:45 Відповісти
Який мир, це тільки в мріях.
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30.04.2025 16:47 Відповісти
уже ************ срасійську мову в школи
Як каже кміс 38% опитаних підрасів висловили бажання щоб їхні діти вчили ізик уродів
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30.04.2025 16:47 Відповісти
Мда... Миру не буде. Кацапи навпаки відчули що їх бояться і нахабніють ще більше
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30.04.2025 16:57 Відповісти
Фрік
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30.04.2025 17:06 Відповісти
Це ж було вже?! (С) Данилович
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30.04.2025 17:15 Відповісти
Все сто дней управления Америкой трампом и его сворой являются критичными, более того,

трагичными и дебильными, так что, никто уже не удивляется.
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30.04.2025 17:35 Відповісти
Амери постійно нагнітають ситуацію....Вони ще брехливіші за кацапів?
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30.04.2025 17:44 Відповісти
 
 