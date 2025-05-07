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Новини Заморозка війни
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Келлог каже, що Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту: Буде 30-кілометрова зона

кіт,келлог

У США стверджують, що Україна начебто готова заморозити війну та пропонують створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у коментарі Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, офіційний Київ нібито виступає за заморожування війни по нинішній лінії фронту. Келлог не виключив створення 30-кілометрої демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення.

За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.

Також читайте: Росія не зможе виграти цю війну. Настав час росіянам зіткнутися з цією реальністю, - Келлог

"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати", - сказав Келлог.

За його словами, якщо Росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.

Раніше Келлог заявляв, що Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни.

Автор: 

США (23054) Келлог Кіт (127)


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Топ коментарі
+23
Сотні тисяч вбитих і поранених, сотні зруйнованих міст, втрати територій, мільйони в еміграції і знову прийшли до "мінських угод". Плюс до всього - узурпована влада, розграбована країна, повна відсутність закону і прав у холопів. Це результат шестирічного правління напівграмотного веселого паяца
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07.05.2025 07:53
+12
Він знову пообіцяє потужний справедливий мир, зарплату вчителям 8000$, космічну станцію і нарід проголосує потужно
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07.05.2025 07:42
+11
Шашличний вже має досвід розведення військ, коли русня займала облаштовані українськи оборонні рубежі, а ЗСУ відходили в чисте поле
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07.05.2025 07:45
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Не Україна, а зермак ...😡
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07.05.2025 07:32 Відповісти
А кокая разніца!?
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07.05.2025 07:34 Відповісти
Це слухі.Зеленському не не вигідно.Його переоберуть на другій термін тільки,як що Украіна переможе Інших варіантів не мае для нього.Або пан обо пропав.
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07.05.2025 07:34 Відповісти
Він знову пообіцяє потужний справедливий мир, зарплату вчителям 8000$, космічну станцію і нарід проголосує потужно
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07.05.2025 07:42 Відповісти
Або, якщо буде тривати вічна війна, що зараз й відбувається
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07.05.2025 07:49 Відповісти
Та буде Єрмак, бо він переміг.
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07.05.2025 09:12 Відповісти
Хотелось бы понять, что помешает оркам в какой то момент быстро преодолеть 25-30 км, и захватить столько территории, сколько им не удалось за последние три года
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07.05.2025 07:35 Відповісти
Шашличний вже має досвід розведення військ, коли русня займала облаштовані українськи оборонні рубежі, а ЗСУ відходили в чисте поле
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07.05.2025 07:45 Відповісти
Добрий день, чи не дасте посилання: звідки саме відійшли та куди? Бо я в той час не уточнював деталі, а зараз лише чую згадки про якійсь відхід, на кшталт Вашої, без конкретики. Завчасно дякую.
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07.05.2025 08:35 Відповісти
Шукай в мережі факти про розведення у Золотому та інших місцях і спогади і коментарі бійців ЗСУ, які приймали участь у розведенні.
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07.05.2025 08:46 Відповісти
Шо ви всі доїбались до України - путлєр хоче миру?
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07.05.2025 07:36 Відповісти
Так "дойобуються" ж завжди не до того, хто може "дать здачі" - а до того, хто не зможе відповісти...
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07.05.2025 07:51 Відповісти
Вони попутали хто агресор
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07.05.2025 07:53 Відповісти
Предлагаю Трампону с братвой сделать такие же 30-км демилитаризированные зоны по границам США с Канадой (включая Аляску) и Мексикой. Может, после этого до этого недоделанного дойдёт, что посягать на чужие земли в 21-м веке может только конченое чмо, которое не может навести порядок на своей собственной территории.
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07.05.2025 07:36 Відповісти
Насерти їм на ваши пропозиції,якщо вже є згода,то вас питати точно не будуть,а ви після цього знов ********* в коментах тиждень,вам якусь херню в новинах підкинуть і все це хабудеться,бо терпіли,а ще з кацапів сміялись.
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07.05.2025 08:27 Відповісти
тах*йтам...
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07.05.2025 07:38 Відповісти
Ішаку підійде усе, що не призведе до скасування воєнного стану, а відтак до проведення виборів. Заморозка й буде підставою продовження воєнного стану.
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07.05.2025 07:41 Відповісти
Цього вилупка з автоматом на нуль під Покровськ - нехай спробує контролювати п'ятнадцятикілометрову зону, і подивитися скільки часу воно зможе її контролювати.
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07.05.2025 07:47 Відповісти
Сотні тисяч вбитих і поранених, сотні зруйнованих міст, втрати територій, мільйони в еміграції і знову прийшли до "мінських угод". Плюс до всього - узурпована влада, розграбована країна, повна відсутність закону і прав у холопів. Це результат шестирічного правління напівграмотного веселого паяца
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07.05.2025 07:53 Відповісти
Зеленський неодноразово стверджував, що "мінська 3" не буде! Як можна не президенту?
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07.05.2025 08:27 Відповісти
Воно багато чого обіцяло. По факту - тринділо і крало.
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07.05.2025 08:37 Відповісти
Відсутнісь закону та прав у холопів, тобто фактичне відновлення Абсолютної Монархії та кастового суспільства "як було до 1917 року" - це результат прийняття ще Сралінської Конституції у 1937, яка скасувала Радянську Владу. А те, що зараз - лише намагання великої Монархії завоювати меншу за себе. Звичайна практика Середньовіччя.
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07.05.2025 08:41 Відповісти
Цікаво - у оточення Трампа навмисно підбирали "ДЛБЙБів", чи вони такими поставали, коли з ним працювать почали?
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07.05.2025 07:53 Відповісти
Погодились на заморозку конфлікту не долбо..би Трампа,а долбо..би зеленського,але про них ви не згадуєте чомусь.
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07.05.2025 08:28 Відповісти
А де у переліку правил форуму, вказано, що я зобов"язаний це робить? Що хочу - те й пишу... І мова у темі - саме "ДЛБЙБи Трампа - а не "Блазня"... Чи тобі "срач" захотілося, зі мною, розвести?
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07.05.2025 08:32 Відповісти
Т.е. Келлог предлагает признать территорию от ЛБС на 15 км внутрь оккупантов - территорией рф? И где он сделают одолжение когда куда-то отойдут?
p.s. Что только не выдумывают, только бы принудить Украину к капитуляции.
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07.05.2025 07:55 Відповісти
Капітуляцію і здачу копалин запропонували не амери. А гнусяве чмо.
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07.05.2025 08:39 Відповісти
І хто ж буде контролювати цю 30ти кілометрову зону? Пан Келлог не сказав?
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07.05.2025 07:56 Відповісти
Проспіться,а потім до нарколога.
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07.05.2025 08:29 Відповісти
Порох не відводив, а відвойовував. Слов'янськ, Марік....де вони тепер...??
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07.05.2025 08:40 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю тоді відводили тільки важке озброєння а не все військо
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07.05.2025 09:04 Відповісти
І хто забезпечить цю 30 кілометрову зону? Альфацентарвці?
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07.05.2025 08:00 Відповісти
от молодець, рудий фрік.
копалини підписав.
війська розвів.
хуситів переміг.
індія з пакистаном, то не його справа.
залишилось китай дотиснути та канаду з гренландією дохитати.
бачите які насичені 100 днів?
дайте, ще 100 днів.
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07.05.2025 08:01 Відповісти
Панама ще, та Газа
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07.05.2025 08:43 Відповісти
І ще воно, оце наше чмо, щось патякало про нехороші мінські домовленості.
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07.05.2025 08:03 Відповісти
І про то як би він вмер але Крим не здав би...
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07.05.2025 08:29 Відповісти
На красній площі танцював...
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07.05.2025 08:42 Відповісти
А потім з Лондону пруть фури на фронт. На відміну від гнусявого чма, яке тільки краде і саботує. Вже волонтерам закрили доступ до поставок на передову, все роблять щоб більше території москалям відлати. Сцуки.
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07.05.2025 08:44 Відповісти
Келлог ,такий же старий та безтолковий корч,як і його рудий начальник -самодур...
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07.05.2025 08:14 Відповісти
З яким рахунком він останнього разу продув рудому у гольф?
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07.05.2025 08:26 Відповісти
Зеленський згоден на все.
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07.05.2025 09:11 Відповісти
Мінська 3 не буде!!!!!!!Буде щось набагато гірше....
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07.05.2025 09:18 Відповісти
тільки ми відійдем на 15 км - москалі відразу ці 15 км займуть - це вже було
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07.05.2025 09:20 Відповісти
 
 