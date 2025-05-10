Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками "Коаліції охочих", передає Цензор.НЕТ.
"Із понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від РФ. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов", - наголосив глава держави.
Зеленський додав, що припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати шанс дипломатії, а протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних та гуманітарних основ миру".
Він також розповів про дзвінок Трампу, який відбувся сьогодні.
"Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном. Щойно ми всі разом говорили з Трампом – погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна", - зазначив президент України.
Водночас прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Вашингтон збільшать військову допомогу Україні, якщо Путін відмовиться припинити вогонь.
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Зрозуміло. Тобто ніхто ні про що не домовився, просто в односторонньому порядку щось вимагають за аналогією "перемирь" від ***** на Великдень або 9 травня. Правда, на відміну від коаліції охочих, у ***** є чим обстрілювати всю Україну.
Про це https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/queryRetrievalMapAction.do?reportType=Raw&retrieveLocId=urrv&actionType=notamRetrievalbyICAOs повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-zakryla-povitryanyj-prostir-nad-kapustinym-yarom-na-12-i-13-travnya/#google_vignette Мілітарний", передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3551479
Але наш дурень ЗЄ, як завжди, думкою багатіє.
Завтра отримаєте відповідь від рашки на ваші плани.
Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.
Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?",Кто виноват?, Что делать?
Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
Тим більше що Трамп - опортуніст і адвокат Путіна подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..." - весь партер світового політиканства на стороні Кремля.
Хто відверто, а хто "во глубине души".
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Відповідь кацапів пролунала раніше за заяву Потужного