Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками "Коаліції охочих", передає Цензор.НЕТ.

"Із понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від РФ. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати шанс дипломатії, а протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних та гуманітарних основ миру".

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Він також розповів про дзвінок Трампу, який відбувся сьогодні.

"Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном. Щойно ми всі разом говорили з Трампом – погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна", - зазначив президент України.

Водночас прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Вашингтон збільшать військову допомогу Україні, якщо Путін відмовиться припинити вогонь.

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