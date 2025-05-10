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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів Зустріч коаліції охочих
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Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський

Зеленський: 12 травня має початися припинення вогню з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії. 

Про це він сказав на пресконференції за підсумками "Коаліції охочих", передає Цензор.НЕТ.

"Із понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від РФ. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати шанс дипломатії, а протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних та гуманітарних основ миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до безумовного перемир’я з 12 травня, - Зеленський та лідери "Коаліції охочих" поговорили з Трампом

Він також розповів про дзвінок Трампу, який відбувся сьогодні. 

"Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном. Щойно ми всі разом говорили з Трампом – погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна", - зазначив президент України. 

Водночас прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Вашингтон збільшать військову допомогу Україні, якщо Путін відмовиться припинити вогонь. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до безумовного перемир’я з 12 травня, - Зеленський та лідери "Коаліції охочих" поговорили з Трампом

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) перемир’я (970) війна в Україні (4258) припинення вогню (187)


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Топ коментарі
+18
Ну поки ти забезпечив парад у Москві дєдов та ветеранів СВО на 9 травня, за що Путін дасть тобі лєдєнец у вигляді пєтушка на паличці. .
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10.05.2025 15:54
+13
США попереджають про масовану ракетну атаку найближчими днями. Хто з вас брехло?
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10.05.2025 15:53
+8
Ключове - має розпочатися. А пуйло про це знає?
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10.05.2025 15:55
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10.05.2025 15:51 Відповісти
Ключове - має розпочатися. А пуйло про це знає?
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10.05.2025 15:55 Відповісти
Знають рюські і пропонують кудись засунути такий величний план.
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10.05.2025 15:58 Відповісти
США попереджають про масовану ракетну атаку найближчими днями. Хто з вас брехло?
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10.05.2025 15:53 Відповісти
Одне другому не заважає. 11 ***** проведе масовану атаку а 12 оголосить перемир'я щоб підготуватись до нової атаки. Зараз рашисти можуть проводити приблизно 1-2 масовані ракетні атаки на місяць. Тому їх влаштовує перемир'я на 1-2 тижні.
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10.05.2025 16:32 Відповісти
"Коаліція рішучих" или "Коаліція охочих " - вы бы определились кто вы.
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10.05.2025 15:54 Відповісти
Ну поки ти забезпечив парад у Москві дєдов та ветеранів СВО на 9 травня, за що Путін дасть тобі лєдєнец у вигляді пєтушка на паличці. .
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10.05.2025 15:54 Відповісти
Це нова передвиборча обісцянка?
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10.05.2025 15:56 Відповісти
>Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.

Зрозуміло. Тобто ніхто ні про що не домовився, просто в односторонньому порядку щось вимагають за аналогією "перемирь" від ***** на Великдень або 9 травня. Правда, на відміну від коаліції охочих, у ***** є чим обстрілювати всю Україну.
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10.05.2025 15:57 Відповісти
Це було вже. Ари Зєлєнскому. Коли під час одного такого припинення вогню помирав сержант ЗСУ Журавель. Спочатку його пораниди, а потім шквальним вогнем не давали евакуювати. А вогонь кацапів подавити нашій артилеріх заборонили. А зрештою хто той Журавель для Зєлєнского? Так, ресурс, розхідний матеріал.
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10.05.2025 16:06 Відповісти
Хрипатому тільки язиком помолоти, а тим часом кацапи 12 та 13 травня закриють повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет. Саме з цього полігону московія торік запускала по Україні ракету "Орєшнік".
Про це https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/queryRetrievalMapAction.do?reportType=Raw&retrieveLocId=urrv&actionType=notamRetrievalbyICAOs повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-zakryla-povitryanyj-prostir-nad-kapustinym-yarom-na-12-i-13-travnya/#google_vignette Мілітарний", передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3551479
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10.05.2025 15:57 Відповісти
👍
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10.05.2025 15:58 Відповісти
Я не зустрічаюсь/лаюсь зі світовими лідерами, але скажу тобі по секрету, його не буде і 12 червня. Може 12 травня 26 року. Якщо екноміка параші зовсім здується
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10.05.2025 15:59 Відповісти
"Може 12 травня 26 року. Якщо екноміка параші зовсім здується". Ну, тоді десь 12 травня 2046 року. Але це не точно.
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10.05.2025 16:03 Відповісти
Та кремлівський придворний шут медведєв вже ж дав відповідь та й США відносно загрози з боку московських болот також попередили...
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10.05.2025 15:59 Відповісти
Побалакали - це добре - тепер допоможіть зброєю
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10.05.2025 16:02 Відповісти
Короче - НАС БУДУТЬ ВБИВАТИ А МИ НІ. Потужна ударив по параду да? - А ось вони били і по Києву і по Сумах і По Кривому рогу - тисячі ранених
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10.05.2025 16:02 Відповісти
Це сказав Зеленський ,а невже міжнародний злочинець терорист путін погодится ? цій кремлівській потворі мало крові ,воно хоче лише "русского мира" і тюрму народів.
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10.05.2025 16:02 Відповісти
РФ навіть вже відповіла: "Засуньте своє перемир'я собі у дупи".

Але наш дурень ЗЄ, як завжди, думкою багатіє.
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10.05.2025 16:05 Відповісти
Це коли , каци , з Капяру , "арєшнігом" довбануть ...? Тоді одразу "припинення" і почнеться ?
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10.05.2025 16:05 Відповісти
Зелене, оманське чмо гарно попрацювало на безпечний парад в москвабаді на 9 травня.
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10.05.2025 16:06 Відповісти
Внук Трампа… вот я так хачу!!!
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10.05.2025 16:07 Відповісти
А пуйло про це знає?
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10.05.2025 16:08 Відповісти
Ведмедєв знає, він послав всіх перемирщиків у дупу.
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10.05.2025 16:37 Відповісти
Вилізло опудало на люди🤦‍♂️
Завтра отримаєте відповідь від рашки на ваші плани.
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10.05.2025 16:27 Відповісти
Однак є причина щодо НЕРЕАЛНОСТІ "перемир'я": для Путіна небезпечно зупиняти м'ясний КОНВЕЄР.

Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.

Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?",Кто виноват?, Что делать?

Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".

Тим більше що Трамп - опортуніст і адвокат Путіна подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..." - весь партер світового політиканства на стороні Кремля.
Хто відверто, а хто "во глубине души".
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10.05.2025 16:35 Відповісти
Це вава хоче, а чи хоче це пуйло?
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10.05.2025 16:38 Відповісти
***** хоче всю Україну..
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10.05.2025 16:45 Відповісти
Було б непогано. Але мало в це віриться. Пуйло влаштує провокацію і знову понеслась
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10.05.2025 16:38 Відповісти
Покажчик потужнометра видав 78 Vova
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10.05.2025 16:43 Відповісти
Зеленский спасает Путина. Впрочем ничего нового. Надо оформить тому победу.
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10.05.2025 16:58 Відповісти
Медведєв про зустріч "Коаліції охочих" у Києві: "Засуньте мирні плани у свої дупи" Джерело: https://censor.net/ua/n3551509-----------------------
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Відповідь кацапів пролунала раніше за заяву Потужного
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10.05.2025 17:00 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять!💯
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10.05.2025 17:15 Відповісти
 
 