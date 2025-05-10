С 12 мая должно начаться полное прекращение огня, как минимум, на 30 дней, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе. Этого "Коалиция желающих" требует от России.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "Коалиции желающих", передает Цензор.НЕТ.
"С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от РФ. Мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий", - подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии, а в течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира".
Он также рассказал о звонке Трампу, который состоялся сегодня.
"Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном. Только что мы все вместе говорили с Трампом - согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна", - отметил президент Украины.
В то же время премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон и Вашингтон увеличат военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь.
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Зрозуміло. Тобто ніхто ні про що не домовився, просто в односторонньому порядку щось вимагають за аналогією "перемирь" від ***** на Великдень або 9 травня. Правда, на відміну від коаліції охочих, у ***** є чим обстрілювати всю Україну.
Про це https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/queryRetrievalMapAction.do?reportType=Raw&retrieveLocId=urrv&actionType=notamRetrievalbyICAOs повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-zakryla-povitryanyj-prostir-nad-kapustinym-yarom-na-12-i-13-travnya/#google_vignette Мілітарний", передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3551479
Але наш дурень ЗЄ, як завжди, думкою багатіє.