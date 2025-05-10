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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней Встреча коалиции желающих
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С 12 мая должно начаться полное прекращение огня, как минимум, на 30 дней, - Зеленский

Зеленский: 12 мая должно начаться прекращение огня с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе. Этого "Коалиция желающих" требует от России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "Коалиции желающих", передает Цензор.НЕТ.

"С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от РФ. Мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии, а в течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "Коалиции желающих" поговорили с Трампом

Он также рассказал о звонке Трампу, который состоялся сегодня.

"Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном. Только что мы все вместе говорили с Трампом - согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна", - отметил президент Украины.

В то же время премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон и Вашингтон увеличат военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь.

Также читайте: Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Время закончить войну

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) перемирие (1665) война в Украине (4223) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+8
Ну поки ти забезпечив парад у Москві дєдов та ветеранів СВО на 9 травня, за що Путін дасть тобі лєдєнец у вигляді пєтушка на паличці. .
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10.05.2025 15:54
+6
США попереджають про масовану ракетну атаку найближчими днями. Хто з вас брехло?
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10.05.2025 15:53
+4
Ключове - має розпочатися. А пуйло про це знає?
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10.05.2025 15:55
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
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10.05.2025 15:51 Ответить
Ключове - має розпочатися. А пуйло про це знає?
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10.05.2025 15:55 Ответить
Знають рюські і пропонують кудись засунути такий величний план.
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10.05.2025 15:58 Ответить
США попереджають про масовану ракетну атаку найближчими днями. Хто з вас брехло?
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10.05.2025 15:53 Ответить
"Коаліція рішучих" или "Коаліція охочих " - вы бы определились кто вы.
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10.05.2025 15:54 Ответить
Ну поки ти забезпечив парад у Москві дєдов та ветеранів СВО на 9 травня, за що Путін дасть тобі лєдєнец у вигляді пєтушка на паличці. .
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10.05.2025 15:54 Ответить
Це нова передвиборча обісцянка?
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10.05.2025 15:56 Ответить
>Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.

Зрозуміло. Тобто ніхто ні про що не домовився, просто в односторонньому порядку щось вимагають за аналогією "перемирь" від ***** на Великдень або 9 травня. Правда, на відміну від коаліції охочих, у ***** є чим обстрілювати всю Україну.
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10.05.2025 15:57 Ответить
Це було вже. Ари Зєлєнскому. Коли під час одного такого припинення вогню помирав сержант ЗСУ Журавель. Спочатку його пораниди, а потім шквальним вогнем не давали евакуювати. А вогонь кацапів подавити нашій артилеріх заборонили. А зрештою хто той Журавель для Зєлєнского? Так, ресурс, розхідний матеріал.
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10.05.2025 16:06 Ответить
Хрипатому тільки язиком помолоти, а тим часом кацапи 12 та 13 травня закриють повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет. Саме з цього полігону московія торік запускала по Україні ракету "Орєшнік".
Про це https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/queryRetrievalMapAction.do?reportType=Raw&retrieveLocId=urrv&actionType=notamRetrievalbyICAOs повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-zakryla-povitryanyj-prostir-nad-kapustinym-yarom-na-12-i-13-travnya/#google_vignette Мілітарний", передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3551479
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10.05.2025 15:57 Ответить
👍
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10.05.2025 15:58 Ответить
Я не зустрічаюсь/лаюсь зі світовими лідерами, але скажу тобі по секрету, його не буде і 12 червня. Може 12 травня 26 року. Якщо екноміка параші зовсім здується
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10.05.2025 15:59 Ответить
"Може 12 травня 26 року. Якщо екноміка параші зовсім здується". Ну, тоді десь 12 травня 2046 року. Але це не точно.
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10.05.2025 16:03 Ответить
Та кремлівський придворний шут медведєв вже ж дав відповідь та й США відносно загрози з боку московських болот також попередили...
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10.05.2025 15:59 Ответить
Побалакали - це добре - тепер допоможіть зброєю
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10.05.2025 16:02 Ответить
Короче - НАС БУДУТЬ ВБИВАТИ А МИ НІ. Потужна ударив по параду да? - А ось вони били і по Києву і по Сумах і По Кривому рогу - тисячі ранених
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10.05.2025 16:02 Ответить
Це сказав Зеленський ,а невже міжнародний злочинець терорист путін погодится ? цій кремлівській потворі мало крові ,воно хоче лише "русского мира" і тюрму народів.
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10.05.2025 16:02 Ответить
РФ навіть вже відповіла: "Засуньте своє перемир'я собі у дупи".

Але наш дурень ЗЄ, як завжди, думкою багатіє.
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10.05.2025 16:05 Ответить
Це коли , каци , з Капяру , "арєшнігом" довбануть ...? Тоді одразу "припинення" і почнеться ?
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10.05.2025 16:05 Ответить
Зелене, оманське чмо гарно попрацювало на безпечний парад в москвабаді на 9 травня.
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10.05.2025 16:06 Ответить
Внук Трампа… вот я так хачу!!!
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10.05.2025 16:07 Ответить
А пуйло про це знає?
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10.05.2025 16:08 Ответить
 
 