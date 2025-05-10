Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Время закончить войну
Президент США Дональд Трамп выступил с новым обращением к президентам Украины и России и призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского остановить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.
"У меня послание для обеих сторон: закончите эту войну. Завершите эту глупую войну. Это мое послание для них обоих", - подчеркнул Трамп.
Он выразил обеспокоенность большими человеческими потерями с обеих сторон.
"Еженедельно Россия и Украина теряют около 5000 солдат и других людей. По моему мнению, эта бессмысленная война должна быть прекращена. Это мое послание для лидеров обеих стран, - заявил американский президент.
Напомним, накануне посольство США в Киеве предупредило о возможном масштабном авиаударе со стороны РФ по территории Украины, который может быть нанесен "в любой момент в течение ближайших нескольких дней".
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Чекаємо куди Kosmos 482 шльопнеца.
Координати маскви: 55°45′02″ п. ш. 37°37′03″ п. д.
Прогнозована зона падіння надзвичайно широка і включає значні частини суші на різних континентах. Вона охоплює майже всю континентальну територію Сполучених Штатів Америки, всю Південну Америку, більшість територій Африки та Австралії, а також значну частину Європи та Азії, розташовану на південь від Полярного кола. Фактично, в межах цієї зони розташована переважна більшість великих міст Землі, від Нью-Йорка до Лондона та Пекіна, відповідно, територія України також потрапляє до цього потенційного діапазону.
бабадіду
Трамп парад на раше не смотрел и не знает, что своими руками кинул путина в объятья Си.
Так бабуся звертається до хлопчиків, які б'ються через якісь незрозумілі причини. А у війнах завжди є агресор і жертва.
але чмошний ідіот Трумп продовжує намагатися домовлятися з крокодилом-людожером..
Але ми все одне сподіваємося.