Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Время закончить войну

Президент США Дональд Трамп выступил с новым обращением к президентам Украины и России и призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского остановить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

"У меня послание для обеих сторон: закончите эту войну. Завершите эту глупую войну. Это мое послание для них обоих", - подчеркнул Трамп.

Он выразил обеспокоенность большими человеческими потерями с обеих сторон.

"Еженедельно Россия и Украина теряют около 5000 солдат и других людей. По моему мнению, эта бессмысленная война должна быть прекращена. Это мое послание для лидеров обеих стран, - заявил американский президент.

Напомним, накануне посольство США в Киеве предупредило о возможном масштабном авиаударе со стороны РФ по территории Украины, который может быть нанесен "в любой момент в течение ближайших нескольких дней".

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