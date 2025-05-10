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Новости Мирный план Трампа Трамп о войне в Украине
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Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Время закончить войну

Трамп призвал Путина и Зеленского завершить войну

Президент США Дональд Трамп выступил с новым обращением к президентам Украины и России и призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского остановить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

"У меня послание для обеих сторон: закончите эту войну. Завершите эту глупую войну. Это мое послание для них обоих", - подчеркнул Трамп.

Он выразил обеспокоенность большими человеческими потерями с обеих сторон.

"Еженедельно Россия и Украина теряют около 5000 солдат и других людей. По моему мнению, эта бессмысленная война должна быть прекращена. Это мое послание для лидеров обеих стран, - заявил американский президент.

Напомним, накануне посольство США в Киеве предупредило о возможном масштабном авиаударе со стороны РФ по территории Украины, который может быть нанесен "в любой момент в течение ближайших нескольких дней".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал быстро закончить две войны, однако в частных беседах признает, что это оказалось сложнее, чем он думал, - The Wall Street Journal.

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) путин владимир (31345) Трамп Дональд (5414) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+24
Прирівняв вбивцю і жертву - а надавити на агресора? - нє?
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10.05.2025 08:10
+18
Зупинити війну може агрессор! Жертва обороняється! Всі заклики про війну до пуйла надсилай, або зроби те, що обіцяв - САНКЦІЇ на мокшу і її прибічників!
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10.05.2025 08:12
+16
Знову "до обох сторін". Ідіот невиліковний.
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10.05.2025 08:14
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Ще один потужний заклик!
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10.05.2025 08:07 Ответить
****** 🤪
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10.05.2025 08:33 Ответить
Звичайний ранковий пєрдьож. Хоча в оральному вже ніч давно.
Чекаємо куди Kosmos 482 шльопнеца.
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10.05.2025 08:35 Ответить
На жаль на мокшанські болота не впаде.
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10.05.2025 08:36 Ответить
З якого дива? Впаде у північній півкулі біля 52°
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10.05.2025 08:42 Ответить
Орбіта станції знаходиться між 52° північної широти та 52° південної широти.
Координати маскви: 55°45′02″ п. ш. 37°37′03″ п. д.
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10.05.2025 08:57 Ответить
Болота і південніше москоубада простягаються.
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10.05.2025 09:02 Ответить
На жаль піденніше москаубада знаходиться Україна яка на 100 % у зоні ураження.
Прогнозована зона падіння надзвичайно широка і включає значні частини суші на різних континентах. Вона охоплює майже всю континентальну територію Сполучених Штатів Америки, всю Південну Америку, більшість територій Африки та Австралії, а також значну частину Європи та Азії, розташовану на південь від Полярного кола. Фактично, в межах цієї зони розташована переважна більшість великих міст Землі, від Нью-Йорка до Лондона та Пекіна, відповідно, територія України також потрапляє до цього потенційного діапазону.
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10.05.2025 09:06 Ответить
Прирівняв вбивцю і жертву - а надавити на агресора? - нє?
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10.05.2025 08:10 Ответить
Надавити на жертву? Га? Не чує баба діду
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10.05.2025 08:11 Ответить
🤣🤣🤣
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10.05.2025 08:10 Ответить
Зупинити війну може агрессор! Жертва обороняється! Всі заклики про війну до пуйла надсилай, або зроби те, що обіцяв - САНКЦІЇ на мокшу і її прибічників!
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10.05.2025 08:12 Ответить
вам не тут це треба писати а в личку до Трампа в його "дрістал Truth," там він прочитає точно.
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10.05.2025 08:30 Ответить
Рудий бовдур ще до сих пір не розібрався хто почав війну і що той самий ***** не хоче закінчення.
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10.05.2025 08:13 Ответить
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10.05.2025 08:13 Ответить
Ватіканським папою не обрали, то сподівається хоча б на Нобеля миру.
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10.05.2025 08:13 Ответить
Знову "до обох сторін". Ідіот невиліковний.
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10.05.2025 08:14 Ответить
Щоб завершити війну треба звертатись до хутіна. Виведе свої війська з України і настане мир
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10.05.2025 08:14 Ответить
Діду-увімкни нарешті розум,якщо він у тебе є та тисни на агресора а не на жертву...
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10.05.2025 08:14 Ответить
Для Трампа это точка невозврата,если Путя его кинет а более всего что так и будет то он потеряет остатки своего авторитета и влияния а лохи никому не нужны.
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10.05.2025 08:14 Ответить
Так вже кинув.
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10.05.2025 08:17 Ответить
путин вчера показал как он трампа вертит на х@ю.
Трамп парад на раше не смотрел и не знает, что своими руками кинул путина в объятья Си.
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10.05.2025 08:20 Ответить
Затрахав цей дід 3,14з..жом. Як і Зеля з ******. А кровю від них 3,14..жа народ України вмиваєтся.
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10.05.2025 08:16 Ответить
Йому лікарі, можуть допомогти, чи це не виліковується?
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10.05.2025 08:16 Ответить
Просто дегенерат .
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10.05.2025 08:16 Ответить
Трамп не розуміе суті.Він думае,що він над сітуаціею,що він вище над кінцевим результатом;бути Украіні чи не бути.Він поверхнево відноситься до війни.У ціеі віни не може бути половінчатого кінця.Трампу трєба якась іфімерна слава,а нам потрибна залізабетонна перемога.
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10.05.2025 08:17 Ответить
тупа клоунада
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10.05.2025 08:19 Ответить
Треба другий фронт,щоб була ще одна перемога у Америки.
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10.05.2025 08:22 Ответить
Війна, стій! Раз, два.
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10.05.2025 08:24 Ответить
"Почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?"
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10.05.2025 08:28 Ответить
«"Маю послання для обох сторін: закінчіть цю війну. Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", - наголосив Тамп.»

Так бабуся звертається до хлопчиків, які б'ються через якісь незрозумілі причини. А у війнах завжди є агресор і жертва.
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10.05.2025 08:33 Ответить
Зараз закінчимо - тільки мільйон підарів достругаємо і заглянемо ×уйлу в очко у пошуках трампа.
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10.05.2025 08:33 Ответить
справжній лідер зновуВеликоїАмерики закликав би агресора ***** повернутися у кордони 2013го року з вибаченнями та компенсацією нанесеної шкоди (дещо не компенсувати ніколи, ніяк)..
але чмошний ідіот Трумп продовжує намагатися домовлятися з крокодилом-людожером..
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10.05.2025 08:41 Ответить
Потужно пукнув.
Але ми все одне сподіваємося.
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10.05.2025 08:47 Ответить
Путін обожнює балаболів, а особливо тих лідерів, що його щось просять. Тоді він відчуває себе таким собі божком. Деякі політологи навіть вважають, що він для цього живе.
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10.05.2025 08:48 Ответить
Якщо Україна завершить бойові дії, то більшості населення, яке не стане цілувати в дупу окупантів - кінець, а якщо росія завершить бойові дії, то війни не буде. Він цього не знає? Йому досі цього ніхто не пояснив? Хоча б спитав його хтось про це, чи він це розуміє.
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10.05.2025 08:49 Ответить
Для Трумпа це "дурна війна", а для українців тим часом війна за виживання як етносу.
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10.05.2025 08:51 Ответить
Зауважу, що Трумп одного поля турнепс разом з ******. Що переконатись у цьому, достатньо згадати декілька слів - Гренландія, Канада, Мексіка ... Такий же жадібний до чужого, як і *****, тільки з обмеженнями ще не знищеної ним в США демократії. Поки що.
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10.05.2025 08:57 Ответить
Взагалі не розумію, як рудий збирався закінчувати війну, ніяких ричагів впливу на путіна в нього немає, хіба що розраховував, що накаже зеленському віддати крим і 4 області, а той відповів би - ок.
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10.05.2025 09:05 Ответить
 
 