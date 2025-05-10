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Новости 100 дней Трампа
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Трамп пообещал быстро закончить две войны, однако в частных беседах признает, что это оказалось сложнее, чем он думал, - The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что спас Украину

Во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал. Президент поделился своим разочарованием и бессонными ночами из-за неудач во внешней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal

По данным собеседников издания, присутствовавших на встрече с президентом, Трамп охарактеризовал попытки прекратить войну России против Украины как "растущее разочарование", которое не дает ему спокойно спать.

На вопрос одного из доноров о наиболее сложных внешнеполитических вызовах, Трамп ответил, что ведение переговоров с Путиным было особенно сложным.

"Он хочет получить все", - сказал Трамп, имея в виду Украину.

"В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине "в первый день" после возвращения в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о первых 100 днях президентства: Историческое время, побившее все рекорды

Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками", - говорится в материале.

В течение последних недель, по словам источников, президент в частных разговорах с советниками отмечал, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также выражал удивление по поводу некоторых военных действий России, в частности - авиаударов по районам, где находятся дети.

Недавно высокопоставленные чиновники в администрации Трампа признали, что именно Россия остается главной преградой для мира. Москва отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и взамен требует дополнительных уступок со стороны Украины.

Также американские чиновники предполагают, что Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Дальнейший ход событий, по мнению администрации, должен решаться без непосредственного участия США, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах, отметили чиновники.

Читайте также: У нас "хороший прогресс" относительно мирного соглашения РФ и Украины, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5414) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+8
АХАХАХХАХАХА. КЛОУН. В нас теж є такий. А насправді це просто - ефект дурня - дурні думають що вони генії, бо вони такі тупі що не здатні зрозуміти наскільки вони тупі
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10.05.2025 07:36
+7
при ньому почнуться ще дві-три.
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10.05.2025 07:26
+7
Ти обіцяв завалити Україну зброєю, якщо х-ло не припинить вогонь! Де зброя, піздун?
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10.05.2025 07:32
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Правила форума Совет форумчан
при ньому почнуться ще дві-три.
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10.05.2025 07:26 Ответить
Трамп і путін показали, що можна виробляти все, що завгодно.
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10.05.2025 07:48 Ответить
Рижий дебіл і популіст ночей не спить?
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10.05.2025 07:58 Ответить
За 24 години!
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10.05.2025 07:30 Ответить
Трумп бил глуп
І не відал больших... проблєм!
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10.05.2025 07:31 Ответить
Пакистан розпочав масштабну військову операцію проти Індії
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10.05.2025 07:31 Ответить
Військові Пакистану заявили, що прем'єр-міністр скликає засідання Національного командування - вищого органу, що складається з цивільних та військових чиновників, який контролює рішення, пов'язані з ядерним арсеналом країни.
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10.05.2025 07:38 Ответить
Ти обіцяв завалити Україну зброєю, якщо х-ло не припинить вогонь! Де зброя, піздун?
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10.05.2025 07:32 Ответить
Тут та сама проблема. Винен не Ьрам а лошари які йому повірили
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10.05.2025 07:34 Ответить
не кажи гоп ,поки не перескочеш
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10.05.2025 07:34 Ответить
І США, і Ізраїль мають військові можливості для завдання ударів по іранській ядерній інфраструктурі, однак така операція буде складною, ризикованою та з невизначеним результатом.
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10.05.2025 07:34 Ответить
Сі і Пу вчора публічно поржали і послали трампона!
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10.05.2025 07:35 Ответить
Нам потрібно не закінчення війни, а перемога. Трамп такого не обіцяв.
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10.05.2025 07:35 Ответить
Він обіцяв зброю, багато зброї. А безпосереднє застосування зброї - то вже робота України, а не США.
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10.05.2025 07:41 Ответить
АХАХАХХАХАХА. КЛОУН. В нас теж є такий. А насправді це просто - ефект дурня - дурні думають що вони генії, бо вони такі тупі що не здатні зрозуміти наскільки вони тупі
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10.05.2025 07:36 Ответить
Трамп не думал, а peace deal.
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10.05.2025 07:38 Ответить
Надавити на рашку кебети не хватає чи яєць?
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10.05.2025 07:44 Ответить
Головне що він думав, хоча це ще перевірки потребує
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10.05.2025 07:45 Ответить
Пожаліти рудого покидька. Воно ночами не спить. Все переживає за друга валадіміра.
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10.05.2025 07:46 Ответить
І обіср@вся 💩😎🤠
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10.05.2025 08:02 Ответить
«Трамп пообіцяв швидко закінчити дві війни, проте у приватних бесідах визнає, що це виявилося складнішим, ніж він думав»

Такж шестикратний банкрут найближчим часом може виявити, що і з економікою рівно те ж саме.
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10.05.2025 08:09 Ответить
...ніж він думав.
Та він Взагалі не знає
Що це Таке... Думати.
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10.05.2025 08:10 Ответить
думав - єто не про него....
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10.05.2025 08:16 Ответить
«Президент поділився своїм розчаруванням»

Трамп поставив собі завдання, оголосив його на ввесь світ, не зміг виконати, а потім розчарувався... у завданні.
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10.05.2025 08:18 Ответить
Краще б він бухав.
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10.05.2025 08:38 Ответить
 
 