Трамп пообещал быстро закончить две войны, однако в частных беседах признает, что это оказалось сложнее, чем он думал, - The Wall Street Journal.

Во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал. Президент поделился своим разочарованием и бессонными ночами из-за неудач во внешней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal

По данным собеседников издания, присутствовавших на встрече с президентом, Трамп охарактеризовал попытки прекратить войну России против Украины как "растущее разочарование", которое не дает ему спокойно спать.

На вопрос одного из доноров о наиболее сложных внешнеполитических вызовах, Трамп ответил, что ведение переговоров с Путиным было особенно сложным.

"Он хочет получить все", - сказал Трамп, имея в виду Украину.

"В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине "в первый день" после возвращения в Белый дом.

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Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками", - говорится в материале.

В течение последних недель, по словам источников, президент в частных разговорах с советниками отмечал, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также выражал удивление по поводу некоторых военных действий России, в частности - авиаударов по районам, где находятся дети.

Недавно высокопоставленные чиновники в администрации Трампа признали, что именно Россия остается главной преградой для мира. Москва отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и взамен требует дополнительных уступок со стороны Украины.

Также американские чиновники предполагают, что Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Дальнейший ход событий, по мнению администрации, должен решаться без непосредственного участия США, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах, отметили чиновники.

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