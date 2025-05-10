УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14363 відвідувача онлайн
Новини 100 днів Трампа
1 544 26

Трамп пообіцяв швидко закінчити дві війни, проте у приватних бесідах визнає, що це виявилося складнішим, ніж він думав, - The Wall Street Journal.

Трамп заявив що врятував Україну

Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді президент США Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував. Президент поділився своїм розчаруванням і безсонними ночами через невдачі у зовнішній політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal

За даними співрозмовників видання, які були присутні на зустрічі з президентом, Трамп охарактеризував спроби припинити війну Росії проти України як "зростаюче розчарування", яке не дає йому спокійно спати.

На запитання одного з донорів про найбільш складні зовнішньополітичні виклики, Трамп відповів, що ведення переговорів із Путіним було особливо складним.

"Він хоче отримати все", – сказав Трамп, маючи на увазі Україну.

"У передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатичне завершення як війни в Україні, так і конфлікту на Близькому Сході, наголошуючи, що за його президенства ці війни навіть не почалися б. Він заявляв, що зміг би завершити війну в Україні "в перший день" після повернення до Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не планує зустрічатися з Путіним під час візиту на Близький Схід, - Білий дім

Проте минуло вже понад 100 днів його другого президентського терміну, а жоден з конфліктів не наблизився до вирішення: переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна погіршує відносини з союзниками", - йдеться в матеріалі.

Протягом останніх тижнів, за словами джерел, президент у приватних розмовах з радниками зазначав, що Путін не хоче закінчувати війну, і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Трамп також висловлював подив з приводу деяких військових дій Росії, зокрема авіаударів по районах, де перебувають діти.

Нещодавно високопосадовці в адміністрації Трампа визнали, що саме Росія залишається головною перепоною для миру. Москва відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і натомість вимагає додаткових поступок з боку України.

Також американські чиновники припускають, що Трамп може вважати успіхом вже сам факт початку прямих переговорів між Україною та Росією. Подальший перебіг подій, на думку адміністрації, має вирішуватися без безпосередньої участі США, що дозволить їм зосередитися на інших пріоритетах, зазначили посадовці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Автор: 

Трамп Дональд (5846) війна в Україні (4226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
АХАХАХХАХАХА. КЛОУН. В нас теж є такий. А насправді це просто - ефект дурня - дурні думають що вони генії, бо вони такі тупі що не здатні зрозуміти наскільки вони тупі
показати весь коментар
10.05.2025 07:36
+8
при ньому почнуться ще дві-три.
показати весь коментар
10.05.2025 07:26
+8
Ти обіцяв завалити Україну зброєю, якщо х-ло не припинить вогонь! Де зброя, піздун?
показати весь коментар
10.05.2025 07:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при ньому почнуться ще дві-три.
показати весь коментар
10.05.2025 07:26 Відповісти
Трамп і путін показали, що можна виробляти все, що завгодно.
показати весь коментар
10.05.2025 07:48 Відповісти
Рижий дебіл і популіст ночей не спить?
показати весь коментар
10.05.2025 07:58 Відповісти
За 24 години!
показати весь коментар
10.05.2025 07:30 Відповісти
Трумп бил глуп
І не відал больших... проблєм!
показати весь коментар
10.05.2025 07:31 Відповісти
Пакистан розпочав масштабну військову операцію проти Індії
показати весь коментар
10.05.2025 07:31 Відповісти
Військові Пакистану заявили, що прем'єр-міністр скликає засідання Національного командування - вищого органу, що складається з цивільних та військових чиновників, який контролює рішення, пов'язані з ядерним арсеналом країни.
показати весь коментар
10.05.2025 07:38 Відповісти
Ти обіцяв завалити Україну зброєю, якщо х-ло не припинить вогонь! Де зброя, піздун?
показати весь коментар
10.05.2025 07:32 Відповісти
Тут та сама проблема. Винен не Ьрам а лошари які йому повірили
показати весь коментар
10.05.2025 07:34 Відповісти
не кажи гоп ,поки не перескочеш
показати весь коментар
10.05.2025 07:34 Відповісти
І США, і Ізраїль мають військові можливості для завдання ударів по іранській ядерній інфраструктурі, однак така операція буде складною, ризикованою та з невизначеним результатом.
показати весь коментар
10.05.2025 07:34 Відповісти
Сі і Пу вчора публічно поржали і послали трампона!
показати весь коментар
10.05.2025 07:35 Відповісти
Нам потрібно не закінчення війни, а перемога. Трамп такого не обіцяв.
показати весь коментар
10.05.2025 07:35 Відповісти
Він обіцяв зброю, багато зброї. А безпосереднє застосування зброї - то вже робота України, а не США.
показати весь коментар
10.05.2025 07:41 Відповісти
АХАХАХХАХАХА. КЛОУН. В нас теж є такий. А насправді це просто - ефект дурня - дурні думають що вони генії, бо вони такі тупі що не здатні зрозуміти наскільки вони тупі
показати весь коментар
10.05.2025 07:36 Відповісти
Трамп не думал, а peace deal.
показати весь коментар
10.05.2025 07:38 Відповісти
Надавити на рашку кебети не хватає чи яєць?
показати весь коментар
10.05.2025 07:44 Відповісти
Головне що він думав, хоча це ще перевірки потребує
показати весь коментар
10.05.2025 07:45 Відповісти
Пожаліти рудого покидька. Воно ночами не спить. Все переживає за друга валадіміра.
показати весь коментар
10.05.2025 07:46 Відповісти
І обіср@вся 💩😎🤠
показати весь коментар
10.05.2025 08:02 Відповісти
«Трамп пообіцяв швидко закінчити дві війни, проте у приватних бесідах визнає, що це виявилося складнішим, ніж він думав»

Такж шестикратний банкрут найближчим часом може виявити, що і з економікою рівно те ж саме.
показати весь коментар
10.05.2025 08:09 Відповісти
...ніж він думав.
Та він Взагалі не знає
Що це Таке... Думати.
показати весь коментар
10.05.2025 08:10 Відповісти
думав - єто не про него....
показати весь коментар
10.05.2025 08:16 Відповісти
«Президент поділився своїм розчаруванням»

Трамп поставив собі завдання, оголосив його на ввесь світ, не зміг виконати, а потім розчарувався... у завданні.
показати весь коментар
10.05.2025 08:18 Відповісти
Краще б він бухав.
показати весь коментар
10.05.2025 08:38 Відповісти
 
 