Трамп не планує зустрічатися з Путіним під час візиту на Близький Схід, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп у межах візиту до країн Близького Сходу не планує зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На питання про можливість зутрічі Трампа й Путіна наступного тижня Левітт сказала, що "цього не буде".

На початку лютого ЗМІ писали, що місцем зустрічі президента США й господаря Кремля можуть бути Саудівська Аравія чи Обʼєднані Арабські Емірати – країни, які Трамп відвідає в межах близькосхідного туру наступного тижня.

У Кремлі днями заявляли, що вважають "необхідною" зустріч Путіна з Трампом, але вона "повинна бути відповідним чином підготовленою".

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