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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Трамп не планує зустрічатися з Путіним під час візиту на Близький Схід, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп у межах візиту до країн Близького Сходу не планує зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Європейську правду.

На питання про можливість зутрічі Трампа й Путіна наступного тижня Левітт сказала, що "цього не буде".

На початку лютого ЗМІ писали, що місцем зустрічі президента США й господаря Кремля можуть бути Саудівська Аравія чи Обʼєднані Арабські Емірати – країни, які Трамп відвідає в межах близькосхідного туру наступного тижня.

У Кремлі днями заявляли, що вважають "необхідною" зустріч Путіна з Трампом, але вона "повинна бути відповідним чином підготовленою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США вимагають 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями за його порушення

Автор: 

путін володимир (23900) Трамп Дональд (5846)


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Я б теж не планував: згуялі на Близькому Сході чекати зіткнення з ******?
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09.05.2025 21:23 Відповісти
куратор з резидентом зустрічатись особисто не повинні. це гарантоване паливо.
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09.05.2025 21:33 Відповісти
Коментувати плани броунівського руху марна справа.
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09.05.2025 22:04 Відповісти
як можна зустрічаються з
ТРУПАКОМ ?
його просто не існує
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09.05.2025 22:25 Відповісти
Куди планувати, ***** сміється над Трампом, невже не зрозуміло, а санкції не ті, вони його не чіпають...
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09.05.2025 22:43 Відповісти
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09.05.2025 23:21 Відповісти
 
 