Трамп не планирует встречаться с Путиным во время визита на Ближний Восток, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт сказала, что "этого не будет".

В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут быть Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты - страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.

В Кремле на днях заявляли, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовленной".

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