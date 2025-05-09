Трамп не планирует встречаться с Путиным во время визита на Ближний Восток, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На вопрос о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт сказала, что "этого не будет".
В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут быть Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты - страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.
В Кремле на днях заявляли, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовленной".
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ТРУПАКОМ ?
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