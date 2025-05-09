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Новости Встреча Трампа и Путина
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Трамп не планирует встречаться с Путиным во время визита на Ближний Восток, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт сказала, что "этого не будет".

В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут быть Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты - страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.

В Кремле на днях заявляли, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовленной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США требуют 30-дневного перемирия и пригрозил санкциями за его нарушение

Автор: 

путин владимир (31345) Трамп Дональд (5414)


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Я б теж не планував: згуялі на Близькому Сході чекати зіткнення з ******?
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09.05.2025 21:23 Ответить
куратор з резидентом зустрічатись особисто не повинні. це гарантоване паливо.
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09.05.2025 21:33 Ответить
Коментувати плани броунівського руху марна справа.
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09.05.2025 22:04 Ответить
як можна зустрічаються з
ТРУПАКОМ ?
його просто не існує
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09.05.2025 22:25 Ответить
Куди планувати, ***** сміється над Трампом, невже не зрозуміло, а санкції не ті, вони його не чіпають...
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09.05.2025 22:43 Ответить
 
 