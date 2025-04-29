3 907 72
Трамп о первых 100 днях президентства: Историческое время, побившее все рекорды
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал первые сто дней своего президентского срока как "исторические". Он заявил, что его администрация "побила все рекорды, установленные предшественниками", однако деталей не привел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Truth Social.
"Достигая исторической отметки в 100 дней, я с гордостью сообщаю, что Управление по работе с персоналом президента превысило 80% политических назначений в наших крупнейших министерствах", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что его администрация "побила все рекорды, установленные предшественниками". Трамп также добавил, что продолжит нанимать "самых компетентных и трудолюбивых патриотов".
Топ комментарии
+30 Андрій
показать весь комментарий29.04.2025 07:12
+27 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий29.04.2025 07:12
+27 Яр Холодний
показать весь комментарий29.04.2025 07:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніяких сумнівів!!! Беззаперечно!!!
- Ідіоти! Це була система життєзабезпечення держави!!!
Таке вже було... В Україні... У 2019-му...
Там уже як в КНДР перед тим як щось сказати треба півхвили хвалити і дякувати сонцеликому
За виключенням південного кордону.
По 3,14здежу, при3,14зженості й обісравшимся сподіванням...
**********!!!
сересер згнив при брежневі.
горбачов опинився в тому місці в той час.
не трамп генератор кризи в сша.
сша увійшла у кризу при клінтоні відзеркалюючи сересер. при обамі досягла пику. при байдені остаточно визріла. до речі, всі демократи.
трамп лише знаходиться на цьому місці в цей час.
не було б трампа, був би хтось інший. навіть маккейн не вирулив би, а тільки би відтягнув час.
україна все це переживає з 2019. пишаємось, ми перші, перші у світі, проходимо курс оздоровлення. в такий страшний спосіб, але ж, ми самі себе туди загнали. починаючи з 1991, коли обрали махрового комуняку і далі за наростаючою....
до влади прийшли невігласи популісти всій мастей. і обрали їх такі ж самі невігласи.
чи, ви не спілкувалися з виборцями зе!скомороха?
протистоять їм невігласи диктатори, які обрали самі себе.
в цікаві часи живемо......
американці набралися розуму?
чи республіканці зупинили лєвацтво толєрастію?
останній справжній президент сша, Рональд Рейган!
У нас Зеленський зробив те саме - познімав розумних і поставив "своїх 100%-них"...
В голові вже викристалізувалася думка, що Трамп - достойний учень Зеленського... Бо вирішує питання в державі тими самими методами, що й він - тільки "архішвидкими темпами"... Склалася "аналогія" - Муссоліні з своїм "фашизмом" прийшов до влади, у 1922 році, і створив авторитарний режим. Гітлер, прийшов до влади у 1933-му. Спочатку "копіював" Муссоліні. А потім його "переплюнув", і створив "нацизм"... Точно так само і Трамп... Зеленський творить авторитаризм вже 6- рік. Трамп за 2 місяці зробив те саме...
Трамп за 100 днів показав себе, як лох, і людиною, слова якої нічого не варті.
невыполнению, такого мировая практика ещё не знала.
трамп уже вошёл не только в историю Америки, но и в мировую историю, как самый лживый,
циничный и беспринципный президент и это ещё не предел, главные его преступления впереди!
Цей клоун - просить другий термін
Самооцінка цього нарциса Трампа
явно завищена!