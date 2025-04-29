Трамп о первых 100 днях президентства: Историческое время, побившее все рекорды

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал первые сто дней своего президентского срока как "исторические". Он заявил, что его администрация "побила все рекорды, установленные предшественниками", однако деталей не привел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Truth Social.

"Достигая исторической отметки в 100 дней, я с гордостью сообщаю, что Управление по работе с персоналом президента превысило 80% политических назначений в наших крупнейших министерствах", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что его администрация "побила все рекорды, установленные предшественниками". Трамп также добавил, что продолжит нанимать "самых компетентных и трудолюбивых патриотов".

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