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Новини 100 днів Трампа
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Трамп про перші 100 днів президентства: Історичний час, що побив усі рекорди

Президент США Дональд Трамп про перші 100 днів

Президент США Дональд Трамп схарактеризував перші сто днів свого президентського терміну як "історичні". Він заявив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередниками", однак деталей не навів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Truth Social.

"Досягаючи історичної позначки у 100 днів, я з гордістю повідомляю, що Управління з роботи з персоналом президента перевищило 80% політичних призначень у наших найбільших міністерствах", - йдеться в дописі.

Він наголосив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередниками". Трамп також додав, що продовжить наймати "найкомпетентніших і найпрацьовитіших патріотів".

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Автор: 

США (22909) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+32
Так,це правда. Таких уйобків Америка ще не бачила одночасно в одному місці.
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29.04.2025 07:12
+29
"побила всі рекорди, встановлені попередниками" - по глупости, тупости и дебилизму?
Ніяких сумнівів!!! Беззаперечно!!!
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29.04.2025 07:12
+28
- Урря-а-а!!! Ми зруйнували цю ганебну систему!!!
- Ідіоти! Це була система життєзабезпечення держави!!!
Таке вже було... В Україні... У 2019-му...
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29.04.2025 07:22
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істеричні 100 днів...
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29.04.2025 07:09 Відповісти
Рейтинг падіння популярності президента за перших сто днів побив рекорд за 70 років! ПЕРЕМОГА!
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29.04.2025 07:15 Відповісти
Трамп вже сказав що це фейк і дискредитація
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29.04.2025 07:48 Відповісти
Так, цей рекорд за 80 років, а не за 70!
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29.04.2025 08:03 Відповісти
Стільки разів дно ще ніхто не пробивав.
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29.04.2025 07:48 Відповісти
Так,це правда. Таких уйобків Америка ще не бачила одночасно в одному місці.
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29.04.2025 07:12 Відповісти
"побила всі рекорди, встановлені попередниками" - по глупости, тупости и дебилизму?
Ніяких сумнівів!!! Беззаперечно!!!
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29.04.2025 07:12 Відповісти
Ну це звісно досягнення , тільки Трамп зміг перетворити Білий дім в Жовтий ))
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29.04.2025 07:14 Відповісти
Кстати, Леонид, он не только в переносном смысле превращает Белый дом в жёлтый, а и в прямом -лепит золото кругом! Обычный кугут-жлоб, сорвавшийся до денег и власти!
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29.04.2025 08:56 Відповісти
Та да, війде в історію, як найбільше позорисько США, найганебніший президент з командою кончених дегенератів..
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29.04.2025 07:17 Відповісти
- Урря-а-а!!! Ми зруйнували цю ганебну систему!!!
- Ідіоти! Це була система життєзабезпечення держави!!!
Таке вже було... В Україні... У 2019-му...
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29.04.2025 07:22 Відповісти
Такими темпами по разгрому экономики и политического влияния Трамп скоро большевиков переплюнет с своими револлюционными матросами типа Венса,Маска и Наварро..
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29.04.2025 07:45 Відповісти
🔥🔥🔥
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29.04.2025 07:57 Відповісти
Так я сразу и сказал: Трамп и Зе - близнецы-братья! Пример того, что делают соцсети и иже с ними с охлосом (Шариковыми). И его много и не только в Украине. Ленин был прав- "из всех искусств для нас важнейшим является кино"(телевизор, соцсети, шоу всякие). И будет дальше только хуже. Уровень образования и интеллекта масс падает не только в Украине - вот и результат.
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29.04.2025 09:02 Відповісти
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29.04.2025 07:19 Відповісти
Історичний час, що побив усі рекорди ІДІОТИЗМА.
Там уже як в КНДР перед тим як щось сказати треба півхвили хвалити і дякувати сонцеликому
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29.04.2025 07:21 Відповісти
Всі рекорди... по пробиванню дна.
За виключенням південного кордону.
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29.04.2025 07:23 Відповісти
казковий дебіл обіцяв війну за сто днів закінчити))) і ніхто не спитає, чому не зробив. Чим вище рівень , тім частіше прощаються усі *************
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29.04.2025 07:23 Відповісти
Молодець! Закінчення війни, підняття тарифів, велике будівництво, мільон дерев та е-бабуся.
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29.04.2025 07:23 Відповісти
для усього світу вже, здається, бажано, аби перші сто днів плавно перейшли в останні сто днів...
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29.04.2025 07:24 Відповісти
У 9 днів, а потім у 40 днів
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29.04.2025 07:49 Відповісти
Потім скаже - я пожартував
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29.04.2025 07:24 Відповісти
Пішов на рекорд
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29.04.2025 07:24 Відповісти
Ага, "побив усі рекорди"!
По 3,14здежу, при3,14зженості й обісравшимся сподіванням...
**********!!!
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29.04.2025 07:26 Відповісти
Як казав трампонутий для вас я може і дебіл, а для себе я дуже умний
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29.04.2025 07:48 Відповісти
Зауважу, без простого американського наріду це б не трапилося. В нас теж було 90 днів зе, тепер вже 6 років ПОВНОЇ дупи.
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29.04.2025 07:31 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп,краснопухые китаезы напряглись и не думают уже про Тайвань,персидсткие фанатики тоже притихли,осталось разогнать шапито.
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29.04.2025 07:32 Відповісти
Можетє нє шіфровацца, таварісчь. Вас біндєрафци уже раскусілі. Рєжтє правду-матушку нє таясь.
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29.04.2025 07:46 Відповісти
доведе Америку до ручки
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29.04.2025 07:34 Відповісти
мудрий американський народ обрав собі президента 🤡
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29.04.2025 07:35 Відповісти
не горбачов розвалив сересер.
сересер згнив при брежневі.
горбачов опинився в тому місці в той час.
не трамп генератор кризи в сша.
сша увійшла у кризу при клінтоні відзеркалюючи сересер. при обамі досягла пику. при байдені остаточно визріла. до речі, всі демократи.
трамп лише знаходиться на цьому місці в цей час.
не було б трампа, був би хтось інший. навіть маккейн не вирулив би, а тільки би відтягнув час.
україна все це переживає з 2019. пишаємось, ми перші, перші у світі, проходимо курс оздоровлення. в такий страшний спосіб, але ж, ми самі себе туди загнали. починаючи з 1991, коли обрали махрового комуняку і далі за наростаючою....
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29.04.2025 07:36 Відповісти
Получается не идиот Трамп собрал молодую команду дегенератов, а это лучшее, что есть в США?
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29.04.2025 07:47 Відповісти
виходить так, що людство уперлося у своєму розвитку. стукнулося у стелю і віддзеркалило до низу.
до влади прийшли невігласи популісти всій мастей. і обрали їх такі ж самі невігласи.
чи, ви не спілкувалися з виборцями зе!скомороха?
протистоять їм невігласи диктатори, які обрали самі себе.
в цікаві часи живемо......
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29.04.2025 07:55 Відповісти
Это говорит только о том, что хорошо сработала пропаганда в твиттере и тик-токе, а не о том, что человечество уперлось в потолок в своем развитии. На любом этапе развития большая часть подвержена внушению. В очередной раз сработало успешное использование новых технологий, как свое время срабатывала пресса, а затем телевидение.
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29.04.2025 08:15 Відповісти
Людство почало тупішати ще в 70х, добрі часи породжують слабких людей…
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29.04.2025 08:22 Відповісти
Зміна циклів, таке вже було багато разів, спостерігати дуже цікаво…
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29.04.2025 08:17 Відповісти
Ви між Обамою та Байденом нікого не пропустили?
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29.04.2025 07:57 Відповісти
і що це змінює?
американці набралися розуму?
чи республіканці зупинили лєвацтво толєрастію?
останній справжній президент сша, Рональд Рейган!
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29.04.2025 08:04 Відповісти
Як тут не згадати наше "хвали мене моя губонька бо роздеру тебе аж до вух!"
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29.04.2025 07:37 Відповісти
Або - сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить!
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29.04.2025 07:40 Відповісти
Одне з самих головних "досягнень" - "Досягаючи історичної позначки у 100 днів, я з гордістю повідомляю, що Управління з роботи з персоналом президента перевищило 80% політичних призначень у наших найбільших міністерствах", - йдеться в дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3549327
У нас Зеленський зробив те саме - познімав розумних і поставив "своїх 100%-них"...
В голові вже викристалізувалася думка, що Трамп - достойний учень Зеленського... Бо вирішує питання в державі тими самими методами, що й він - тільки "архішвидкими темпами"... Склалася "аналогія" - Муссоліні з своїм "фашизмом" прийшов до влади, у 1922 році, і створив авторитарний режим. Гітлер, прийшов до влади у 1933-му. Спочатку "копіював" Муссоліні. А потім його "переплюнув", і створив "нацизм"... Точно так само і Трамп... Зеленський творить авторитаризм вже 6- рік. Трамп за 2 місяці зробив те саме...
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29.04.2025 08:33 Відповісти
Пане Яр, припиніть мене цитувати! Проте, якщо без жартів - ви 100 відсотково праві. На жаль ...
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29.04.2025 09:07 Відповісти
Історія циклічна, нажаль..
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29.04.2025 09:17 Відповісти
Побила его администрация все рекорды антирейтинга и побила всю посуду с соседями и союзниками.
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29.04.2025 07:41 Відповісти
Ну а шо він ще міг сказать?
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29.04.2025 07:43 Відповісти
Міг сказати "Я - тупий!", але на це йому не вистачило розуму.
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29.04.2025 07:50 Відповісти
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29.04.2025 09:12 Відповісти
Мілованов розумніший за Трампа? 🤔
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29.04.2025 09:14 Відповісти
милованова в президенти!
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29.04.2025 09:15 Відповісти
Це, скоріше, він жінці розповідав, або в божевільні, бо таке нормальні не змогли би слухати
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29.04.2025 07:45 Відповісти
Він асоціальний психопат. Йому подобається називати чорне білим і спостерігати реакцію. Щось типу римського Нерона, спалившого Рим бо було скучно...
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29.04.2025 07:51 Відповісти
Рейтинг довіри після 100 днів найнижчий за останні 80 років.
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29.04.2025 07:59 Відповісти
За 100 днів "напрацювати" до подання про імпічмент це ще те досягнення.
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29.04.2025 08:04 Відповісти
В медицині це зветься Синдромом Данінга-Крюгера,коли ось така тупа потвора,сама вірить у те що говорить і в даному випадку це-невиліковно.
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29.04.2025 08:06 Відповісти
Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить.

Трамп за 100 днів показав себе, як лох, і людиною, слова якої нічого не варті.
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29.04.2025 08:10 Відповісти
Не хвали себе сам, хай тебе люди похвалять.В Україні теж нахвалювали себе:"Ми зробили їх разом",чесні чиновники, бабусям по смартфону,мільярд дерев і т.д.Результат "велике крадівництво",недолуге керування країною 5-6 менеджерами,"чесний голова СБУ,війна,розруха,взагалі "...країна моєї мрії." Могло бути по іншому - хочеш миру готуйся до війни!
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29.04.2025 08:18 Відповісти
Кроме как кривляться, срать и заявлять заявления - этот ТрамПодонок ничего не умеет и не может...
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29.04.2025 08:20 Відповісти
я думав що це тільки у нас обирають по приколу-але взірець демократії переплюнув усіх і обплював усіх
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29.04.2025 08:21 Відповісти
Побив рекорд по ***********,повному.
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29.04.2025 08:26 Відповісти
Що там з фондовим ринком? Здається впав на $5 тлн?
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29.04.2025 08:28 Відповісти
Що да то да. З цим не посперечаєшся що рижий обмудок побив всі рекорди. Так опустити сша за такий проміжок часу нікому ще не вдавалось
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29.04.2025 08:31 Відповісти
по ********** і хаосу
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29.04.2025 08:34 Відповісти
Молодец, Дональд! Не слушай тех уто лает на тебя! Есть много верных, которые поддерживают тебя
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29.04.2025 08:35 Відповісти
Самодур із манією величі!
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29.04.2025 08:35 Відповісти
А що,янкі подобається. Продовжуй,рудий! Твоє сходження на орбіту заразне,передається"глибинному народу. "Жити стає краще,життя стає веселіше".
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29.04.2025 08:37 Відповісти
Вот тут он прав, он действительно побил мировой рекорд по количеству обещаний и их

невыполнению, такого мировая практика ещё не знала.

трамп уже вошёл не только в историю Америки, но и в мировую историю, как самый лживый,

циничный и беспринципный президент и это ещё не предел, главные его преступления впереди!
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29.04.2025 08:39 Відповісти
А наш клоун просив собі ще сто днів
Цей клоун - просить другий термін
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29.04.2025 08:56 Відповісти
Ан, третий! Надеюсь, он и второй не добудет.
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29.04.2025 09:09 Відповісти
Вперше за все життя в мені закралися сумніви, чи варто зберігати свої заощадження в доларах США. Цей ушльопок за 100 днів зміг посіяти сумніви у всього Світу. Історія веде розумних, а дурних волоче за собою.
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29.04.2025 09:12 Відповісти

Самооцінка цього нарциса Трампа
явно завищена!
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29.04.2025 09:14 Відповісти
Та він поведінку зе копіює!!!!
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29.04.2025 09:16 Відповісти
 
 