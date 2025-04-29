Трамп про перші 100 днів президентства: Історичний час, що побив усі рекорди

Президент США Дональд Трамп схарактеризував перші сто днів свого президентського терміну як "історичні". Він заявив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередниками", однак деталей не навів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Truth Social.

"Досягаючи історичної позначки у 100 днів, я з гордістю повідомляю, що Управління з роботи з персоналом президента перевищило 80% політичних призначень у наших найбільших міністерствах", - йдеться в дописі.

Він наголосив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередниками". Трамп також додав, що продовжить наймати "найкомпетентніших і найпрацьовитіших патріотів".

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