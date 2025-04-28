Трамп про третє президенство: Я думаю, що це було б дуже важко
Президент США Дональд Трамп вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він зазначив, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням дослідити законність його балотування в президенти на третій термін у 2028 році.
"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично спитав він.
Також президент США додав, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін.
"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – резюмував Трамп.
У 22-й поправці до конституції США йдеться, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.
Топ коментарі
+5 shokolad
показати весь коментар28.04.2025 22:35
+4 Begemot Pepa
показати весь коментар28.04.2025 22:25
+3 igor grytselyak
показати весь коментар28.04.2025 22:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
що президент Трамп не зможе досидіти і цей термін ,
так як з ним щось не так
"А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - ответил Трамп.
https://www.rbc.ua/ukr/news/teper-keruyu-svitom-tramp-porivnyav-svoyi-1745863727.html
ХАЗЬЯНИН ЖИЗНИ ... но ведь не бессмертный