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Новини Трамп про третє президенство
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Трамп про третє президенство: Я думаю, що це було б дуже важко

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням дослідити законність його балотування в президенти на третій термін у 2028 році.

"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично спитав він.

Також президент США додав, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін.

Також читайте: У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – резюмував Трамп.

У 22-й поправці до конституції США йдеться, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.

Автор: 

США (22909) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+5
Боженьки.. Ти хоча б це відсидь до кінця....
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28.04.2025 22:35
+4
Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"
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28.04.2025 22:25
+3
Чого так далеко загадувати))Краще плануй щось на наступні 100 днів))
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28.04.2025 22:23
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Чого так далеко загадувати))Краще плануй щось на наступні 100 днів))
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28.04.2025 22:23 Відповісти
один вже обіцяв що піде тільки на один термін

.
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28.04.2025 23:25 Відповісти
Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"
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28.04.2025 22:25 Відповісти
Пане Дональд, ви в космосі, верніться на Землю, Маск ще Марс не освоїв, там немає маги, скукотіща.
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28.04.2025 22:25 Відповісти
перекляд з трампівської - ну давайте, просіть мене та цілуйте мій зад щоб я великодушно погодився правити вами вічно як лукашенко.
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28.04.2025 22:26 Відповісти
Мріяти нікому не шкідливо! Хай згадає, скільки йому років, оптиміст хрєнов!
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28.04.2025 22:28 Відповісти
А хтось перед виборами говорив "я йду на одмн срок"
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28.04.2025 22:29 Відповісти
Зеленський так говорив , не розібравшись
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28.04.2025 23:01 Відповісти
Головни його прихильники яки закликають балотуватися на третій термін: ***** і всі друзі *****.
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28.04.2025 22:30 Відповісти
Боженьки.. Ти хоча б це відсидь до кінця....
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28.04.2025 22:35 Відповісти
Ну я думаю что тут вопрос даже скорее не в 22-й поправке (хотя это изменить само по себе очень сложно). Но проблема в возрасте. 82 года будет в 2028 году Дональду Трампу, а а концу срока - 87. Это очень много, все это понимают. Я думаю Вэнс мог бы баллотироваться в 2028.
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28.04.2025 22:38 Відповісти
Стьопа, забєрі Венса к сєбє в Маскву. Пускай он балотіруєтся у вас.
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28.04.2025 23:27 Відповісти
Маразм з-за стіни заглядає в тебе і кличе, кличе у свої обійми до поаного забуття, слинявчика і памперса, повного перетравлених тигрових креветок
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28.04.2025 22:51 Відповісти
Круто дєдушку занесло! Не "це неможливо", а "важко".
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28.04.2025 22:53 Відповісти
Чомусь мені здається , можливо помиляюсь ,
що президент Трамп не зможе досидіти і цей термін ,
так як з ним щось не так
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28.04.2025 22:59 Відповісти
Третій термін буде в дурці або в`язниці.
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28.04.2025 23:21 Відповісти
Ну, это если х-ло тебя отпустит.
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28.04.2025 23:42 Відповісти
Журналисты спросили у Трампа, отличается ли его второй срок от первого. Он ответил, что да: «В первый раз мне нужно было делать две вещи - управлять страной и выживать, у меня были все эти нечестные ребята».

"А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - ответил Трамп.

https://www.rbc.ua/ukr/news/teper-keruyu-svitom-tramp-porivnyav-svoyi-1745863727.html

ХАЗЬЯНИН ЖИЗНИ ... но ведь не бессмертный
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28.04.2025 23:59 Відповісти
 
 