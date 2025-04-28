Трамп про третє президенство: Я думаю, що це було б дуже важко

Президент США Дональд Трамп вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням дослідити законність його балотування в президенти на третій термін у 2028 році.

"Це було б великим порушенням, чи не так?" – риторично спитав він.

Також президент США додав, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін.

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"Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко", – резюмував Трамп.

У 22-й поправці до конституції США йдеться, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.