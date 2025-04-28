У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT
Європейські та українські посадовці побоюються, що американський лідер Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів з Києвом і Москвою, використовуючи "незначний прогрес" у перемовинах як "привід" для того, щоб заявити, що обіцянка виконана.
Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент США у передвиборчій кампанії обіцяв закінчити війну за "24 години", але його спроби налагодити відносини з Володимиром Путіним і тиск на українське керівництво не принесли підтримки його початковій пропозиції про 30-денне перемир'я, не кажучи вже про тривале.
За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.
Один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти й залишити вирішення проблеми Україні та нам (Європі - ред.)".
Він додав, що небажання Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, наприклад збереження боєздатних Збройних Сил України після завершення війни, а також складність війни змусили Трампа переоцінити свою прихильність до мирної угоди.
Співрозмовники FT сходяться на думці, що запропонований адміністрацією США "мирний план" виник із прагнення вписатись у часові рамки Трампа.
За словами одного із джерел видання, "є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися" на американський план, але "немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію цієї пропозиції".
Деякі українські посадовці також заявили FT, що побоюються, що президент США вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.
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бо як ні то в сраку і америку і тих хто годблескає на америку.
А вот поддержать на поле боя, что то не хочет Европа...
Це коли путін вбиває цілими домами?
Чи це про те, що наші мають виконувати вказівки путіна щодо «перемирия» на день два поки він передеслокацію робить своїх канібалів?