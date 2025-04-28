У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

Європейські та українські посадовці побоюються, що американський лідер Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів з Києвом і Москвою, використовуючи "незначний прогрес" у перемовинах як "привід" для того, щоб заявити, що обіцянка виконана.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент США у передвиборчій кампанії обіцяв закінчити війну за "24 години", але його спроби налагодити відносини з Володимиром Путіним і тиск на українське керівництво не принесли підтримки його початковій пропозиції про 30-денне перемир'я, не кажучи вже про тривале.

За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

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Один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти й залишити вирішення проблеми Україні та нам (Європі - ред.)".

Він додав, що небажання Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, наприклад збереження боєздатних Збройних Сил України після завершення війни, а також складність війни змусили Трампа переоцінити свою прихильність до мирної угоди.

Співрозмовники FT сходяться на думці, що запропонований адміністрацією США "мирний план" виник із прагнення вписатись у часові рамки Трампа.

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За словами одного із джерел видання, "є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися" на американський план, але "немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію цієї пропозиції".

Деякі українські посадовці також заявили FT, що побоюються, що президент США вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.