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Новини Мирний план Трампа Мирні перемовини
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У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

Трамп може вийти з мирних переговорів

Європейські та українські посадовці побоюються, що американський лідер Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів з Києвом і Москвою, використовуючи "незначний прогрес" у перемовинах як "привід" для того, щоб заявити, що обіцянка виконана.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент США у передвиборчій кампанії обіцяв закінчити війну за "24 години", але його спроби налагодити відносини з Володимиром Путіним і тиск на українське керівництво не принесли підтримки його початковій пропозиції про 30-денне перемир'я, не кажучи вже про тривале.

За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

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Один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти й залишити вирішення проблеми Україні та нам (Європі - ред.)".

Він додав, що небажання Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, наприклад збереження боєздатних Збройних Сил України після завершення війни, а також складність війни змусили Трампа переоцінити свою прихильність до мирної угоди.

Співрозмовники FT сходяться на думці, що запропонований адміністрацією США "мирний план" виник із прагнення вписатись у часові рамки Трампа.

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За словами одного із джерел видання, "є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися" на американський план, але "немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію цієї пропозиції".

Деякі українські посадовці також заявили FT, що побоюються, що президент США вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.

Автор: 

Європа (1817) перемовини (2912) США (22909) Трамп Дональд (5726) війна в Україні (4007)


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Топ коментарі
+4
А в тому вигляді як зараз як ретранслятор пуйлових забаганок він так потрібен?
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28.04.2025 22:11
+3
Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів

А вот поддержать на поле боя, что то не хочет Европа...
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28.04.2025 22:20
+2
Вийти Трамп може тільки нахер. Після тієї грандіозної купи лайна що він наваляв за сто днів президентства більше йому йти нікуди.
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28.04.2025 22:22
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А в тому вигляді як зараз як ретранслятор пуйлових забаганок він так потрібен?
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28.04.2025 22:11 Відповісти
То ж зі всіх усюд кричать, що Європа з нами as long as it takes, а тут вже побоюються?
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28.04.2025 22:13 Відповісти
світу потрібне сша як світовий поліціянт а не як панночка що комизиться.
бо як ні то в сраку і америку і тих хто годблескає на америку.
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28.04.2025 22:14 Відповісти
У Ватікані "трамбон" це показав чітко і Макрону і "зе"
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28.04.2025 22:19 Відповісти
Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів

А вот поддержать на поле боя, что то не хочет Европа...
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28.04.2025 22:20 Відповісти
Вийти Трамп може тільки нахер. Після тієї грандіозної купи лайна що він наваляв за сто днів президентства більше йому йти нікуди.
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28.04.2025 22:22 Відповісти
А, що це за «незначний прогрес», про який йде мова?
Це коли путін вбиває цілими домами?
Чи це про те, що наші мають виконувати вказівки путіна щодо «перемирия» на день два поки він передеслокацію робить своїх канібалів?
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28.04.2025 22:30 Відповісти
Трамп не может отработать у хозяина полученное бабло.
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28.04.2025 22:33 Відповісти
Тобі то 2 рази зірвати мирні перемовини, це добре, а потім, кричати, що це коїться?
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28.04.2025 22:41 Відповісти
легким рухом клешні кремлівського шахрая мирні переговори перетворились в марні переговори
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28.04.2025 23:00 Відповісти
 
 