В Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет повод для выхода из мирных переговоров, - FT

Европейские и украинские чиновники опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров с Киевом и Москвой, используя "незначительный прогресс" в переговорах как "повод" для того, чтобы заявить, что обещание выполнено.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент США в предвыборной кампании обещал закончить войну за "24 часа", но его попытки наладить отношения с Владимиром Путиным и давление на украинское руководство не принесли поддержки его первоначальному предложению о 30-дневном перемирии, не говоря уже о длительном.

По словам четырех собеседников FT, в Европе и Украине есть убеждение, что Трамп готов ухватиться за любой "прорыв" в переговорах о мире в Украине на этой неделе, когда исполнятся 100 дней его второго президентства.

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Один европейский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам (Европе. - Ред.)".

Он добавил, что нежелание Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, например сохранение боеспособных Вооруженных сил Украины после завершения войны, а также сложность войны заставили Трампа переоценить свою приверженность мирному соглашению.

Собеседники FT сходятся во мнении, что предложенный администрацией США "мирный план" возник из стремления вписаться во временные рамки Трампа.

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По словам одного из источников издания, "есть люди, которые считают, что россияне могут согласиться" на американский план, но "нет ничего, что могло бы обеспечить реализацию этого предложения".

Некоторые украинские чиновники также заявили FT, что опасаются, что президент США выйдет из "мирных переговоров". На этом фоне Киев непублично увеличил внутреннее производство вооружения и активизировал переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.