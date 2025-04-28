В Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет повод для выхода из мирных переговоров, - FT
Европейские и украинские чиновники опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров с Киевом и Москвой, используя "незначительный прогресс" в переговорах как "повод" для того, чтобы заявить, что обещание выполнено.
Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент США в предвыборной кампании обещал закончить войну за "24 часа", но его попытки наладить отношения с Владимиром Путиным и давление на украинское руководство не принесли поддержки его первоначальному предложению о 30-дневном перемирии, не говоря уже о длительном.
По словам четырех собеседников FT, в Европе и Украине есть убеждение, что Трамп готов ухватиться за любой "прорыв" в переговорах о мире в Украине на этой неделе, когда исполнятся 100 дней его второго президентства.
Один европейский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам (Европе. - Ред.)".
Он добавил, что нежелание Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, например сохранение боеспособных Вооруженных сил Украины после завершения войны, а также сложность войны заставили Трампа переоценить свою приверженность мирному соглашению.
Собеседники FT сходятся во мнении, что предложенный администрацией США "мирный план" возник из стремления вписаться во временные рамки Трампа.
По словам одного из источников издания, "есть люди, которые считают, что россияне могут согласиться" на американский план, но "нет ничего, что могло бы обеспечить реализацию этого предложения".
Некоторые украинские чиновники также заявили FT, что опасаются, что президент США выйдет из "мирных переговоров". На этом фоне Киев непублично увеличил внутреннее производство вооружения и активизировал переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.
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бо як ні то в сраку і америку і тих хто годблескає на америку.
А вот поддержать на поле боя, что то не хочет Европа...
Це коли путін вбиває цілими домами?
Чи це про те, що наші мають виконувати вказівки путіна щодо «перемирия» на день два поки він передеслокацію робить своїх канібалів?
Чому у Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин?
Сильні переговорні позиції, справедливий? мир, Трамп симпатизує сильним, у вас немає козирів, Україна суб'єкт чи об'єкт і т.д. А де стратегічне бачення, аналітика? \\Ну епітети на ці питання можна прочитати в коментарях?
Війна зайшла в тупік, як по тактиці бою,так по ресурсах - що людських, що матеріальних, тотальна корупція "допомагає". Але не відкриття,що на росії не ліпше? Як путін, проваливши "великий наступ" в 2024 знову "грає ситуацією", раптом вирішив дожимати? Цікаво, а блефувати він може? І це він робить під час перемовин від Трампа, від чергового ступору в Європу... та ще перед "9мая". В чому секрет?
Якщо ситуація на фронті тупікова, ресурси обмеженні, які ще є операції крім військових під час війни? Військово-політичні. Стаду політиків, аналітиків, блогерів - які гонять хвилі маячні, включно із "консервами, але дуже патріотичними відомий цей вислів? Ні? А по іншому - гібридна війна, відомий вислів? 2022 рік - це військова була операція чи військово-політична? Зараз не це відбувається? Видно Путін за його "це" цінує та не зняв його з посади за попередні невдачі? А Путін любить такі операції..."крим наш" приклад.
"Мирний план" Трампа. Опускаємо його причину, "особливе" бачення, тонкості. Путін знав і готувався - "мирний план" готував. "Голуб мира" - Гордон по повній відзначився...посилаючись на свої істочніки. Цікаво дезою "Київ" не нагодували...в 2024 Путін вж думав, як виходити із війни, а в 2025 вирішив дожимати. Хтось лопухнувся...
Так що це за військово-політична операція Путіна? Як мінімум грати на суперечностях на Заході, в Україні, між Заходом і Україною. Приклад "мирний план" Трампа. Путін висуває черех віткоффа нереальні умови. Цікаво як поступово пробуючи грунт і в кінці не реальні, сприяючи розвитку конфліктів. І в кінці не реальні умови - апофіоз, сцена в Білому домі і Лондонська не зустріч. Просто Браво! Трам виглядає слабо, зеленський та україна як об'єкт, Європа доганяє ситуацію та гасить конфлікти та промахи. В цей час Путін проводить наступ не дивлячись на втрати...вже з осені 2024 не скомплектованими бригадами та дивізіями. Провал осені 2024 перетворюється на успіх і головна складова політична! Чисто військово-політична операція - гібридна.
Але якщо вона гібридна, із політичною складовою, може Україна та Захід робити те саме? І тут випливає слабке місце - 9 мая - річниця 80 років. Це після того як Кремль бомбив міста під час перемовин... Україна війну не програла, як військово-політична війна Україна може повернути собі ініціативу, тактично війна же в тупіку. А військово-політична ініціатива ще з 2022 не вичерпана, факт. Це донесли Трампу, щоб він виглядав сильно? Це розуміють в Європі?
Трамп не знає, що робити - "клієнт дозрів"? Дає собі два тижні - на милість рішенням в Кремлі. І тут Путін оголошує в цей термін не 30-денне перемир'я, а чергове напів перемир'я згідно своїх планів дожимати. Україна може дотискати Кремль на цій помилці - політично-військова операція, щоб зірвати парад, як політичну акцію...на якій мають бути цікаві гості, які мають !своє! бачення і "трохи" інші інтереси із Заходом? "Київ" задасть" політичною поразки "Москві"? Це посилить переговорні позиції Трампа, якому потрібен успіх...але і Трампа цей успіх треба "продати", Китай) Це раз.
Два. Що буде в Європі? Як легко в 2022 Європ почала давати зброю та фін.допомогу - ЗСУ тоді і військовий Майдан (забули - в цьому була проекція політики) на Європу? Була. Як при ще Джосоні знімали піджаки парадуючи путіна? Буде те саме, в Європі зникне вагання не тільки стояти поруч...Європу буде сильніша в своїх позиціях і перед Трампом і...перед Китаєм.
Треба усвідомлювати, що Кремль цього не "подарує". А перед цим він багато "дарував"...якщо Україна, це не тільки про Зеленського, але і суспільство треба усвідомлювати свою відповідальність і вину, як перед загиблими, живими на фронті і не народженими. Думайте.
Яке показове мовчання зараз в ЗМІ, про "9 мая",
PS Яка цікава реакція на оголошене "перемир'я 9 мая" від Путіна, навть на Цензорі - подивіться блоги, на Заході - подив ЗМІ. Навіть бояться озвучити питання і проблеми...