Трамп о третьем президентстве: Я думаю, что это было бы очень трудно

Президент США Дональд Трамп считает, что было бы очень трудно занять президентский пост.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что не обращался в Министерство юстиции США с просьбой исследовать законность его баллотирования в президенты на третий срок в 2028 году.

"Это было бы большим нарушением, не так ли?" - риторически спросил он.

Также президент США добавил, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.

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"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень трудно", - резюмировал Трамп.

В 22-й поправке к конституции США говорится, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз.