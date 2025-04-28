Трамп о третьем президентстве: Я думаю, что это было бы очень трудно
Президент США Дональд Трамп считает, что было бы очень трудно занять президентский пост.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он отметил, что не обращался в Министерство юстиции США с просьбой исследовать законность его баллотирования в президенты на третий срок в 2028 году.
"Это было бы большим нарушением, не так ли?" - риторически спросил он.
Также президент США добавил, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.
"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень трудно", - резюмировал Трамп.
В 22-й поправке к конституции США говорится, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз.
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+6 shokolad
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+4 igor grytselyak
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+4 Begemot Pepa
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що президент Трамп не зможе досидіти і цей термін ,
так як з ним щось не так
"А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - ответил Трамп.
https://www.rbc.ua/ukr/news/teper-keruyu-svitom-tramp-porivnyav-svoyi-1745863727.html
ХАЗЬЯНИН ЖИЗНИ ... но ведь не бессмертный