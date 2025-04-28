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Новости Трамп о третьем президентстве
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Трамп о третьем президентстве: Я думаю, что это было бы очень трудно

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что было бы очень трудно занять президентский пост.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что не обращался в Министерство юстиции США с просьбой исследовать законность его баллотирования в президенты на третий срок в 2028 году.

"Это было бы большим нарушением, не так ли?" - риторически спросил он.

Также президент США добавил, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.

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"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень трудно", - резюмировал Трамп.

В 22-й поправке к конституции США говорится, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз.

Автор: 

США (26727) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+6
Боженьки.. Ти хоча б це відсидь до кінця....
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28.04.2025 22:35
+4
Чого так далеко загадувати))Краще плануй щось на наступні 100 днів))
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28.04.2025 22:23
+4
Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"
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28.04.2025 22:25
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Чого так далеко загадувати))Краще плануй щось на наступні 100 днів))
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28.04.2025 22:23 Ответить
один вже обіцяв що піде тільки на один термін

.
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28.04.2025 23:25 Ответить
Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"
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28.04.2025 22:25 Ответить
Пане Дональд, ви в космосі, верніться на Землю, Маск ще Марс не освоїв, там немає маги, скукотіща.
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28.04.2025 22:25 Ответить
перекляд з трампівської - ну давайте, просіть мене та цілуйте мій зад щоб я великодушно погодився правити вами вічно як лукашенко.
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28.04.2025 22:26 Ответить
Мріяти нікому не шкідливо! Хай згадає, скільки йому років, оптиміст хрєнов!
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28.04.2025 22:28 Ответить
А хтось перед виборами говорив "я йду на одмн срок"
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28.04.2025 22:29 Ответить
Зеленський так говорив , не розібравшись
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28.04.2025 23:01 Ответить
Головни його прихильники яки закликають балотуватися на третій термін: ***** і всі друзі *****.
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28.04.2025 22:30 Ответить
Боженьки.. Ти хоча б це відсидь до кінця....
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28.04.2025 22:35 Ответить
Ну я думаю что тут вопрос даже скорее не в 22-й поправке (хотя это изменить само по себе очень сложно). Но проблема в возрасте. 82 года будет в 2028 году Дональду Трампу, а а концу срока - 87. Это очень много, все это понимают. Я думаю Вэнс мог бы баллотироваться в 2028.
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28.04.2025 22:38 Ответить
Стьопа, забєрі Венса к сєбє в Маскву. Пускай он балотіруєтся у вас.
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28.04.2025 23:27 Ответить
Маразм з-за стіни заглядає в тебе і кличе, кличе у свої обійми до поаного забуття, слинявчика і памперса, повного перетравлених тигрових креветок
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28.04.2025 22:51 Ответить
Круто дєдушку занесло! Не "це неможливо", а "важко".
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28.04.2025 22:53 Ответить
Чомусь мені здається , можливо помиляюсь ,
що президент Трамп не зможе досидіти і цей термін ,
так як з ним щось не так
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28.04.2025 22:59 Ответить
Третій термін буде в дурці або в`язниці.
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28.04.2025 23:21 Ответить
Ну, это если х-ло тебя отпустит.
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28.04.2025 23:42 Ответить
Журналисты спросили у Трампа, отличается ли его второй срок от первого. Он ответил, что да: «В первый раз мне нужно было делать две вещи - управлять страной и выживать, у меня были все эти нечестные ребята».

"А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - ответил Трамп.

https://www.rbc.ua/ukr/news/teper-keruyu-svitom-tramp-porivnyav-svoyi-1745863727.html

ХАЗЬЯНИН ЖИЗНИ ... но ведь не бессмертный
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28.04.2025 23:59 Ответить
 
 