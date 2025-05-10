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Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Час завершити війну

Трамп закликав Путіна та Зеленського завершити війну

Президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії та закликав Володимира Путіна та Володимира Зеленського зупинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому.

"Маю послання для обох сторін: закінчіть цю війну. Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", - наголосив Трамп.

Він висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.

"Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, – заявив американський президент.

Нагадаємо, напередодні посольство США в Києві попередило про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23998) путін володимир (23900) Трамп Дональд (5846) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+26
Прирівняв вбивцю і жертву - а надавити на агресора? - нє?
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10.05.2025 08:10
+21
Зупинити війну може агрессор! Жертва обороняється! Всі заклики про війну до пуйла надсилай, або зроби те, що обіцяв - САНКЦІЇ на мокшу і її прибічників!
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10.05.2025 08:12
+18
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10.05.2025 08:07
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10.05.2025 08:07 Відповісти
****** 🤪
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10.05.2025 08:33 Відповісти
Звичайний ранковий пєрдьож. Хоча в оральному вже ніч давно.
Чекаємо куди Kosmos 482 шльопнеца.
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10.05.2025 08:35 Відповісти
На жаль на мокшанські болота не впаде.
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10.05.2025 08:36 Відповісти
З якого дива? Впаде у північній півкулі біля 52°
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10.05.2025 08:42 Відповісти
Орбіта станції знаходиться між 52° північної широти та 52° південної широти.
Координати маскви: 55°45′02″ п. ш. 37°37′03″ п. д.
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10.05.2025 08:57 Відповісти
Болота і південніше москоубада простягаються.
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10.05.2025 09:02 Відповісти
На жаль піденніше москаубада знаходиться Україна яка на 100 % у зоні ураження.
Прогнозована зона падіння надзвичайно широка і включає значні частини суші на різних континентах. Вона охоплює майже всю континентальну територію Сполучених Штатів Америки, всю Південну Америку, більшість територій Африки та Австралії, а також значну частину Європи та Азії, розташовану на південь від Полярного кола. Фактично, в межах цієї зони розташована переважна більшість великих міст Землі, від Нью-Йорка до Лондона та Пекіна, відповідно, територія України також потрапляє до цього потенційного діапазону.
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10.05.2025 09:06 Відповісти
Це думка невігласа або журналіста.
Оскільки перигей нинішньої орбіти Космосу 482 розташований на 52° Північної широти, те й сход з орбіти буде приблизно в районі перигею.
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10.05.2025 09:12 Відповісти
Прирівняв вбивцю і жертву - а надавити на агресора? - нє?
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10.05.2025 08:10 Відповісти
Надавити на жертву? Га? Не чує баба діду
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10.05.2025 08:11 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.05.2025 08:10 Відповісти
Зупинити війну може агрессор! Жертва обороняється! Всі заклики про війну до пуйла надсилай, або зроби те, що обіцяв - САНКЦІЇ на мокшу і її прибічників!
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10.05.2025 08:12 Відповісти
вам не тут це треба писати а в личку до Трампа в його "дрістал Truth," там він прочитає точно.
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10.05.2025 08:30 Відповісти
Рудий бовдур ще до сих пір не розібрався хто почав війну і що той самий ***** не хоче закінчення.
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10.05.2025 08:13 Відповісти
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10.05.2025 08:13 Відповісти
Ватіканським папою не обрали, то сподівається хоча б на Нобеля миру.
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10.05.2025 08:13 Відповісти
Знову "до обох сторін". Ідіот невиліковний.
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10.05.2025 08:14 Відповісти
Щоб завершити війну треба звертатись до хутіна. Виведе свої війська з України і настане мир
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10.05.2025 08:14 Відповісти
Діду-увімкни нарешті розум,якщо він у тебе є та тисни на агресора а не на жертву...
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10.05.2025 08:14 Відповісти
Для Трампа это точка невозврата,если Путя его кинет а более всего что так и будет то он потеряет остатки своего авторитета и влияния а лохи никому не нужны.
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10.05.2025 08:14 Відповісти
Так вже кинув.
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10.05.2025 08:17 Відповісти
путин вчера показал как он трампа вертит на х@ю.
Трамп парад на раше не смотрел и не знает, что своими руками кинул путина в объятья Си.
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10.05.2025 08:20 Відповісти
Затрахав цей дід 3,14з..жом. Як і Зеля з ******. А кровю від них 3,14..жа народ України вмиваєтся.
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10.05.2025 08:16 Відповісти
Йому лікарі, можуть допомогти, чи це не виліковується?
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10.05.2025 08:16 Відповісти
Хіба що швейцарські
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10.05.2025 09:17 Відповісти
Просто дегенерат .
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10.05.2025 08:16 Відповісти
Трамп не розуміе суті.Він думае,що він над сітуаціею,що він вище над кінцевим результатом;бути Украіні чи не бути.Він поверхнево відноситься до війни.У ціеі віни не може бути половінчатого кінця.Трампу трєба якась іфімерна слава,а нам потрибна залізабетонна перемога.
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10.05.2025 08:17 Відповісти
тупа клоунада
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10.05.2025 08:19 Відповісти
Треба другий фронт,щоб була ще одна перемога у Америки.
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10.05.2025 08:22 Відповісти
Війна, стій! Раз, два.
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10.05.2025 08:24 Відповісти
"Почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?"
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10.05.2025 08:28 Відповісти
«"Маю послання для обох сторін: закінчіть цю війну. Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", - наголосив Тамп.»

Так бабуся звертається до хлопчиків, які б'ються через якісь незрозумілі причини. А у війнах завжди є агресор і жертва.
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10.05.2025 08:33 Відповісти
Зараз закінчимо - тільки мільйон підарів достругаємо і заглянемо ×уйлу в очко у пошуках трампа.
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10.05.2025 08:33 Відповісти
справжній лідер зновуВеликоїАмерики закликав би агресора ***** повернутися у кордони 2013го року з вибаченнями та компенсацією нанесеної шкоди (дещо не компенсувати ніколи, ніяк)..
але чмошний ідіот Трумп продовжує намагатися домовлятися з крокодилом-людожером..
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10.05.2025 08:41 Відповісти
Потужно пукнув.
Але ми все одне сподіваємося.
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10.05.2025 08:47 Відповісти
Путін обожнює балаболів, а особливо тих лідерів, що його щось просять. Тоді він відчуває себе таким собі божком. Деякі політологи навіть вважають, що він для цього живе.
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10.05.2025 08:48 Відповісти
Якщо Україна завершить бойові дії, то більшості населення, яке не стане цілувати в дупу окупантів - кінець, а якщо росія завершить бойові дії, то війни не буде. Він цього не знає? Йому досі цього ніхто не пояснив? Хоча б спитав його хтось про це, чи він це розуміє.
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10.05.2025 08:49 Відповісти
Для Трумпа це "дурна війна", а для українців тим часом війна за виживання як етносу.
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10.05.2025 08:51 Відповісти
Зауважу, що Трумп одного поля турнепс разом з ******. Що переконатись у цьому, достатньо згадати декілька слів - Гренландія, Канада, Мексіка ... Такий же жадібний до чужого, як і *****, тільки з обмеженнями ще не знищеної ним в США демократії. Поки що.
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10.05.2025 08:57 Відповісти
Взагалі не розумію, як рудий збирався закінчувати війну, ніяких ричагів впливу на путіна в нього немає, хіба що розраховував, що накаже зеленському віддати крим і 4 області, а той відповів би - ок.
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10.05.2025 09:05 Відповісти
Гопник гвалтує дівчину. Підходить поліцейський і каже: звертаюсь до вас обох, треба припинити це безглузде гвалтування
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10.05.2025 09:08 Відповісти
Тут краще підходить визначення не "гопник", а "серійний, сексуальний маньяк". Гопник має від своєї "діяльності" хоч якийсь профіт, а сексуальний маньяк тільки збочене задоволення
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10.05.2025 09:19 Відповісти
А що ти, падло до України звертаєшся? Це що, ми цю війну ініціювали? Знову "винуваті оба"?
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10.05.2025 09:15 Відповісти
поки що цей заклик не дотягує по потужності до волання вічнолегітимного Віктора Федоровича - "АСТАНАВІТЄСЬ!"
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10.05.2025 09:17 Відповісти
 
 