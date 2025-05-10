Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Час завершити війну
Президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії та закликав Володимира Путіна та Володимира Зеленського зупинити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому.
"Маю послання для обох сторін: закінчіть цю війну. Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", - наголосив Трамп.
Він висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.
"Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, – заявив американський президент.
Нагадаємо, напередодні посольство США в Києві попередило про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".
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Чекаємо куди Kosmos 482 шльопнеца.
Координати маскви: 55°45′02″ п. ш. 37°37′03″ п. д.
Прогнозована зона падіння надзвичайно широка і включає значні частини суші на різних континентах. Вона охоплює майже всю континентальну територію Сполучених Штатів Америки, всю Південну Америку, більшість територій Африки та Австралії, а також значну частину Європи та Азії, розташовану на південь від Полярного кола. Фактично, в межах цієї зони розташована переважна більшість великих міст Землі, від Нью-Йорка до Лондона та Пекіна, відповідно, територія України також потрапляє до цього потенційного діапазону.
Оскільки перигей нинішньої орбіти Космосу 482 розташований на 52° Північної широти, те й сход з орбіти буде приблизно в районі перигею.
бабадіду
Трамп парад на раше не смотрел и не знает, что своими руками кинул путина в объятья Си.
Так бабуся звертається до хлопчиків, які б'ються через якісь незрозумілі причини. А у війнах завжди є агресор і жертва.
але чмошний ідіот Трумп продовжує намагатися домовлятися з крокодилом-людожером..
Але ми все одне сподіваємося.