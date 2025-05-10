Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Час завершити війну

Президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії та закликав Володимира Путіна та Володимира Зеленського зупинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому.

"Маю послання для обох сторін: закінчіть цю війну. Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", - наголосив Трамп.

Він висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.

"Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, – заявив американський президент.

Нагадаємо, напередодні посольство США в Києві попередило про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

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