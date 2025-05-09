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Новини Масований ракетний обстріл
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Посольство США в Україні попередило про "масштабну повітряну атаку" РФ найближчими днями

Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку з боку РФ

Посольство США в Києві попереджає про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

Про це йдеться у повідомленні американського посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - зазначили там. 

Американське дипвідомство рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

На сайті опубліковано дії, яких слід вжити та важливі контакти для американських громадян. 

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Автор: 

обстріл (28725) посольство (946) США (23105) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+30
Это будет благодарность }{уйла за отсутствие ударов по мацковскому говнопараду.
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09.05.2025 21:58
+18
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09.05.2025 22:06
+11
Так би вони сказали, що це помста за удар по параду. А так - ну прост.
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09.05.2025 21:56
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Так би вони сказали, що це помста за удар по параду. А так - ну прост.
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09.05.2025 21:56 Відповісти
ещё не вечер, потом скажут что сбили во время парада ******** целей.
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09.05.2025 22:27 Відповісти
Это будет благодарность }{уйла за отсутствие ударов по мацковскому говнопараду.
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09.05.2025 21:58 Відповісти
Так нема чим. "Потужна" ракетна програма заморожена. А пам'ятаєш як до 2019 по мацковських парадах лупили не замороженою ракетною?
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09.05.2025 22:02 Відповісти
Так 2019 не забути
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09.05.2025 22:05 Відповісти
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09.05.2025 22:06 Відповісти
ніф -ніф і наф -наф нічому нє віновати - ваше опитування - це виправдання агрєсора ... Во всьом вінават тіко Вовк
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09.05.2025 23:26 Відповісти
Сценарист 95 к...алу?
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09.05.2025 22:06 Відповісти
Та що там по парадам - майже кожного дня.
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09.05.2025 22:44 Відповісти
Лупили не лише по парадах...
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09.05.2025 23:21 Відповісти
А пукін боявся.

3а парадом спостерігали запрошені закордонні лідери. Над трибуною, призначеною для них та інших важливих гостей, встановили великий навіс, він міг служити захистом від дронів.

Одними з перших прослідували колони, судячи з усього, діючих військових - учасників «СВО», що цікаво, марширували без зброї.
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09.05.2025 22:04 Відповісти
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09.05.2025 22:12 Відповісти
Коли ми марширували на парадах за совка,то забирали затвори з автомата,напевно і зараз так.
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09.05.2025 22:56 Відповісти
А якже наступне 30 денне перемир'я,анонсоване і американцями,і німцями..((спішать прінудіть к міру до перемир'я?(((
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09.05.2025 22:03 Відповісти
То перемирие в одни ворота …😢
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09.05.2025 23:07 Відповісти
Сказати прямо що кацапня їм повідомила слабо?
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09.05.2025 22:05 Відповісти
Бо тут Зельоні вже готові до 30 перемир'я?
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09.05.2025 22:08 Відповісти
Сусідня новина: "єрмак обговорив з рубіо і вітькоффом припинення вогню в Україні".
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09.05.2025 22:10 Відповісти
Вопрос только 10 или 11, уже неделю назад Осинтеры писали, что все самолеты загружены, баллистика заряжена, флот готов к массовому удару по городам, в ответ - потужная потужность
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09.05.2025 22:15 Відповісти
***** три дні пабєдоносного перемир"я оголошував, якщо рахувати з 8.05 то після 11.05 вже закінчується. Все як і з Великодним - все що не летіло в ті дні, полетіло в інший але все одразу.
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09.05.2025 22:22 Відповісти
А наша розпіарена Буданга щось каже з цього приводу?
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09.05.2025 22:20 Відповісти
Скотиняки спочатку вламують нас на перемирʼя щоб пуцло парад провело, а потім попереджають про атаку. Тварюки
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09.05.2025 22:20 Відповісти
Воно б і так провело.
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09.05.2025 23:19 Відповісти
пусть и ржавого дол бо *** попередят
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09.05.2025 22:23 Відповісти
А это обязательное спасибо зеленскому за отличный парад. Он хорошо постарался и видимо накатил за дедов пару дорожек.
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09.05.2025 22:28 Відповісти
Посольство вже підготувало *запасний аеродром*? Бажано десь за бугром.
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09.05.2025 22:47 Відповісти
Скорей всего ударят в ночь на понедельник/на утро... Что бы было побольше жертв, ведь многие вернуться с выходных на работу.
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09.05.2025 23:04 Відповісти
посольсьво США приняло в штат Капітана Очєвідность??
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09.05.2025 23:11 Відповісти
Це подяка від Путлера Сциклі за сцикливість і ухилянство від своїх обов'язків Верховного головнокомандуючого ( хоча який з цього ухилянта головнокомандувач)...
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09.05.2025 23:16 Відповісти
Ну що, як завжди до і після "перемир'я" рашисти проводять масовані удари по мирним об'єктам. Це в рашистських сатаністів називається жертвоприношення. Ось до чого приводять ваші перемир'я і переговори з рашистськими сатаністами
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09.05.2025 23:29 Відповісти
А що там з Некропарадом?
Все тихо було?
Я новини сьогодні не читав взагалі, бо огидно думати , згадувати про ZE , яке годує своє стадо щодня шаленою Потужною поремогою
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09.05.2025 23:36 Відповісти
Це в черговий раз вам тупим ідіотам доводить що не можна іти на домовленості і поступки Сосії. Ну не розжалобите ви вбивць своєю покорністю. І не залежно будете ви бити по Сосії чи не будете, все одно рашисти будуть бити по Українським містам чим зможуть і коли захочуть. А от Україна просраламожливість вдарити сьогодні по моцкві щоб ***** і всі його гості-дикуни обісрались.
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09.05.2025 23:39 Відповісти
 
 