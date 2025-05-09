Посольство США в Україні попередило про "масштабну повітряну атаку" РФ найближчими днями

Посольство США в Києві попереджає про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

Про це йдеться у повідомленні американського посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - зазначили там.

Американське дипвідомство рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

На сайті опубліковано дії, яких слід вжити та важливі контакти для американських громадян.

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