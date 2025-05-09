Посольство США в Україні попередило про "масштабну повітряну атаку" РФ найближчими днями
Посольство США в Києві попереджає про можливий масштабний авіаудар з боку РФ по території України, який може бути завданий "у будь-який момент протягом найближчих кількох днів".
Про це йдеться у повідомленні американського посольства, передає Цензор.НЕТ.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - зазначили там.
Американське дипвідомство рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
На сайті опубліковано дії, яких слід вжити та важливі контакти для американських громадян.
Топ коментарі
+30 Green Bill #603485
показати весь коментар09.05.2025 21:58
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+11 Sergis #587854
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3а парадом спостерігали запрошені закордонні лідери. Над трибуною, призначеною для них та інших важливих гостей, встановили великий навіс, він міг служити захистом від дронів.
Одними з перших прослідували колони, судячи з усього, діючих військових - учасників «СВО», що цікаво, марширували без зброї.
Все тихо було?
Я новини сьогодні не читав взагалі, бо огидно думати , згадувати про ZE , яке годує своє стадо щодня шаленою Потужною поремогою