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Новини Масований ракетний обстріл Жертви серед цивільного населення України
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Кількість жертв серед цивільних в Україні різко зросла через застосування Росією балістики по великих містах, - ООН

РФ б’є балістикою по великих містах. Гине більше цивільних

Квітень 2025 року став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні від вересня 2024 року.

Про це йдеться у щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Так, 97% усіх постраждалих - це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійсненими російськими збройними силами.

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"Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні", - зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Такий характер атак на великі міста України зберігається й у травні. Зафіксовано нові удари ракетами та баражувальними боєприпасами, зокрема по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних осіб, йдеться в повідомленні.

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Атаки із застосуванням безпілотників малого радіуса дії в районах поблизу лінії фронту спричинили 23% усіх втрат серед цивільних осіб у квітні, додали в ММПЛУ.

"Така кількість жертв серед цивільних осіб у квітні відображає ширшу тенденцію 2025 року – ми бачимо зростання шкоди, завданої цивільному населенню. З січня по квітень 2025 року загинуло 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року", - зазначили в ООН.

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Так, а де стурбованість?
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09.05.2025 09:07 Відповісти
***** жене українців з великих міст. Саме балістикою буде по нам хєрачити, щоб тікали та залишали його оркам свої міста.
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09.05.2025 09:08 Відповісти
Наче приватні будинки рятують
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09.05.2025 09:21 Відповісти
Як не заплакали, то хоть скривилися, так і в ООН!
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09.05.2025 09:20 Відповісти
Але ж знаходяться моральні уроди, які розповідають, що "цивільним пофіг на війну" і в тилу геть мирне життя
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09.05.2025 09:22 Відповісти
 
 