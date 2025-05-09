Кількість жертв серед цивільних в Україні різко зросла через застосування Росією балістики по великих містах, - ООН

Квітень 2025 року став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні від вересня 2024 року.

Про це йдеться у щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Так, 97% усіх постраждалих - це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійсненими російськими збройними силами.

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"Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні", - зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Такий характер атак на великі міста України зберігається й у травні. Зафіксовано нові удари ракетами та баражувальними боєприпасами, зокрема по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних осіб, йдеться в повідомленні.

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Атаки із застосуванням безпілотників малого радіуса дії в районах поблизу лінії фронту спричинили 23% усіх втрат серед цивільних осіб у квітні, додали в ММПЛУ.

"Така кількість жертв серед цивільних осіб у квітні відображає ширшу тенденцію 2025 року – ми бачимо зростання шкоди, завданої цивільному населенню. З січня по квітень 2025 року загинуло 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року", - зазначили в ООН.

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