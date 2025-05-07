6-річний Борис Зінченко та 20-річна Наталія Велиховська загинули внаслідок удару РФ по Сумщині 6 травня. ФОТО

Серед загиблих через російський ракетний удар по Великій Чернеччині на Сумщині 6 травня — шестирічний Борис Зінченко та 20-річна Наталія Велиховська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

6-річний Борис був вихованцем дитячого садку №6 "Метелик".

"Бориско був світлим промінчиком для всіх нас: активний, допитливий, усміхнений… Йому було лише 6 років", - написали у дитячому садку.

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Також 6 травня у Великій Чернеччині загинула 20-річна Наталія Велиховська. Вона була випускницею Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну, написали у закладі.

Як розповідали місцеві виданню "Суспільне" на місці російської атаки, дівчина була переселенкою. Вона переїхала у Велику Чернеччину близько пів року тому. До цього Наталія жила в Могриці, уточнили її рідні.

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Нагадаємо 6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою, загинули 3 людини, серед них дитина.

7 та 8 травня оголошені днями жалоби за жертвами російського ракетного удару 6 травня в Сумській громаді.

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