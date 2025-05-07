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Новини Діти - жертви війни Обстріли Сумщини Жертви серед цивільного населення України
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6-річний Борис Зінченко та 20-річна Наталія Велиховська загинули внаслідок удару РФ по Сумщині 6 травня. ФОТО

Серед загиблих через російський ракетний удар по Великій Чернеччині на Сумщині 6 травня — шестирічний Борис Зінченко та 20-річна Наталія Велиховська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

6-річний Борис був вихованцем дитячого садку №6 "Метелик".

"Бориско був світлим промінчиком для всіх нас: активний, допитливий, усміхнений… Йому було лише 6 років", - написали у дитячому садку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 7 та 8 травня оголошено днями жалоби в Сумській громаді

Удар РФ по Великій Чернеччині 6 травня: загинув шестирічний Богдан

Також 6 травня у Великій Чернеччині загинула 20-річна Наталія Велиховська. Вона була випускницею Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну, написали у закладі.

Як розповідали місцеві виданню "Суспільне" на місці російської атаки, дівчина була переселенкою. Вона переїхала у Велику Чернеччину близько пів року тому. До цього Наталія жила в Могриці, уточнили її рідні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 622 дитини, - Офіс Генпрокурора

Удар РФ по Великій Чернеччині 6 травня: загинула Наталія Велиховська

Нагадаємо 6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою, загинули 3 людини, серед них дитина.

7 та 8 травня оголошені днями жалоби за жертвами російського ракетного удару 6 травня в Сумській громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває активна евакуація у Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини: вже виїхали 364 мешканці. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5096) Сумська область (3725) жертви (1803) Сумський район (201) Велика Чернеччина (1)


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Топ коментарі
+11
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53
+6
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47
+3
Ось так рашиські варвари убили дитину і молоду дівчину за що ? що ж виродки "великі успіхи " бодай ви злочинці всі виздихали разом з терористом путіном . І якесь бидло поїде на победобесіє буде пожимати руку кривавому терористу. Ну чому світ такий несправедливий гинуть діти ,а паскуда яка спричинила цей геноцид з своїми варварами існує на цьому світі і ніяк не здохне ?
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07.05.2025 17:31
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07.05.2025 16:45 Відповісти
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53 Відповісти
І багато хто з українчиків цих потвор вважав братами. Вуйки з заходу Українитягали свої сраки під Тюмень качати нафту цим тварюкам.
Співуни ротом терлися в Києві як у себе вдома.
Навіть така запроданка як Локак (*****) дуже довго ще срала під носа українчикам, хоча вже було ясно, хто вона.
Тай досі расєськомовні часто втикають україномовним.
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07.05.2025 18:40 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.05.2025 17:03 Відповісти
05.04.2025.
Згідно з офіційною інформацією, на сьогодні в Україні Россією вбито щонайменше 616 дітей.
Ще понад 1,8 тисячі неповнолітніх поранено.
Россія продовжує вбивати українських дітей.
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07.05.2025 17:05 Відповісти
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47 Відповісти
звідки ви взяли 113-115 тисяч, яких вдалось опізнати? і це кількість саме в Маріуполі чи взагалі? дайте будь ласка посилання на джерело...
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07.05.2025 17:57 Відповісти
«Понад 20 тисяч людей загинуло у Маріуполі під час боїв за місто у 2022 році.
Таку цифру озвучував міський голова Вадим Бойченко.
Водночас лунали припущення, що кількість жертв військової агресії Росії, може сягати ста тисяч. »

https://www.helsinki.org.ua/articles/shcho-zavazhaie-vstanovyty-tochnu-kilkist-zahyblykh-u-mariupoli/ Що заважає встановити точну кількість загиблих у Маріуполі? - Українська Гельсінська спілка з прав людини (helsinki.org.ua)
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07.05.2025 18:20 Відповісти
ну в 20 тисяч ще можливо якось повірити, але 100 тис., тобто кожен четвертий - маячня!
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07.05.2025 18:36 Відповісти
«вірю- не вірю», це не відноситься до статистики.
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07.05.2025 18:46 Відповісти
"лунали припущення... може сягати 100 тисяч" - де тут статистика? я так само можу зробити припущення що ви папуас!
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07.05.2025 18:52 Відповісти
Мова була про те, що припущення теж грунтуются на данних, фактах, і таке інше.
А «верю-нєвєрю», це «бла-бла-бла».
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07.05.2025 19:01 Відповісти
Ось так рашиські варвари убили дитину і молоду дівчину за що ? що ж виродки "великі успіхи " бодай ви злочинці всі виздихали разом з терористом путіном . І якесь бидло поїде на победобесіє буде пожимати руку кривавому терористу. Ну чому світ такий несправедливий гинуть діти ,а паскуда яка спричинила цей геноцид з своїми варварами існує на цьому світі і ніяк не здохне ?
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07.05.2025 17:31 Відповісти
Ударів у відповідь не буде, бо ми дуже цінуємо комфорт рассійських нацистів.
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07.05.2025 17:41 Відповісти
 
 