Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 622 дитини, - Офіс Генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже 622 дитини загинули, ще понад 1924 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом унаслідок збройної агресії РФ постраждали щонайменше 2546 дітей. Найбільше постраждалих зафіксовано в Донецькій (640), Харківській (490), Херсонській (208), Дніпропетровській (235), Київській (136), Запорізькій (177), Миколаївській (118) та Сумській (134) областях.

Тільки за останні дні втрати серед дітей суттєво зросли:

24 квітня внаслідок обстрілу Києва загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали, серед них - дівчатка 14, 15 і 17 років та хлопчики 3, 5, 10, 12 і 17 років.

У Харківській області, в селі Безлюдівка, травмовано 14-річну дівчинку.

23 квітня у Костянтинівці Донецької області загинула 12-річна дівчинка, у Краматорську поранено 16-річну.

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок ударів дронів травмовано дівчаток віком 1 та 3 роки.

22 квітня в Запоріжжі постраждали семеро дітей: дві дівчинки (14 і 17 років) та п’ятеро хлопців віком від 3 до 16 років.

У Херсоні травмовано 6-річну дівчинку, у Харкові - 17-річного хлопця.

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