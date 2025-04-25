С начала полномасштабной войны в Украине погибли 622 ребенка, - Офис генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже 622 ребенка погибли, еще более 1924 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Всего в результате вооруженной агрессии РФ пострадали по меньшей мере 2546 детей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Донецкой (640), Харьковской (490), Херсонской (208), Днепропетровской (235), Киевской (136), Запорожской (177), Николаевской (118) и Сумской (134) областях.

Только за последние дни потери среди детей существенно возросли:

24 апреля в результате обстрела Киева погиб 17-летний юноша, еще 10 детей пострадали, среди них - девочки 14, 15 и 17 лет и мальчики 3, 5, 10, 12 и 17 лет.

В Харьковской области, в селе Безлюдовка, травмирована 14-летняя девочка.

23 апреля в Константиновке Донецкой области погибла 12-летняя девочка, в Краматорске ранена 16-летняя.

В Никополе, что на Днепропетровщине, в результате ударов дронов травмированы девочки в возрасте 1 и 3 года.

22 апреля в Запорожье пострадали семеро детей: две девочки (14 и 17 лет) и пятеро мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет.

В Херсоне травмирована 6-летняя девочка, в Харькове - 17-летний юноша.

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