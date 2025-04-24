Причину смерті журналістки Рощиної поки що не вдалося встановити через стан тіла, - Офіс генпрокурора

Через стан тіла не вдалося встановити причини смерті журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Її тіло повернули в Україну в межах нещодавньої репатріації.

Про це на брифінгу розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначаться, що Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі журналістки Вікторії Рощиної під час перебування в місцях несвободи на території рф.

У жовтні 2024 року була отримана інформація, що Вікторія померла на території, підконтрольній РФ. За результатами огляду тіл, які були повернуті з Росії без зазначення прізвищ померлих осіб, у лютому 2025 року на одному з них було виявлено бірку з прізвищем Рощина.

Була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона. Експерти відібрали зразки ДНК в обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії, – зазначив Юрій Бєлоусов.

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Батьки загиблої журналістки звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Наразі вирішується питання щодо проведення додаткової ідентифікації тіла із залученням французьких колег.

Крім того, одночасно, в лютому 2025 року призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

За словами Бєлоусова, за результатами експертизи на тілі Рощиної були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

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"Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті. Тому були відібрані необхідні зразки й наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень", - додав він.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини позбавлення волі журналістки, її загибелі та застосування стосовно до неї катувань.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.