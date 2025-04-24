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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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Причину смерти журналистки Рощиной пока не удалось установить из-за состояния тела, - Офис генпрокурора

Виктория Рощина - причина смерти журналистки еще не установлена

Из-за состояния тела не удалось установить причины смерти журналистки Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену. Ее тело вернули в Украину в рамках недавней репатриации.

Об этом на брифинге рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели журналистки Виктории Рощиной во время пребывания в местах несвободы на территории РФ.

В октябре 2024 года была получена информация, что Виктория умерла на территории, подконтрольной РФ. По результатам осмотра тел, которые были возвращены из России без указания фамилий умерших лиц, в феврале 2025 года на одном из них была обнаружена бирка с фамилией Рощина.

"Была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она. Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории", - отметил Юрий Белоусов.

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Родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела. Сейчас решается вопрос о проведении дополнительной идентификации тела с привлечением французских коллег.

Кроме того, одновременно в феврале 2025 года назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

По словам Белоусова, по результатам экспертизы, на теле Рощиной были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока.

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"Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений", - добавил он.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства лишения свободы журналистки, ее гибели и применения к ней пыток.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Автор: 

Белоусов Юрий (8) Офис Генпрокурора (2469) Рощина Виктория (24)


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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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24.04.2025 20:09 Ответить
Значить тіло у такому стані розкладання повернуто, щоб ні чого встановити не можна було. Орки катують всіх без винятку. Ця бідолашна дівчина не витрамала.......
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24.04.2025 20:11 Ответить
Зґвалтована і закатована ось яка причина , на московії інших причин не існує
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24.04.2025 20:40 Ответить
Голод це традиційний засіб який застосовують в тюремній системі ********** з часів Соловецьких концтаборів. За будь-якої влади приречених в ********** виснажували працею або фізичними навантаженнями та зменшували пайку. Так що Яков Френкель - творець системи "котлів" (залежність розміру пайки від виконання плану) в Гулагу лише посилив уже існуючу практику яку запровадили комуністи на Соловках. Комуністи завжди керували через державну монополію на розподіл їжі. Саме голод створював "трудові армії" Троцького, Сталіна, Брєжнєва і зараз наповнює тюрми, колонії та армію *****. Росія найбільш дегуманізована країна планети. Це проявляється у всьому що вони роблять і всюди де вони керуюють...
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24.04.2025 20:52 Ответить
Це ж було прогнозовано…, бідна дівчина, бідні її рідні…, зараз треба витратити шалені гроші та час, щоб встановити причину її смерті…
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24.04.2025 21:12 Ответить
 
 