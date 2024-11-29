РФ в очередной раз не отдала Украине тело умершей в российском плену журналистки Рощиной, - Координационный штаб

Во время репатриации 29 ноября российская сторона не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной. Медийщик умерла в российском плену.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Россия снова не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной, умершей в российском плену.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналітиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Напомним, что 29 ноября на подконтрольную Украине территорию возвращены тела 502 павших украинских военных.