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Новости
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РФ в очередной раз не отдала Украине тело умершей в российском плену журналистки Рощиной, - Координационный штаб

рф не повернула тіло Рощиної

Во время репатриации 29 ноября российская сторона не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной. Медийщик умерла в российском плену.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Россия снова не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной, умершей в российском плену.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналітиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Напомним, что 29 ноября на подконтрольную Украине территорию возвращены тела 502 павших украинских военных.

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плен (2594) россия (95365) смерть (9212) Рощина Виктория (21)


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Есть в психологии такие определения - СОЦИОПАТ и САДИСТ
Так обычно называют отдельно взятого человека
А мы имеем дело со СТРАНОЙ- СОЦИОПАТОМ и САДИСТОМ
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29.11.2024 16:53 Ответить
Уявити страшно, що вони з нею зробили , що вона пережила , що тіло бояться віддавати ..((
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29.11.2024 17:35 Ответить
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29.11.2024 22:11 Ответить
🙏
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29.11.2024 17:52 Ответить
Не "померла" в полоні, а була вбита та закатована кацапами в полоні
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29.11.2024 17:54 Ответить
Після таких репортажів з Херсону після звільнення, і розповідей як влада здавала Херсонщину- воно й не дивно що вона не доїхала до обміну. Єрмаки постарались
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29.11.2024 18:42 Ответить
Вічна пам'ять світлій людині а кати неодмінно понесуть найсуворіше покарання .
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29.11.2024 19:08 Ответить
 
 