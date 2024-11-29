Украина вернула тела 502 павших защитников

На подконтрольную Украине территорию возвращены тела 502 павших украинских военных.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Среди возвращенных павших Защитников Украины:

397 с Донецкого направления;

24 с Луганского направления;

64 с Запорожского направления;

из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.

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"Павших Защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.



Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.



Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших", - добавили там.

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