РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5712 посетителей онлайн
Новости Война
10 148 94

Потери Украины в войне превышают 60 тысяч, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

По данным The Economist, в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Втрати України на війні

Втрати України на війні

Количество потерь

Согласно подсчетам, по состоянию на июнь 2024 года на фронте погибли 60-100 тысяч украинских военных, а еще до 400 тысяч получили ранения. Десятки тысяч мирных жителей также стали жертвами боевых действий.

Российские потери, по оценкам издания, составляют до 200 тысяч погибших. Это больше, чем общее количество жертв всех войн, которые Россия вела после 1945 года.

Как отмечается, потери Украины составляют более 0,5% довоенного мужского населения призывного возраста (18-49 лет). Если учесть раненых, которые больше не могут участвовать в боевых действиях, почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил серьезные травмы.

Потери обеих стран превышают количество погибших во Вьетнамской и Корейской войнах вместе взятых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 134 художников и 90 медийщиков

Автор: 

статистика (2310) военнослужащие (6119) потери (4378)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
На жаль... (((((((( І це результат виборів 2019. Де.іли, бл..ь
показать весь комментарий
27.11.2024 13:59
+23
100 тис. загиблих солдат це мінімум.
скоріше набагато більше

21 квітня 2019 р. українці проголосували за

Національну катастрофу


.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:12
+17
Потрібно сувати
Ще з надцять років
показать весь комментарий
27.11.2024 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
60-100? Це що за розброс такий?
Цікаво, хто *******?
показать весь комментарий
27.11.2024 13:59 Ответить
100 тис. загиблих солдат це мінімум.
скоріше набагато більше

21 квітня 2019 р. українці проголосували за

Національну катастрофу


.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:12 Ответить
Солідарний з попереднім дописувачем, по моїм розрахункам приблизно 100к офіційно вбитих військових. Скільки вбито цивільних, пропало без вісті військових ХЗ.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:20 Ответить
На счет гражданских хз на самом деле. По началу говорили, что чуть ли не пол мариуполя в братских могилах лежит и город разрушен. А сейчас оказывается туда возвращаются переселенцы пачками, со слов слуги нарота.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:03 Ответить
Звідти було відео,де тіла витягували з підвалів,то сморід на вест квартал був.А там дуже багато могил в домах і кладовища нові з'явилися.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:30 Ответить
З півмільйонного Маріуполя ще у 2022 році живими звідти втекло лише декілька десятків тисяч населення. Всі решта очевидно що загинули
показать весь комментарий
27.11.2024 17:06 Ответить
звідки така ціфра?
показать весь комментарий
27.11.2024 16:50 Ответить
Як правило в центрі населеного пункту виставлені портрети загинувших військових, підрахувавши їх кількість і поділивши отримане число на кількість населення вказаного населеного пункту (територіальної громади) отримаємо коефіцієнт, помноживши який на кількість населення країни будемо мати оціночне значення офіційно загинувших військових.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:27 Ответить
всі ці прізвища вже є на сайті https://ualosses.org/uk/soldiers
тож ніякого оціночного значення не потрібно
показать весь комментарий
28.11.2024 22:43 Ответить
На жаль... (((((((( І це результат виборів 2019. Де.іли, бл..ь
показать весь комментарий
27.11.2024 13:59 Ответить
Та скільки можна ті вибори, блд сувати в усі дірки! Не з Гагузією війна...
показать весь комментарий
27.11.2024 14:04 Ответить
Потрібно сувати
Ще з надцять років
показать весь комментарий
27.11.2024 14:06 Ответить
100% тупості автора та тих хто поставив під тим дописом вподобайки.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:24 Ответить
Це Клініка
З такими інфузоріями тут майбутнього не буде
показать весь комментарий
27.11.2024 14:17 Ответить
Давайте обговоримо все, що ви перерахували, що у ви зрозуміли, що ви помиляєтеся і говорите мовою пропаганди г+г, я свинособаки мовою своїх пропагандонів.
Які саме у вас звинувачення по тим пунктам, про які ви написали?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:21 Ответить
Були ще кандидати достойні! Але це вже минуло,тепер треба буде думати , та уважно читати біографіі кандидатів майбутніх!
показать весь комментарий
27.11.2024 14:24 Ответить
Схоже зефіли попіднімали голови, як з 2019 риги
показать весь комментарий
27.11.2024 14:16 Ответить
ті хто вибрав це чмо - співучасники. потрібно при кожній нагоді (бажано кожен день) сувати ті вибори. а ще краще було б від3,14здить
показать весь комментарий
27.11.2024 14:10 Ответить
.. А потім - суд!!! І не наш продажний, як зараз!!
показать весь комментарий
27.11.2024 14:15 Ответить
скільки можна про вибори, ***...?

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"

Сунь-Цзи "Мистецтво війни", 2 500 р.т.

Порох знав як уникати битв слабкої України із "неГагаузією" Орди

.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:22 Ответить
Дуже спорно, враховуючи що пуйло почав готовитися до війни весь його срок. Да і які варіанти були:
1. Лягти під рашистів
2. Воювати з ними
3. Найти кришу
Третій пункт провалили що Порошенко что Зєля. По ітогу Порошенко більше до першого був, а Зєлі все пофігу було, тому получив війну. Но повторюся вибір був такий собі =(
показать весь комментарий
27.11.2024 16:27 Ответить
Потрібно постійно нагадувати, бо Насуваються чергові вибори, "інтелектуали" радісно знову проголосують за чергову "притулу" або якесь новоє ліцо.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:23 Ответить
цілком можливо долбодятли-ухилянти знову проголосують за ...

Чотирижди Ухилянта

.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:27 Ответить
Зебіл, на палися. Всі ці жертви це провина твого гундявого який відкрив ***** ворота в Україну, а тому і провина 73%.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:27 Ответить
Лікуватися в психушці не пробували? Чи пишите звідти?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:10 Ответить
А якби ти на демократичних виборах 2019 думав головою, то виграв би той, хто тримався демократичних норм та не виграв той, хто руйнує демократію та країну взагалом та й війни такої б не було.
Тому не булькоти, а вже почни думати головою, коли тобі розумі люди про це нагадують .
показать весь комментарий
27.11.2024 14:11 Ответить
Все вірно кажете і тут без питань.
Але ж про цих покидьків було відомо ще до виборів.
Тому ми могли готуватися до такого вторгнення, а не до шашликів..... і ще багато всього.... не буду тут все перераховувати.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:15 Ответить
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
показать весь комментарий
27.11.2024 14:55 Ответить
У менше ніж 100 тисяч не віриться. Але і у кацапські 200 тисяч віриться мало. Хоча, якщо рахувати "корінних громадян ерефії", то цифра буде набагато меншою.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:02 Ответить
у кацапів ,думаю, більше мільйона, але велика частина з них це українці з окупованих територій.
Багато відео дивився і навіть коли наші штурмували ,відношення могло бути 16:1.
Українцівв,думаю,десь 120 тис +- .
показать весь комментарий
27.11.2024 14:05 Ответить
Більшість наших загиблих чи поранених по словам медиків в соцмережах, від артилерії та авіації. Тому 16 до 1 при перевазі орків в арті та авіації трохи космічна цифра хоча вони і наступають. Але наступають вони переважно через напрямки без укріплень та мінних полів і з тактикою випаленої землі що зменшує втрати.

По ближнім боям, там багато ще пропавших безвісті, якщо так орієнтуватись недавно Марцинків озвучив на 300 тис Івано-Франківськ 606 загинуло та 150 пропало безвісті.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:31 Ответить
Якраз кацапські навіть применьшені.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:09 Ответить
Тут дивлячись як рахувати. Якщо відкинути ТОТ і закордонних найманців, то може і менше 200 тисяч вийде.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:10 Ответить
Не буде.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:12 Ответить
від ковіду кацапів здох міліон

але ніхто й НЕ помітив

.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:30 Ответить
Кацапи завжди під час війни "ваюют малой кровью", а після війни заявляють про "страшную цену заплаченную за пабєду"...
показать весь комментарий
27.11.2024 14:09 Ответить
Російські втрати, за оцінками видання, становлять до 200 тисяч загиблих Джерело:
- де , про це , в статті написано ?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:15 Ответить
А скільки? 1000000000000000? От стільки?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:29 Ответить
Відкриваєш статтю і написано.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:30 Ответить
Відкриваєш і читаєш -
The Economist's https://www.economist.com/graphic-detail/2024/07/05/how-many-russian-soldiers-have-been-killed-in-ukraine most recent estimate , published July 2024, said that 106,000-140,000 Russian troops had died ...
показать весь комментарий
27.11.2024 15:33 Ответить
Я натиснув на слово "посилання". Перше що кидається в очі-200.000. На що ти там натискаєш я не знаю.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:11 Ответить
Цікаво що подібну інформацію почали пускати в ефір саме зараз...
показать весь комментарий
27.11.2024 14:17 Ответить
а коли треба? після війни? після виборів? закінчіть думку
показать весь комментарий
27.11.2024 14:20 Ответить
Ну як на мене це один з етапів підготовки населення до завершення війни.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:43 Ответить
Войну в любом случае когда-то нужно заканчивать. Не воевать же вечно?
показать весь комментарий
27.11.2024 15:04 Ответить
Поверненням окупованих територій а не здачею всього агресору і капітуляцією
показать весь комментарий
27.11.2024 17:11 Ответить
не вірю принципово , що буде завершення війни найближчим часом:

- росія зараз небачиними темпами бере Донбас, а також готується зайти в тил в Запорізькій області. Плюс темпи набору контрактників не збавляли, бюджет на 2025 на війну рекордний, арти й техніки в них мінімум на 1 рік.

- Та й українське населення навіщо готувати? Всі все розуміють. Вже зараз 60%+ українців не проти заморозки, згідно зі свіжими опитуваннями.

інфу почали пускати, просто тому що дійсність на фронті почала кардинально розходитись з бравурними заявами , що "ситуація контрольована" і "росіян гине вдесятеро більше"
показать весь комментарий
27.11.2024 15:19 Ответить
Її вже не раз озвічували на заході, чи ви про Україну?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:22 Ответить
Я про Україну. В ефір наших новино-помийок пускають тільки те що "можна".
показать весь комментарий
27.11.2024 14:44 Ответить
Тут на цензорі, вже декілька разів проходили статті західних видань, про реальні втрати.
І решта видань, давно відображає те що захід пише.

Просто раніше більшості людей це не цікавило, скільки загинуло наших військових, тому що війна їх не стосувалась.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:51 Ответить
100 тис. І 200 тис. Порівняти з населенням то для параші то куйня.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:22 Ответить
Що ж загинули кращі мотивовані патріоти і ким їх замінити ?,в той час як в ворога подихає біосміття ,всякий непотріб.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:26 Ответить
Ким? Суддями, плокулолами, ментами, сбвушниками, ТЦКунами, ДБРовцами, САПовцами, НАБУшниками, депутатами и остальной сволочью
показать весь комментарий
27.11.2024 15:00 Ответить
завдяки таким потужним менеджерам наші втрати були б у рази меншими.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:32 Ответить
Скажіть а які втрати в ОПУ та інших непотрібних зборищах під час війни
показать весь комментарий
27.11.2024 14:35 Ответить
"населення призовного віку (18-49 років)" Джерело: ....
А ось тут можна більш детально? 50+ не увійшли до цієї статистики, і їх навіть не рахують?
показать весь комментарий
27.11.2024 14:40 Ответить
вочевидь, зелена шваль так збудилася тому, що зелений їбанат сам собі створив на рівному місці, по-тупому (як у них прийнято) проблему: адже на пресконференції у листопаді зе-поц, серед іншого, сказав, що наші втрати вбитими складають 30 з гаком тисяч чоловік. отже, якщо навіть узяти мінімальну цифру 60тис., виходить, що 30тис. втартили за два роки, з 2022 по 23-й рік, й ще стільки ж - менше, ніж за рік. бидло з маратону, звісно, цього не помітить, але можно припустити, що коли зе-підар зняв залужного, то наші втрати збільшилися...
показать весь комментарий
27.11.2024 14:42 Ответить
Бусифікація лише призводить до гіршої ситуації.Проти кабів,ніяка бусифікація не допоможе.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:21 Ответить
На одному з наших сайтів ведеться підрахунок загиблих воїнів тільки на підставі оприлюднених некрологів. Цифра 60000 ( ще є зниклі та остаточно не індифіковані ). Щодо орків та їх маріонеток - то десь під 200000.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:14 Ответить
Це все маленькі цифри при такій війні.І потрібно всіх рахувати.Цивільні цілими родинами гинуть.В Маріуполі скільки загинуло,в Бахмуті,Авдіївці і тд.?
показать весь комментарий
27.11.2024 15:27 Ответить
Интересно, а почему не бусфицируют СЗЧшников, их вроде как вообще не трогают, на сколько я слышал. Или у доблесных полицейских боязнь, что человек же не на легке в СЗЧ пошел?
показать весь комментарий
27.11.2024 16:15 Ответить
Це ті ж самі бусифіковані
показать весь комментарий
27.11.2024 17:16 Ответить
Якщо раз втекли,то і інший раз втече.А так нових бусифікують,бо ж не всі тікають з бусифіковагих.Напевно така логіка.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:19 Ответить
Це ціна отих кошерних шашличків на дєнь пабєди, які в 2022 обіцяв мудрому наріду зе-лідОр.
Хоча реальна цифра втрат буде набагато вища, але поки зелупа при владі ми її не узнаємо. Бо пройшли ті часи, коли нація знала поіменно своїх павших героїв, ямена яких публікувалися потижнево та помісячно в пресі, як це було 2014-2019.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:19 Ответить
Втрати обох країн перевищують кількість загиблих у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих. Джерело:

Що? Чиї втрати?

Всього у Корейській війні загинули близько 3 млн цивільних: Південна Корея втратила 103 тисячі військових, Північна Корея - 316,7 тисячі, США - 37,9 тисячі, контингент ООН - 4,5 тисячі, Китай - 422,6 тисячі. Для срср офіційні втрати склали 315 бійців, у тому числі 168 офіцерів.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:25 Ответить
Сумнівна статистика з вікіпедії. У північних корейців і в'єтнамців загиблих на сотні тисяч більше ніж поранених. Це нонсенс.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:34 Ответить
Хто поранених лікував і чим? Важкопоранені і навіть середгьоважкі одразу і майже одразу помирали і все.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:51 Ответить
При бажанні можна вірити у що завгодно.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:57 Ответить
Так не віра.Це офіційні дані,а інших немає.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:16 Ответить
Це тільки ті, що вдалось встановити.
Зниклих безвісти ще стільки ж.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:39 Ответить
60 тысяч. Получается Зеленский не врал про 31 тысячу, учитывая что это было почти год назад. Кацапы за год потеряли 500 тысяч. Соотношение 1 к 15. Наверно в истории никогда такого не было.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:48 Ответить
Зеленський ніколи не брехав. Це сама чесна і порядна людина в українській політиці.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:26 Ответить
А я ,окуєнно вірю про втрати рашистів,
особливо по доповідях з Генштабу,з Києва..від генералів.....з кабінету...з дупою на дивані..
показать весь комментарий
27.11.2024 15:54 Ответить
Повна брехня. Наши врати десь біля 40 тис., а москалів 600 тис. Тобто 1 к 15. Потенційно ми зможні поставити каців на коліна, бо різниця загалом населення 1 к 4.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:22 Ответить
Около 70 млн рашистов сейчас https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
показать весь комментарий
27.11.2024 16:30 Ответить
Очередной вброс от Соссии . Регулярно , каждых несколько месяцев подобное вбрасывают.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:34 Ответить
Встигли за три роки настріляти більше ніж за 20 років В'єтнамської війни, воюючи "малими групами". Вся статистика цієї війни феєричний ******.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:51 Ответить
 
 