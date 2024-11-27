Потери Украины в войне превышают 60 тысяч, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

По данным The Economist, в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Количество потерь

Согласно подсчетам, по состоянию на июнь 2024 года на фронте погибли 60-100 тысяч украинских военных, а еще до 400 тысяч получили ранения. Десятки тысяч мирных жителей также стали жертвами боевых действий.

Российские потери, по оценкам издания, составляют до 200 тысяч погибших. Это больше, чем общее количество жертв всех войн, которые Россия вела после 1945 года.

Как отмечается, потери Украины составляют более 0,5% довоенного мужского населения призывного возраста (18-49 лет). Если учесть раненых, которые больше не могут участвовать в боевых действиях, почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил серьезные травмы.

Потери обеих стран превышают количество погибших во Вьетнамской и Корейской войнах вместе взятых.

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