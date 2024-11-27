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Новини Війна
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Втрати України у війні перевищують 60 тисяч, - The Economist. ІНФОГРАФІКА

За даними The Economist, у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Втрати України на війні

Втрати України на війні

Кількість втрат

Згідно з підрахунками, станом на червень 2024 року на фронті загинули 60-100 тисяч українських військових, а ще до 400 тисяч зазнали поранення. Десятки тисяч мирних жителів також стали жертвами бойових дій.

Російські втрати, за оцінками видання, становлять до 200 тисяч загиблих. Це більше, ніж загальна кількість жертв усіх воєн, які Росія вела після 1945 року.

Як зазначається, втрати України становлять понад 0,5% довоєнного чоловічого населення призовного віку (18-49 років). Якщо врахувати поранених, які більше не можуть брати участі у бойових діях, майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або дістав серйозні травми.

Втрати обох країн перевищують кількість загиблих у В’єтнамській та Корейській війнах разом узятих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули більш ніж 134 митці та 90 медійників

Автор: 

статистика (2247) військовослужбовці (4697) втрати (4381)


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Топ коментарі
+23
На жаль... (((((((( І це результат виборів 2019. Де.іли, бл..ь
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27.11.2024 13:59
+23
100 тис. загиблих солдат це мінімум.
скоріше набагато більше

21 квітня 2019 р. українці проголосували за

Національну катастрофу


.
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27.11.2024 14:12
+17
Потрібно сувати
Ще з надцять років
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27.11.2024 14:06
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60-100? Це що за розброс такий?
Цікаво, хто *******?
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27.11.2024 13:59 Відповісти
100 тис. загиблих солдат це мінімум.
скоріше набагато більше

21 квітня 2019 р. українці проголосували за

Національну катастрофу


.
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27.11.2024 14:12 Відповісти
Солідарний з попереднім дописувачем, по моїм розрахункам приблизно 100к офіційно вбитих військових. Скільки вбито цивільних, пропало без вісті військових ХЗ.
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27.11.2024 14:20 Відповісти
На счет гражданских хз на самом деле. По началу говорили, что чуть ли не пол мариуполя в братских могилах лежит и город разрушен. А сейчас оказывается туда возвращаются переселенцы пачками, со слов слуги нарота.
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27.11.2024 15:03 Відповісти
Звідти було відео,де тіла витягували з підвалів,то сморід на вест квартал був.А там дуже багато могил в домах і кладовища нові з'явилися.
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27.11.2024 15:30 Відповісти
З півмільйонного Маріуполя ще у 2022 році живими звідти втекло лише декілька десятків тисяч населення. Всі решта очевидно що загинули
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27.11.2024 17:06 Відповісти
звідки така ціфра?
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27.11.2024 16:50 Відповісти
Як правило в центрі населеного пункту виставлені портрети загинувших військових, підрахувавши їх кількість і поділивши отримане число на кількість населення вказаного населеного пункту (територіальної громади) отримаємо коефіцієнт, помноживши який на кількість населення країни будемо мати оціночне значення офіційно загинувших військових.
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27.11.2024 17:27 Відповісти
всі ці прізвища вже є на сайті https://ualosses.org/uk/soldiers
тож ніякого оціночного значення не потрібно
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28.11.2024 22:43 Відповісти
На жаль... (((((((( І це результат виборів 2019. Де.іли, бл..ь
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27.11.2024 13:59 Відповісти
Та скільки можна ті вибори, блд сувати в усі дірки! Не з Гагузією війна...
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27.11.2024 14:04 Відповісти
Потрібно сувати
Ще з надцять років
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27.11.2024 14:06 Відповісти
100% тупості автора та тих хто поставив під тим дописом вподобайки.
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27.11.2024 14:24 Відповісти
Це Клініка
З такими інфузоріями тут майбутнього не буде
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27.11.2024 14:17 Відповісти
Давайте обговоримо все, що ви перерахували, що у ви зрозуміли, що ви помиляєтеся і говорите мовою пропаганди г+г, я свинособаки мовою своїх пропагандонів.
Які саме у вас звинувачення по тим пунктам, про які ви написали?
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27.11.2024 14:21 Відповісти
Були ще кандидати достойні! Але це вже минуло,тепер треба буде думати , та уважно читати біографіі кандидатів майбутніх!
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27.11.2024 14:24 Відповісти
Схоже зефіли попіднімали голови, як з 2019 риги
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27.11.2024 14:16 Відповісти
ті хто вибрав це чмо - співучасники. потрібно при кожній нагоді (бажано кожен день) сувати ті вибори. а ще краще було б від3,14здить
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27.11.2024 14:10 Відповісти
.. А потім - суд!!! І не наш продажний, як зараз!!
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27.11.2024 14:15 Відповісти
скільки можна про вибори, ***...?

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"

Сунь-Цзи "Мистецтво війни", 2 500 р.т.

Порох знав як уникати битв слабкої України із "неГагаузією" Орди

.
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27.11.2024 14:22 Відповісти
Дуже спорно, враховуючи що пуйло почав готовитися до війни весь його срок. Да і які варіанти були:
1. Лягти під рашистів
2. Воювати з ними
3. Найти кришу
Третій пункт провалили що Порошенко что Зєля. По ітогу Порошенко більше до першого був, а Зєлі все пофігу було, тому получив війну. Но повторюся вибір був такий собі =(
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27.11.2024 16:27 Відповісти
Потрібно постійно нагадувати, бо Насуваються чергові вибори, "інтелектуали" радісно знову проголосують за чергову "притулу" або якесь новоє ліцо.
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27.11.2024 14:23 Відповісти
цілком можливо долбодятли-ухилянти знову проголосують за ...

Чотирижди Ухилянта

.
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27.11.2024 14:27 Відповісти
Зебіл, на палися. Всі ці жертви це провина твого гундявого який відкрив ***** ворота в Україну, а тому і провина 73%.
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27.11.2024 14:27 Відповісти
Лікуватися в психушці не пробували? Чи пишите звідти?
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27.11.2024 14:10 Відповісти
А якби ти на демократичних виборах 2019 думав головою, то виграв би той, хто тримався демократичних норм та не виграв той, хто руйнує демократію та країну взагалом та й війни такої б не було.
Тому не булькоти, а вже почни думати головою, коли тобі розумі люди про це нагадують .
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27.11.2024 14:11 Відповісти
Все вірно кажете і тут без питань.
Але ж про цих покидьків було відомо ще до виборів.
Тому ми могли готуватися до такого вторгнення, а не до шашликів..... і ще багато всього.... не буду тут все перераховувати.
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27.11.2024 14:15 Відповісти
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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27.11.2024 14:55 Відповісти
У менше ніж 100 тисяч не віриться. Але і у кацапські 200 тисяч віриться мало. Хоча, якщо рахувати "корінних громадян ерефії", то цифра буде набагато меншою.
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27.11.2024 14:02 Відповісти
у кацапів ,думаю, більше мільйона, але велика частина з них це українці з окупованих територій.
Багато відео дивився і навіть коли наші штурмували ,відношення могло бути 16:1.
Українцівв,думаю,десь 120 тис +- .
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27.11.2024 14:05 Відповісти
Більшість наших загиблих чи поранених по словам медиків в соцмережах, від артилерії та авіації. Тому 16 до 1 при перевазі орків в арті та авіації трохи космічна цифра хоча вони і наступають. Але наступають вони переважно через напрямки без укріплень та мінних полів і з тактикою випаленої землі що зменшує втрати.

По ближнім боям, там багато ще пропавших безвісті, якщо так орієнтуватись недавно Марцинків озвучив на 300 тис Івано-Франківськ 606 загинуло та 150 пропало безвісті.
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27.11.2024 14:31 Відповісти
Якраз кацапські навіть применьшені.
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27.11.2024 14:09 Відповісти
Тут дивлячись як рахувати. Якщо відкинути ТОТ і закордонних найманців, то може і менше 200 тисяч вийде.
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27.11.2024 14:10 Відповісти
Не буде.
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27.11.2024 14:12 Відповісти
від ковіду кацапів здох міліон

але ніхто й НЕ помітив

.
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27.11.2024 14:30 Відповісти
Кацапи завжди під час війни "ваюют малой кровью", а після війни заявляють про "страшную цену заплаченную за пабєду"...
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27.11.2024 14:09 Відповісти
Російські втрати, за оцінками видання, становлять до 200 тисяч загиблих Джерело:
- де , про це , в статті написано ?
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27.11.2024 14:15 Відповісти
А скільки? 1000000000000000? От стільки?
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27.11.2024 14:29 Відповісти
Відкриваєш статтю і написано.
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27.11.2024 14:30 Відповісти
Відкриваєш і читаєш -
The Economist's https://www.economist.com/graphic-detail/2024/07/05/how-many-russian-soldiers-have-been-killed-in-ukraine most recent estimate , published July 2024, said that 106,000-140,000 Russian troops had died ...
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27.11.2024 15:33 Відповісти
Я натиснув на слово "посилання". Перше що кидається в очі-200.000. На що ти там натискаєш я не знаю.
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27.11.2024 16:11 Відповісти
Цікаво що подібну інформацію почали пускати в ефір саме зараз...
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27.11.2024 14:17 Відповісти
а коли треба? після війни? після виборів? закінчіть думку
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27.11.2024 14:20 Відповісти
Ну як на мене це один з етапів підготовки населення до завершення війни.
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27.11.2024 14:43 Відповісти
Войну в любом случае когда-то нужно заканчивать. Не воевать же вечно?
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27.11.2024 15:04 Відповісти
Поверненням окупованих територій а не здачею всього агресору і капітуляцією
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27.11.2024 17:11 Відповісти
не вірю принципово , що буде завершення війни найближчим часом:

- росія зараз небачиними темпами бере Донбас, а також готується зайти в тил в Запорізькій області. Плюс темпи набору контрактників не збавляли, бюджет на 2025 на війну рекордний, арти й техніки в них мінімум на 1 рік.

- Та й українське населення навіщо готувати? Всі все розуміють. Вже зараз 60%+ українців не проти заморозки, згідно зі свіжими опитуваннями.

інфу почали пускати, просто тому що дійсність на фронті почала кардинально розходитись з бравурними заявами , що "ситуація контрольована" і "росіян гине вдесятеро більше"
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27.11.2024 15:19 Відповісти
Її вже не раз озвічували на заході, чи ви про Україну?
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27.11.2024 14:22 Відповісти
Я про Україну. В ефір наших новино-помийок пускають тільки те що "можна".
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27.11.2024 14:44 Відповісти
Тут на цензорі, вже декілька разів проходили статті західних видань, про реальні втрати.
І решта видань, давно відображає те що захід пише.

Просто раніше більшості людей це не цікавило, скільки загинуло наших військових, тому що війна їх не стосувалась.
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27.11.2024 14:51 Відповісти
100 тис. І 200 тис. Порівняти з населенням то для параші то куйня.
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27.11.2024 14:22 Відповісти
Що ж загинули кращі мотивовані патріоти і ким їх замінити ?,в той час як в ворога подихає біосміття ,всякий непотріб.
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27.11.2024 14:26 Відповісти
Ким? Суддями, плокулолами, ментами, сбвушниками, ТЦКунами, ДБРовцами, САПовцами, НАБУшниками, депутатами и остальной сволочью
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27.11.2024 15:00 Відповісти
завдяки таким потужним менеджерам наші втрати були б у рази меншими.
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27.11.2024 14:32 Відповісти
Скажіть а які втрати в ОПУ та інших непотрібних зборищах під час війни
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27.11.2024 14:35 Відповісти
"населення призовного віку (18-49 років)" Джерело: ....
А ось тут можна більш детально? 50+ не увійшли до цієї статистики, і їх навіть не рахують?
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27.11.2024 14:40 Відповісти
вочевидь, зелена шваль так збудилася тому, що зелений їбанат сам собі створив на рівному місці, по-тупому (як у них прийнято) проблему: адже на пресконференції у листопаді зе-поц, серед іншого, сказав, що наші втрати вбитими складають 30 з гаком тисяч чоловік. отже, якщо навіть узяти мінімальну цифру 60тис., виходить, що 30тис. втартили за два роки, з 2022 по 23-й рік, й ще стільки ж - менше, ніж за рік. бидло з маратону, звісно, цього не помітить, але можно припустити, що коли зе-підар зняв залужного, то наші втрати збільшилися...
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27.11.2024 14:42 Відповісти
Бусифікація лише призводить до гіршої ситуації.Проти кабів,ніяка бусифікація не допоможе.
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27.11.2024 15:21 Відповісти
На одному з наших сайтів ведеться підрахунок загиблих воїнів тільки на підставі оприлюднених некрологів. Цифра 60000 ( ще є зниклі та остаточно не індифіковані ). Щодо орків та їх маріонеток - то десь під 200000.
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27.11.2024 15:14 Відповісти
Це все маленькі цифри при такій війні.І потрібно всіх рахувати.Цивільні цілими родинами гинуть.В Маріуполі скільки загинуло,в Бахмуті,Авдіївці і тд.?
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27.11.2024 15:27 Відповісти
Интересно, а почему не бусфицируют СЗЧшников, их вроде как вообще не трогают, на сколько я слышал. Или у доблесных полицейских боязнь, что человек же не на легке в СЗЧ пошел?
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27.11.2024 16:15 Відповісти
Це ті ж самі бусифіковані
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27.11.2024 17:16 Відповісти
Якщо раз втекли,то і інший раз втече.А так нових бусифікують,бо ж не всі тікають з бусифіковагих.Напевно така логіка.
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27.11.2024 17:19 Відповісти
Це ціна отих кошерних шашличків на дєнь пабєди, які в 2022 обіцяв мудрому наріду зе-лідОр.
Хоча реальна цифра втрат буде набагато вища, але поки зелупа при владі ми її не узнаємо. Бо пройшли ті часи, коли нація знала поіменно своїх павших героїв, ямена яких публікувалися потижнево та помісячно в пресі, як це було 2014-2019.
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27.11.2024 15:19 Відповісти
Втрати обох країн перевищують кількість загиблих у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих. Джерело:

Що? Чиї втрати?

Всього у Корейській війні загинули близько 3 млн цивільних: Південна Корея втратила 103 тисячі військових, Північна Корея - 316,7 тисячі, США - 37,9 тисячі, контингент ООН - 4,5 тисячі, Китай - 422,6 тисячі. Для срср офіційні втрати склали 315 бійців, у тому числі 168 офіцерів.
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27.11.2024 15:25 Відповісти
Сумнівна статистика з вікіпедії. У північних корейців і в'єтнамців загиблих на сотні тисяч більше ніж поранених. Це нонсенс.
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27.11.2024 16:34 Відповісти
Хто поранених лікував і чим? Важкопоранені і навіть середгьоважкі одразу і майже одразу помирали і все.
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27.11.2024 16:51 Відповісти
При бажанні можна вірити у що завгодно.
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27.11.2024 16:57 Відповісти
Так не віра.Це офіційні дані,а інших немає.
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27.11.2024 17:16 Відповісти
Це тільки ті, що вдалось встановити.
Зниклих безвісти ще стільки ж.
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27.11.2024 15:39 Відповісти
60 тысяч. Получается Зеленский не врал про 31 тысячу, учитывая что это было почти год назад. Кацапы за год потеряли 500 тысяч. Соотношение 1 к 15. Наверно в истории никогда такого не было.
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27.11.2024 15:48 Відповісти
Зеленський ніколи не брехав. Це сама чесна і порядна людина в українській політиці.
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27.11.2024 16:26 Відповісти
А я ,окуєнно вірю про втрати рашистів,
особливо по доповідях з Генштабу,з Києва..від генералів.....з кабінету...з дупою на дивані..
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27.11.2024 15:54 Відповісти
Повна брехня. Наши врати десь біля 40 тис., а москалів 600 тис. Тобто 1 к 15. Потенційно ми зможні поставити каців на коліна, бо різниця загалом населення 1 к 4.
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27.11.2024 16:22 Відповісти
Около 70 млн рашистов сейчас https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
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27.11.2024 16:30 Відповісти
Очередной вброс от Соссии . Регулярно , каждых несколько месяцев подобное вбрасывают.
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27.11.2024 16:34 Відповісти
Встигли за три роки настріляти більше ніж за 20 років В'єтнамської війни, воюючи "малими групами". Вся статистика цієї війни феєричний ******.
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27.11.2024 16:51 Відповісти
 
 