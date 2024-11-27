Втрати України у війні перевищують 60 тисяч, - The Economist. ІНФОГРАФІКА
За даними The Economist, у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
Кількість втрат
Згідно з підрахунками, станом на червень 2024 року на фронті загинули 60-100 тисяч українських військових, а ще до 400 тисяч зазнали поранення. Десятки тисяч мирних жителів також стали жертвами бойових дій.
Російські втрати, за оцінками видання, становлять до 200 тисяч загиблих. Це більше, ніж загальна кількість жертв усіх воєн, які Росія вела після 1945 року.
Як зазначається, втрати України становлять понад 0,5% довоєнного чоловічого населення призовного віку (18-49 років). Якщо врахувати поранених, які більше не можуть брати участі у бойових діях, майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або дістав серйозні травми.
Втрати обох країн перевищують кількість загиблих у В’єтнамській та Корейській війнах разом узятих.
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Цікаво, хто *******?
скоріше набагато більше
21 квітня 2019 р. українці проголосували за
Національну катастрофу
.
тож ніякого оціночного значення не потрібно
Ще з надцять років
З такими інфузоріями тут майбутнього не буде
Які саме у вас звинувачення по тим пунктам, про які ви написали?
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь-Цзи "Мистецтво війни", 2 500 р.т.
Порох знав як уникати битв слабкої України із "неГагаузією" Орди
.
1. Лягти під рашистів
2. Воювати з ними
3. Найти кришу
Третій пункт провалили що Порошенко что Зєля. По ітогу Порошенко більше до першого був, а Зєлі все пофігу було, тому получив війну. Но повторюся вибір був такий собі =(
Чотирижди Ухилянта
.
Тому не булькоти, а вже почни думати головою, коли тобі розумі люди про це нагадують .
Але ж про цих покидьків було відомо ще до виборів.
Тому ми могли готуватися до такого вторгнення, а не до шашликів..... і ще багато всього.... не буду тут все перераховувати.
Багато відео дивився і навіть коли наші штурмували ,відношення могло бути 16:1.
Українцівв,думаю,десь 120 тис +- .
По ближнім боям, там багато ще пропавших безвісті, якщо так орієнтуватись недавно Марцинків озвучив на 300 тис Івано-Франківськ 606 загинуло та 150 пропало безвісті.
але ніхто й НЕ помітив
.
- де , про це , в статті написано ?
The Economist's https://www.economist.com/graphic-detail/2024/07/05/how-many-russian-soldiers-have-been-killed-in-ukraine most recent estimate , published July 2024, said that 106,000-140,000 Russian troops had died ...
- росія зараз небачиними темпами бере Донбас, а також готується зайти в тил в Запорізькій області. Плюс темпи набору контрактників не збавляли, бюджет на 2025 на війну рекордний, арти й техніки в них мінімум на 1 рік.
- Та й українське населення навіщо готувати? Всі все розуміють. Вже зараз 60%+ українців не проти заморозки, згідно зі свіжими опитуваннями.
інфу почали пускати, просто тому що дійсність на фронті почала кардинально розходитись з бравурними заявами , що "ситуація контрольована" і "росіян гине вдесятеро більше"
І решта видань, давно відображає те що захід пише.
Просто раніше більшості людей це не цікавило, скільки загинуло наших військових, тому що війна їх не стосувалась.
А ось тут можна більш детально? 50+ не увійшли до цієї статистики, і їх навіть не рахують?
Хоча реальна цифра втрат буде набагато вища, але поки зелупа при владі ми її не узнаємо. Бо пройшли ті часи, коли нація знала поіменно своїх павших героїв, ямена яких публікувалися потижнево та помісячно в пресі, як це було 2014-2019.
Що? Чиї втрати?
Всього у Корейській війні загинули близько 3 млн цивільних: Південна Корея втратила 103 тисячі військових, Північна Корея - 316,7 тисячі, США - 37,9 тисячі, контингент ООН - 4,5 тисячі, Китай - 422,6 тисячі. Для срср офіційні втрати склали 315 бійців, у тому числі 168 офіцерів.
Зниклих безвісти ще стільки ж.
особливо по доповідях з Генштабу,з Києва..від генералів.....з кабінету...з дупою на дивані..