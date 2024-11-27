Втрати України у війні перевищують 60 тисяч, - The Economist. ІНФОГРАФІКА

За даними The Economist, у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Кількість втрат

Згідно з підрахунками, станом на червень 2024 року на фронті загинули 60-100 тисяч українських військових, а ще до 400 тисяч зазнали поранення. Десятки тисяч мирних жителів також стали жертвами бойових дій.

Російські втрати, за оцінками видання, становлять до 200 тисяч загиблих. Це більше, ніж загальна кількість жертв усіх воєн, які Росія вела після 1945 року.

Як зазначається, втрати України становлять понад 0,5% довоєнного чоловічого населення призовного віку (18-49 років). Якщо врахувати поранених, які більше не можуть брати участі у бойових діях, майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або дістав серйозні травми.

Втрати обох країн перевищують кількість загиблих у В’єтнамській та Корейській війнах разом узятих.

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