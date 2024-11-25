Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули більш ніж 134 митці та 90 медійників

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже загинули 134 українські митці та 93 медійники.

Про це повідомило Міністерство культури та стартегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна забрала життя 134 українських митців та 93 медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - заявили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що літературно-мистецьке покоління, відоме як "Розстріляне відродження", подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю української нації.

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"Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець - це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру",- йдеться у заяві.

Окрім цього, у відомстві наголошують, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

"Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію про те, що відбувається. Медійники 24/7 збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників", - заявляє міністерство.

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Відомо, що під час війни загинули не лише українські, а й сім іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 57 журналістів, з них вісім міжнародних. Ще 45 медійників дістали поранення, серед них - 25 іноземних журналістів.

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