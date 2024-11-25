Захищаючи Україну, на фронті загинув журналіст із Луганська Андрій Бучак. ФОТО

На фронті загинув 42-річний журналіст із Луганська Андрій Бучак, який з 2014 року служив у Збройних силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його дружина Олена.

"Назавжди 42. Так рано ти пішов. Коханий чоловік, вірний друг завжди готовий прийти на допомогу, веселий, трішки романтик, мріяв, насолоджувався життям, любив подорожувати. Справжній патріот, любив Україну та боровся за її свободу", - написала вона.

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Що відомо про загиблого журналіста Андрія Бучака?

Як повідомляє луганська "Реальна газета", у 2000-х роках Андрій Бучак працював у луганській рекламно-інформаційній газеті "Кур’єр".

За даними порталу "Повернись", Андрій Бучак зник 13 серпня 2024 року біля села Водяне (Донецька область).







Він брав активну участь у луганському Майдані, а після початку війни у 2014 році пішов у ЗСУ.

Андрій Бучак мав у соцмережах нік "Андрюха Луганський", у війську його позивний був Луганськ.

Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

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