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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув журналіст із Луганська Андрій Бучак. ФОТО

На фронті загинув 42-річний журналіст із Луганська Андрій Бучак, який з 2014 року служив у Збройних силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його дружина Олена.

"Назавжди 42. Так рано ти пішов. Коханий чоловік, вірний друг завжди готовий прийти на допомогу, веселий, трішки романтик, мріяв, насолоджувався життям, любив подорожувати. Справжній патріот, любив Україну та боровся за її свободу", - написала вона. 

На війні загинув луганський журналіст Андрій Бучак

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Що відомо про загиблого журналіста Андрія Бучака?

Як повідомляє луганська "Реальна газета", у 2000-х роках Андрій Бучак працював у луганській рекламно-інформаційній газеті "Кур’єр".

За даними порталу "Повернись", Андрій Бучак зник 13 серпня 2024 року біля села Водяне (Донецька область).

На війні загинув луганський журналіст Андрій Бучак
На війні загинув луганський журналіст Андрій Бучак
На війні загинув луганський журналіст Андрій Бучак

Він брав активну участь у луганському Майдані, а після початку війни у 2014 році пішов у ЗСУ.

Андрій Бучак мав у соцмережах нік "Андрюха Луганський", у війську його позивний був Луганськ.

Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

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Автор: 

журналістика (1757) втрати (4395)


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Топ коментарі
+14
Вічна Пам'ять...
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25.11.2024 17:40
+13
Слава Герою! Щирі співчуття близьким і рідним.
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25.11.2024 17:41
+12
Сум. Був його підпищиком. Пан викладав дуже змістовні і дотепні пости. Сум
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25.11.2024 17:39
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Сум. Був його підпищиком. Пан викладав дуже змістовні і дотепні пости. Сум
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25.11.2024 17:39 Відповісти
Вічна Пам'ять...
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25.11.2024 17:40 Відповісти
Героям Слава!
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25.11.2024 17:41 Відповісти
Слава Герою! Щирі співчуття близьким і рідним.
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25.11.2024 17:41 Відповісти
Это герой!! ГЕРОЙ!;
Журналисты в Украине за редким исключением..они все на ютубе.
Журналисты...
Тот же петров ... *********..портников .
И целая стая ис Зе марафона ..мартышек!!
Древнейшая профессия говорят после шлюх...но гораздо подлее...
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25.11.2024 17:52 Відповісти
Світла Памʼять світлій Людині та Герою України !!
Украіна сумує....😪😪😪
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25.11.2024 17:59 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 ...журналісти марахфету ...ваше місце , там де він був !
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25.11.2024 18:06 Відповісти
Один з найкращих і найстійкіших. Тільки свої знають, що у 2023 він вижив чудом - Бог керував руками хірургів. І повернувся у свою роту після купи операцій. Не плакався, не косив, не судився з ВЛК, не бігав на МСЕК (хоч мав підстави бодай дістати компенсацію за тяжкуе поранення. Не встиг... Чолом тобі, Солдате!!! Мав честь бути з тобою в батальйоні
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25.11.2024 18:08 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям .
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25.11.2024 18:16 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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25.11.2024 18:24 Відповісти
 
 