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Новини Фото Війна
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Український воїн Олег Зварич загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

25 листопада у Рівному попрощалися із захисником України Олегом Зваричем, який загинув 19 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Полеглому воїну було 46 років.

Про це повідомив у фейсбуку мер Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя?

Олег Зварич народився 15 вересня 1978 року у селі Клекотів на Радивилівщині. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, де опанував професію вчителя фізики та інформатики. В останні роки працював вантажником на ринку Дикого.

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Загиблий воїн Олег Зварич

"Він ніколи не мав військового досвіду, навіть в армії не служив. Дуже миролюбивий, добрий, доброзичливий. Завжди відгукувався, якщо хтось просив про допомогу. Надзвичайно любив наших двох діток - особливо дбав про молодшу донечку, адже у неї певні вади мовлення, тож Олег був надійною опорою та підтримкою", - розповідає дружина Героя Оксана.

Олега мобілізували на початку жовтня 2024 року. Спершу пройшов навчання, а згодом вирушив на завдання.

"Ми розмовляли у понеділок, вони саме повинні були виїжджати. Олег обіцяв зателефонувати у вівторок, але жодного дзвінка не було… Лиш у четвер нам зателефонували з центру комплектування й повідомили, що Олега більше немає", - продовжує дружина.

Автор: 

Рівне (573) військовослужбовці (4743) втрати (4395)


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Топ коментарі
+20
Хлопці, не варто, віддаймо шану Герою....
Земля йому пухом...
Царство небесне...
Співчуття рідним...
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25.11.2024 13:36
+18
Вічна пам'ять Герою. Співічуття родині.
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25.11.2024 13:32
+13
Героям Слава!
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25.11.2024 13:46
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Ніколи не служив, на початку жовтня мобілізували, у середині листопада вже загинув....капець...а як же навчання? Оте 21 день і готове гарматне м'ясо?
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25.11.2024 13:26 Відповісти
І двох місяців не пройшло ...
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25.11.2024 13:27 Відповісти
Хлопці, не варто, віддаймо шану Герою....
Земля йому пухом...
Царство небесне...
Співчуття рідним...
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25.11.2024 13:36 Відповісти
Вічна пам'ять Герою. Співічуття родині.
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25.11.2024 13:32 Відповісти
😪
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25.11.2024 13:34 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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25.11.2024 13:35 Відповісти
Боляче.. Героям слава!
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25.11.2024 13:37 Відповісти
Героям Слава!
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25.11.2024 13:46 Відповісти
У мене питання - чому "вчитель" працював вантажником? А де ж "вчительські 4 тисячі доларів"?!!!
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25.11.2024 15:00 Відповісти
 
 