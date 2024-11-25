Український воїн Олег Зварич загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

25 листопада у Рівному попрощалися із захисником України Олегом Зваричем, який загинув 19 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Полеглому воїну було 46 років.

Про це повідомив у фейсбуку мер Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя?

Олег Зварич народився 15 вересня 1978 року у селі Клекотів на Радивилівщині. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, де опанував професію вчителя фізики та інформатики. В останні роки працював вантажником на ринку Дикого.

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"Він ніколи не мав військового досвіду, навіть в армії не служив. Дуже миролюбивий, добрий, доброзичливий. Завжди відгукувався, якщо хтось просив про допомогу. Надзвичайно любив наших двох діток - особливо дбав про молодшу донечку, адже у неї певні вади мовлення, тож Олег був надійною опорою та підтримкою", - розповідає дружина Героя Оксана.

Олега мобілізували на початку жовтня 2024 року. Спершу пройшов навчання, а згодом вирушив на завдання.

"Ми розмовляли у понеділок, вони саме повинні були виїжджати. Олег обіцяв зателефонувати у вівторок, але жодного дзвінка не було… Лиш у четвер нам зателефонували з центру комплектування й повідомили, що Олега більше немає", - продовжує дружина.