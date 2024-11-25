Втрати ЗСУ на Курщині порівняно з втратами росіян зараз один до шести, один до семи, - Баргилевич

Війська РФ зазнають значних втрат у боях в російській Курській області, де Сили оборони України проводять операцію. Співвідношення втрат України та РФ сягає приблизно один до семи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

"З рахунком один до шести, один до семи, більше втрат у противника. Це колосальні втрати", – заявив Баргилевич.

Нагадаємо, Баргилевич також повідомив, що північнокорейські солдати беруть участь у боях проти українських військових під виглядом корінного населення Далекого Сходу, з відповідними документами.

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