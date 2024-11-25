Втрати ЗСУ на Курщині порівняно з втратами росіян зараз один до шести, один до семи, - Баргилевич
Війська РФ зазнають значних втрат у боях в російській Курській області, де Сили оборони України проводять операцію. Співвідношення втрат України та РФ сягає приблизно один до семи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
"З рахунком один до шести, один до семи, більше втрат у противника. Це колосальні втрати", – заявив Баргилевич.
Нагадаємо, Баргилевич також повідомив, що північнокорейські солдати беруть участь у боях проти українських військових під виглядом корінного населення Далекого Сходу, з відповідними документами.
Топ коментарі
+13 Порохобандерівець
показати весь коментар25.11.2024 08:30
+9 Dmitriy Prudko
показати весь коментар25.11.2024 08:32
+7 Микола Січень #486030
показати весь коментар25.11.2024 08:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєлю геть!
Вести із тролями діалог безглуздо. Та їм це й не потрібне. Вони вже пристосувалися розводити срач на форумі ведучи "дискусії" під різними ніками в режимі "тихо сам із собою" ...