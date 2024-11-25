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Втрати ЗСУ на Курщині порівняно з втратами росіян зараз один до шести, один до семи, - Баргилевич

Генштаб про втрати ворога та ЗСУ у Курській області

Війська РФ  зазнають значних втрат у боях в російській Курській області, де Сили оборони України проводять операцію. Співвідношення втрат України та РФ сягає приблизно один до семи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

"З рахунком один до шести, один до семи, більше втрат у противника. Це колосальні втрати", – заявив Баргилевич.

Нагадаємо, Баргилевич  також повідомив, що північнокорейські солдати беруть участь у боях проти українських військових під виглядом корінного населення Далекого Сходу, з відповідними документами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати оборону на Запорізькому напрямку, ЗСУ завдали превентивних ударів, - Баргилевич

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) втрати (4395) ЗСУ (7540) Баргилевич Анатолій (15)


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Топ коментарі
+13
Політтехнологи ЗЕ придумали.
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25.11.2024 08:30
+9
Тільки ваших родичів там немає. Чорти ***@ні.
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25.11.2024 08:32
+7
Скотиняка баргилевіч, гинуть найкращі українці на відміну від свинособак ...
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25.11.2024 08:46
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Донбас! - Донбас забув! -- Курахове дожимають
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25.11.2024 08:17 Відповісти
а у тебе де логіка? наші втрати мають бути більшими?
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25.11.2024 08:50 Відповісти
в нападі ерефії і її війні нема нічого від логіки
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25.11.2024 09:49 Відповісти
Неправда. Напад був цілком логічним підсумком політики путлера. Його неминучість прогнозували за роки.
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25.11.2024 09:54 Відповісти
напад - так. але стою на своєму - не бачу логіки у цій війні. путлер забаранив купу челюстей і українців вбиває. не досягнувши нічого.
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25.11.2024 09:57 Відповісти
Це чудово ..но звідти все одно треба буде відходити...недарма Залужний був категорично проти цієї авантюри
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25.11.2024 08:22 Відповісти
І знову ця цифра, один до семи. Якась сакральна цифра. Звідки вони її беруть?
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25.11.2024 08:28 Відповісти
Політтехнологи ЗЕ придумали.
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25.11.2024 08:30 Відповісти
Тільки ваших родичів там немає. Чорти ***@ні.
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25.11.2024 08:32 Відповісти
Скотиняка баргилевіч, гинуть найкращі українці на відміну від свинособак ...
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25.11.2024 08:46 Відповісти
Чи головний ментяра разом із своїм кодлом,яке не навчені воювати арештували зелену с¥ку і камишіна за саботаж???
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25.11.2024 08:53 Відповісти
Якого дідька взагалі туди полізли? Хрінпіду перемог загортіло щоб підняти свій рейтинг! ***** зелена!
Зєлю геть!
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25.11.2024 08:58 Відповісти
Чергова локшина...
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25.11.2024 09:05 Відповісти
Нам від цього має бути легше, чи що? Якого біса ви полізли на ту срану курщину, замість того, щоб тримати фронт на Донбасі, де кацапи кожен день просуваються? Що би що, імбецили ви дебільні? Рейтинг Гундосому недомірку підняти?
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25.11.2024 09:13 Відповісти
На мій погляд, імбіцили не розуміють, що кількільсть орків (разом із технікою) задіяна на витісненні ЗСУ з Курської області була би задіяна для наступу на Донбасі і на Харків.
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25.11.2024 10:46 Відповісти
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25.11.2024 11:25 Відповісти
В кого не плюнь, обов'язково попадеш в "стратега" та "експерта" з мухосранська під VPN.
Вести із тролями діалог безглуздо. Та їм це й не потрібне. Вони вже пристосувалися розводити срач на форумі ведучи "дискусії" під різними ніками в режимі "тихо сам із собою" ...
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25.11.2024 11:43 Відповісти
Брехло. Напевно не порахували тих, хто пропав без вісті. Поки не буде протидії КАБам втрати будуть приблизно однакові
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25.11.2024 09:19 Відповісти
А чому вони повинні бути приблизно однакові, якщо немає протидії КАБам?
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25.11.2024 09:31 Відповісти
Втрати ВСУ це чиїсь батьки, сини, але точно не олігархів, бандитів і багатих українців.
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25.11.2024 09:29 Відповісти
Вони легко можуть собі це дозволити.
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25.11.2024 10:23 Відповісти
"Ти де гроші береш? - У тумбочці. - А звідки вони там? - Дружина кладе. - А в неї звідки? - Я даю. - Ну а ти де їх береш? - У тумбочці ..."
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25.11.2024 12:57 Відповісти
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25.11.2024 13:04 Відповісти
Всі, хто колись робив ставку на те, що у росії щось там закінчиться, програли.
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25.11.2024 15:22 Відповісти
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25.11.2024 19:52 Відповісти
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25.11.2024 11:46 Відповісти
 
 