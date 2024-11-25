У Курській області РФ наразі перебувають 11 тисяч військових КНДР. Вони вже брали участь у боях, - Баргилевич
Північнокорейські військові, які зараз перебувають на території Курської області, вже брали участь у боях проти України. У Генштабі зазначають, що їх там понад 11 тисяч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
Очільник Генштабу ЗСУ уточнив, що являють собою військовослужбовці КНДР, яких вже Росія перекинула на Курщину.
"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони виступають під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", – розповів начальник Генштабу ЗСУ.
Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.
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А краща західна техніка і озброєння,зняті з Донбасу та перекинуті на курщину-навіщо все зроблено,щоб здати Донбас?
Похоже,без козиря не обійшлося все це дійство.