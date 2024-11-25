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У Курській області РФ наразі перебувають 11 тисяч військових КНДР. Вони вже брали участь у боях, - Баргилевич

РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

Північнокорейські військові, які зараз перебувають на території Курської області, вже брали участь у боях проти України. У Генштабі зазначають, що їх там понад 11 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Очільник Генштабу ЗСУ уточнив, що являють собою військовослужбовці КНДР, яких вже Росія перекинула на Курщину.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони виступають під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", – розповів начальник Генштабу ЗСУ.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині під виглядом бурятів і тувинців, - керівник ЦПД Коваленко

Автор: 

КНДР (1215) Курськ (1103) Баргилевич Анатолій (15)


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цікаво, чи виставили місцеві охорону у приютах для тварин....
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25.11.2024 07:17 Відповісти
Наавряд. Одну тварину з університету дружби народів вони вже встигли згвалтувати
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25.11.2024 07:31 Відповісти
то не рахується. От якби вони її з'їли...
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25.11.2024 07:33 Відповісти
Це глибоке проникнення каендеерівської культури в кацапську, з поглибленим вивченням російського язика корейським членом
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25.11.2024 10:13 Відповісти
Сарана прилетіла на підмогу сарані.
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25.11.2024 07:27 Відповісти
тобто 1000 вже немає?
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25.11.2024 08:38 Відповісти
І воно було треба,щоб рахуватись з втратами касапів,до того ж найкращі,вишколені?
А краща західна техніка і озброєння,зняті з Донбасу та перекинуті на курщину-навіщо все зроблено,щоб здати Донбас?
Похоже,без козиря не обійшлося все це дійство.
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25.11.2024 09:41 Відповісти
 
 