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Новости
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В Курской области РФ в настоящее время находятся 11 тысяч военных КНДР. Они уже участвовали в боях, - Баргилевич

РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

Северокорейские военные, которые сейчас находятся на территории Курской области, уже участвовали в боях против Украины. В Генштабе отмечают, что их там более 11 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Глава Генштаба ВСУ уточнил, что представляют собой военнослужащие КНДР, которых уже Россия перебросила на Курщину.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они выступают под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные КНДР принимали участие в боях против ВСУ на Курщине под видом бурятов и тувинцев, - руководитель ЦПИ Коваленко

Автор: 

КНДР (1190) Курск (1088) Баргилевич Анатолий (14)


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цікаво, чи виставили місцеві охорону у приютах для тварин....
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25.11.2024 07:17 Ответить
Наавряд. Одну тварину з університету дружби народів вони вже встигли згвалтувати
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25.11.2024 07:31 Ответить
то не рахується. От якби вони її з'їли...
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25.11.2024 07:33 Ответить
Це глибоке проникнення каендеерівської культури в кацапську, з поглибленим вивченням російського язика корейським членом
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25.11.2024 10:13 Ответить
Сарана прилетіла на підмогу сарані.
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25.11.2024 07:27 Ответить
тобто 1000 вже немає?
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25.11.2024 08:38 Ответить
І воно було треба,щоб рахуватись з втратами касапів,до того ж найкращі,вишколені?
А краща західна техніка і озброєння,зняті з Донбасу та перекинуті на курщину-навіщо все зроблено,щоб здати Донбас?
Похоже,без козиря не обійшлося все це дійство.
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25.11.2024 09:41 Ответить
 
 