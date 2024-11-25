В Курской области РФ в настоящее время находятся 11 тысяч военных КНДР. Они уже участвовали в боях, - Баргилевич

Северокорейские военные, которые сейчас находятся на территории Курской области, уже участвовали в боях против Украины. В Генштабе отмечают, что их там более 11 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Глава Генштаба ВСУ уточнил, что представляют собой военнослужащие КНДР, которых уже Россия перебросила на Курщину.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они выступают под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

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