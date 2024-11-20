УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10699 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 545 23

Військами КНДР у Росії командує бригадний генерал Кім Йон Бок

Поруч із Кім Чен Ином північнокорейський генерал Ким Йон Бок
Фото: Defense Express

Військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

Про це пише Цензор НЕТ із посиланням на Wall Street Journal

Він рідко з'являвся на публіці, що загалом нехарактерно для військової еліти в Північній Кореї. Його служба у спеціальних військах КНДР однак вимагала стриманості і приховування своєї особи. Він командував підрозділом спеціальних військ на 200 тис. осіб, який, імовірно, можна вважати найбільшим у світі, пише видання.

Але після вступу військ КНДР у війну на боці росіян він став дуже відомим. Відрядження військового такої величини може вказувати на те, що Пхеньян сигналізує Росії про важливість цієї операції для нього, йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чисельність військ КНДР на території РФ може зрости до 100 тисяч, - Зеленський

Південна Корея та Україна підтвердили присутність цього генерала в Росії. Вважається, що заступник голови генштабу мав би інтегрувати війська КНДР та РФ, вивчити поле бою, а потім повернутися додому, щоб перейти до планування подальших дій.

"Було більше причин приховувати його до цього часу. Але за завісою він, вочевидь, довів свою надійність", – прокоментувала наукова співробітниця Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кюн (Південна Корея).

Спеціальні війська КНДР він очолив у 2015 році.

На думку спостерігачів у Пхеньяні, успішна служба в Росії може просунути його кар’єру. Остання згадка в північнокорейських медіа про генерала Бока була 6 жовтня, а вже за декілька днів він, очевидно, відправився до Росії разом з першою групою військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чогось небезпеченого від військ КНДР не очікуємо, - командувач ДШВ Скибюк

Нагадаємо, в Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.

КНДР (1210) росія (64969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Неплохо было бы его познакомить лично с кабзоном.
показати весь коментар
20.11.2024 16:07
+9
Це не цеи Бок першии пердолив училку кацапськоі
показати весь коментар
20.11.2024 16:08
+7
Не треба порівнювати потішну обізяну з собачими медальками та прославленого бойового гегерала.
показати весь коментар
20.11.2024 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та хоч сам ким чи буде моркву по корейськи
показати весь коментар
20.11.2024 16:07 Відповісти
А наші хлопці вміють готувати і кімчи і моркву по корейськи.
показати весь коментар
20.11.2024 16:23 Відповісти
Шинкують на салат для вуличних собак.
показати весь коментар
20.11.2024 16:58 Відповісти
Неплохо было бы его познакомить лично с кабзоном.
показати весь коментар
20.11.2024 16:07 Відповісти
Це не цеи Бок першии пердолив училку кацапськоі
показати весь коментар
20.11.2024 16:08 Відповісти
Так ось кому жінку бурят волок, а ми думали що кадирівцям
показати весь коментар
20.11.2024 16:10 Відповісти
Хороша ціль для полювання.
показати весь коментар
20.11.2024 16:11 Відповісти
один фон Бок вже був в Україні...
показати весь коментар
20.11.2024 16:12 Відповісти
там всіх чоловіків зовуть Кім?...цікаво як скоро ці макакі будуть стріляти по кацапам)
показати весь коментар
20.11.2024 16:17 Відповісти
А что южная корея, прислала нам в помощь воздушные шарики с агитационными открытками и на етом все?
показати весь коментар
20.11.2024 16:22 Відповісти
А Південна Корея вже теж нам винна?

От реально невдячних жебраків краще одразу ***** посилати, чим хоч якось допомагати.
показати весь коментар
20.11.2024 16:53 Відповісти
Да нам вообще никто и ничего не должен. Как разоружать Украину так всем миром нас обобрали начиная от ядерного оружия до противопехотных мин оставив нас с голой жопой, в обмен на какие то бумажки с обещаниями. А теперь со всех углов кричат чтобы мы сдавались а то хуже будет.
показати весь коментар
20.11.2024 16:59 Відповісти
Південна Корея щось у тебе забрала, крім розуму?
показати весь коментар
20.11.2024 17:39 Відповісти
Орденів та медалей у нього мабуть стільки, що на тулубі не вміщуються. На сраці носить.
показати весь коментар
20.11.2024 16:22 Відповісти
полювання на жовтопику мавпу відкрито....
показати весь коментар
20.11.2024 16:33 Відповісти
Знайомтесь,це вже іншій Бок....

показати весь коментар
20.11.2024 16:38 Відповісти
Не треба порівнювати потішну обізяну з собачими медальками та прославленого бойового гегерала.
показати весь коментар
20.11.2024 16:51 Відповісти
ставлю 3 грн
що татаров його пристрелить
показати весь коментар
20.11.2024 16:41 Відповісти
Нагороди мабуть вже на спині не вміщаються. 😁
показати весь коментар
20.11.2024 16:48 Відповісти
Він з'являвся на публіці рідко, а тепер зведе свої з'являння до нуля.
показати весь коментар
20.11.2024 17:00 Відповісти
... бок ,у перекладі з німецької, цап .
показати весь коментар
20.11.2024 17:18 Відповісти
Це на якому діалекті?
показати весь коментар
20.11.2024 21:34 Відповісти
 
 