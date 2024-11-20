Військами КНДР у Росії командує бригадний генерал Кім Йон Бок
Військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.
Про це пише Цензор НЕТ із посиланням на Wall Street Journal
Він рідко з'являвся на публіці, що загалом нехарактерно для військової еліти в Північній Кореї. Його служба у спеціальних військах КНДР однак вимагала стриманості і приховування своєї особи. Він командував підрозділом спеціальних військ на 200 тис. осіб, який, імовірно, можна вважати найбільшим у світі, пише видання.
Але після вступу військ КНДР у війну на боці росіян він став дуже відомим. Відрядження військового такої величини може вказувати на те, що Пхеньян сигналізує Росії про важливість цієї операції для нього, йдеться в матеріалі.
Південна Корея та Україна підтвердили присутність цього генерала в Росії. Вважається, що заступник голови генштабу мав би інтегрувати війська КНДР та РФ, вивчити поле бою, а потім повернутися додому, щоб перейти до планування подальших дій.
"Було більше причин приховувати його до цього часу. Але за завісою він, вочевидь, довів свою надійність", – прокоментувала наукова співробітниця Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кюн (Південна Корея).
Спеціальні війська КНДР він очолив у 2015 році.
На думку спостерігачів у Пхеньяні, успішна служба в Росії може просунути його кар’єру. Остання згадка в північнокорейських медіа про генерала Бока була 6 жовтня, а вже за декілька днів він, очевидно, відправився до Росії разом з першою групою військ.
Нагадаємо, в Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От реально невдячних жебраків краще одразу ***** посилати, чим хоч якось допомагати.
що татаров його пристрелить