Військами КНДР у Росії командує бригадний генерал Кім Йон Бок

Військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

Про це пише Цензор НЕТ із посиланням на Wall Street Journal

Він рідко з'являвся на публіці, що загалом нехарактерно для військової еліти в Північній Кореї. Його служба у спеціальних військах КНДР однак вимагала стриманості і приховування своєї особи. Він командував підрозділом спеціальних військ на 200 тис. осіб, який, імовірно, можна вважати найбільшим у світі, пише видання.

Але після вступу військ КНДР у війну на боці росіян він став дуже відомим. Відрядження військового такої величини може вказувати на те, що Пхеньян сигналізує Росії про важливість цієї операції для нього, йдеться в матеріалі.

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Південна Корея та Україна підтвердили присутність цього генерала в Росії. Вважається, що заступник голови генштабу мав би інтегрувати війська КНДР та РФ, вивчити поле бою, а потім повернутися додому, щоб перейти до планування подальших дій.

"Було більше причин приховувати його до цього часу. Але за завісою він, вочевидь, довів свою надійність", – прокоментувала наукова співробітниця Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кюн (Південна Корея).

Спеціальні війська КНДР він очолив у 2015 році.

На думку спостерігачів у Пхеньяні, успішна служба в Росії може просунути його кар’єру. Остання згадка в північнокорейських медіа про генерала Бока була 6 жовтня, а вже за декілька днів він, очевидно, відправився до Росії разом з першою групою військ.

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Нагадаємо, в Пентагоні підтвердили присутність близько 11 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ станом на 19 листопада.