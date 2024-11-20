Чогось небезпеченого від військ КНДР не очікуємо, - командувач ДШВ Скибюк
Українські воїни не бачать загрози від військових КНДР на території Росії.
Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігор Скибюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що участь північнокорейського контингенту в бойових діях у Курській області свідчить про кризу в російській армії.
"Думаю, в нелегких умовах їм про це довелося домовлятися, мабуть, йдучи на поступки, надаючи якісь бонуси, відверто принижуючись. Боєздатність цих підрозділів достатньо сумнівна, враховуючи специфіку Північної Кореї", - пояснив командувач.
Скибюк сумнівається у достатній системності й кількості розгорнутого в Курській області північнокорейського контингенту, щоб це могло нести реальну небезпеку для українських військових.
"Наші оцінки, що там 10+ тисяч (військових КНДР. - Ред.). ЗСУ щодня знищують понад 1 тисячу (живої сили противника - ред.), тобто це умовно на 10 днів ресурс. Ми досить впевнено почуваємося на Курщині. Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Це просто ще плюс 10 тисяч солдатів, і нічого небезпечного я від них не очікую", - підсумував він.
Війська КНДР у Росії
Нагадаємо, напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Курську область Росії прибуло вже близько 11 тисяч північнокорейських військових.
Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР на території РФ може зрости до 100 тисяч.
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*** дебіли кончені. Це хто їм таке сцить у вуха?
А воно з трибуни насагається насцяти нам