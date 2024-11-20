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Новини Війна
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Чогось небезпеченого від військ КНДР не очікуємо, - командувач ДШВ Скибюк

Президент ПУ ДШВ не бачать загрози від північнокорейських солдатів у Курській областіівденної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

Українські воїни не бачать загрози від військових КНДР на території Росії.

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігор Скибюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що участь північнокорейського контингенту в бойових діях у Курській області свідчить про кризу в російській армії.

"Думаю, в нелегких умовах їм про це довелося домовлятися, мабуть, йдучи на поступки, надаючи якісь бонуси, відверто принижуючись. Боєздатність цих підрозділів достатньо сумнівна, враховуючи специфіку Північної Кореї", - пояснив командувач.

Скибюк сумнівається у достатній системності й кількості розгорнутого в Курській області північнокорейського контингенту, щоб це могло нести реальну небезпеку для українських військових.

"Наші оцінки, що там 10+ тисяч (військових КНДР. - Ред.). ЗСУ щодня знищують понад 1 тисячу (живої сили противника - ред.), тобто це умовно на 10 днів ресурс. Ми досить впевнено почуваємося на Курщині. Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Це просто ще плюс 10 тисяч солдатів, і нічого небезпечного я від них не очікую", - підсумував він.

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Курську область Росії прибуло вже близько 11 тисяч північнокорейських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР на території РФ може зрости до 100 тисяч.

Читайте: Південна Корея готує відповідь на відправку солдатів КНДР до РФ: не будемо сидіти склавши руки

Автор: 

КНДР (1215) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+7
ну так сидячі у Києві у бункері і я би ніякої загрози не вбачав.....Балабол зелений
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20.11.2024 10:09
+5
Тобто, корейці наших вояків не вбивають. А що тоді вони там роблять, пане Скибюк? Чи ти буратінці підспівуєш, шо всьо на фронті харашо?
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20.11.2024 10:32
+4
Вони дуже небезпечні на окупованих територіях. Ці істоти не придатні для існування у цивілізованому світі. Від них може бути дуже багато лиха.
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20.11.2024 10:44
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ну так сидячі у Києві у бункері і я би ніякої загрози не вбачав.....Балабол зелений
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20.11.2024 10:09 Відповісти
Можуть суіциди.
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20.11.2024 10:10 Відповісти
Гриби та хмиз приїхали збирати за декілька тисяч кілометрів.
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20.11.2024 10:43 Відповісти
Схоже він не читав інтерв'ю лідора
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20.11.2024 10:12 Відповісти
Собак на болотах поменшає.
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20.11.2024 10:31 Відповісти
Тобто, корейці наших вояків не вбивають. А що тоді вони там роблять, пане Скибюк? Чи ти буратінці підспівуєш, шо всьо на фронті харашо?
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20.11.2024 10:32 Відповісти
путін обіцяє кацапським воякам рай. Цікаво, а корейським воякам який рай буде? В кацапії багато бродячих собак.
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20.11.2024 10:33 Відповісти
ага, звичайні насильники та вбивці...
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20.11.2024 10:35 Відповісти
Вони дуже небезпечні на окупованих територіях. Ці істоти не придатні для існування у цивілізованому світі. Від них може бути дуже багато лиха.
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20.11.2024 10:44 Відповісти
стільки набоїв не дають, щоб можна було по тисячі в день знищувати. Порахуйте 3 місяці по тисячі - це вже майже 100 тис трупів мають лежати. І це тільки орків. В
*** дебіли кончені. Це хто їм таке сцить у вуха?
А воно з трибуни насагається насцяти нам
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20.11.2024 10:44 Відповісти
Мав честь служити під його командуванням в Іраку в другій роті тоді ще Капітан Скибюк в2005 році. То скажу так не ображаючи його но людина трішки з душком. Це моя думка.
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20.11.2024 12:22 Відповісти
 
 