Чисельність військ КНДР на території РФ може зрости до 100 тисяч, - Зеленський
Наразі на території Російської Федерації чисельність північнокорейських військ досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це в онлайн-зверненні до Європейського парламенту заявив президент України Володимир Зеленський.
"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", - йдеться у заяві.
Також Київ та його західні союзники заявляють, що Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Курську область Росії прибуло вже близько 11 тисяч північнокорейських військових.
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а ще можна всратися і сіяти паніку
що і робить головнокомандувач 95 кварталу