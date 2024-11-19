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Новини
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Чисельність військ КНДР на території РФ може зрости до 100 тисяч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський про чисельність військ КНДР

Наразі на території Російської Федерації чисельність північнокорейських військ  досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters, про це в онлайн-зверненні до Європейського парламенту заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", - йдеться у заяві.

Також Київ та його західні союзники заявляють, що Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Курську область Росії прибуло вже близько 11 тисяч північнокорейських військових.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) КНДР (1215)


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Топ коментарі
+4
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19.11.2024 13:49
+4
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19.11.2024 13:56
+2
дайте їм кассету з Кобзоном.
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19.11.2024 13:46
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дайте їм кассету з Кобзоном.
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19.11.2024 13:46 Відповісти
М39 чи М39А1?

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19.11.2024 14:56 Відповісти
какаяразнІца
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19.11.2024 21:58 Відповісти
Може! - там пупс рулить - а люди иому пох
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19.11.2024 13:47 Відповісти
А шо, у нас шось по іншому?
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19.11.2024 14:02 Відповісти
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19.11.2024 13:49 Відповісти
На московії собак не вистачить, аби 100 тис. прогодувати...
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19.11.2024 13:49 Відповісти
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19.11.2024 13:56 Відповісти
Ми його випереджаємо, 1000000000 дерев!
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19.11.2024 13:58 Відповісти
ключеве слово - "може"
а ще можна всратися і сіяти паніку
що і робить головнокомандувач 95 кварталу
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19.11.2024 14:05 Відповісти
Значить дальність ударів американськими ракетами має зрости до 1000 км
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19.11.2024 15:43 Відповісти
 
 