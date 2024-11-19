Численность войск КНДР на территории РФ может возрасти до 100 тысяч, - Зеленский
Сейчас на территории Российской Федерации численность северокорейских войск достигла 11 тысяч и может вырасти до 100 тысяч.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом в онлайн-обращении к Европейскому парламенту заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - говорится в заявлении.
Также Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Курскую область России прибыло уже около 11 тысяч северокорейских военных.
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а ще можна всратися і сіяти паніку
що і робить головнокомандувач 95 кварталу