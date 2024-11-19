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Новости
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Численность войск КНДР на территории РФ может возрасти до 100 тысяч, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський про чисельність військ КНДР

Сейчас на территории Российской Федерации численность северокорейских войск достигла 11 тысяч и может вырасти до 100 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом в онлайн-обращении к Европейскому парламенту заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - говорится в заявлении.

Также Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Курскую область России прибыло уже около 11 тысяч северокорейских военных.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) КНДР (1189)


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Топ комментарии
+4
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19.11.2024 13:49
+4
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19.11.2024 13:56
+2
дайте їм кассету з Кобзоном.
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19.11.2024 13:46
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дайте їм кассету з Кобзоном.
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19.11.2024 13:46 Ответить
М39 чи М39А1?

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19.11.2024 14:56 Ответить
какаяразнІца
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19.11.2024 21:58 Ответить
Може! - там пупс рулить - а люди иому пох
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19.11.2024 13:47 Ответить
А шо, у нас шось по іншому?
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19.11.2024 14:02 Ответить
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19.11.2024 13:49 Ответить
На московії собак не вистачить, аби 100 тис. прогодувати...
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19.11.2024 13:49 Ответить
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19.11.2024 13:56 Ответить
Ми його випереджаємо, 1000000000 дерев!
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19.11.2024 13:58 Ответить
ключеве слово - "може"
а ще можна всратися і сіяти паніку
що і робить головнокомандувач 95 кварталу
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19.11.2024 14:05 Ответить
Значить дальність ударів американськими ракетами має зрости до 1000 км
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19.11.2024 15:43 Ответить
 
 