В Курской области в настоящее время 11 тысяч солдат КНДР, - Пентагон

В Курскую область России прибыло уже около 11 тысяч северокорейских военных.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они вступают в Курскую область не просто так. Мы все ожидаем, что они будут участвовать в боевых действиях", - сказала Сингх.

В то же время она заявила, что пока нет доказательств, что больше северокорейских войск перемещаются в РФ, но это может измениться.

Также в Пентагоне не подтвердили, что войска КНДР вступали в бой с украинскими войсками.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

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