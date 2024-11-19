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Новости Война
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В Курской области в настоящее время 11 тысяч солдат КНДР, - Пентагон

Військові КНДР

В Курскую область России прибыло уже около 11 тысяч северокорейских военных.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они вступают в Курскую область не просто так. Мы все ожидаем, что они будут участвовать в боевых действиях", - сказала Сингх.

В то же время она заявила, что пока нет доказательств, что больше северокорейских войск перемещаются в РФ, но это может измениться.

Также в Пентагоне не подтвердили, что войска КНДР вступали в бой с украинскими войсками.

Читайте также: На Курщине Силы обороны отбили девятнадцать российских штурмов, - Генштаб ВСУ

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Нидерландов Велдкамп о разрешении США на удары по России: Это адекватный ответ, в частности, на присутствие военных КНДР в РФ

Автор: 

КНДР (1189) Курск (1075)


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Топ комментарии
+3
Так бояться,що на три букви посилають. Це НАТО поки-що демонструє боягузство і свою нікчемність, нажаль.
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19.11.2024 04:03
+2
Вот было бы интересно если бы эти 11000 ( ну или больше ) солдат захватили бы скажем Эстонию втихую . Достаточно дешевый способ проверить НАТО на вшивость. Неудача-- невелика потеря, удача-- раха могла бы замораживать фронт и отправить войска кошмарить европейских куколдов.
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19.11.2024 01:46
+2
Засрашка й КНДР проти НАТО не полізуть, бояться до всрачки, можуть тільки гавкати на НАТО.
Засрашка проти НАТО це як бухий ПТУшник в лаптях проти Усіка на ринг вийшов. Не пишіть дурниць.
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19.11.2024 01:51
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Прикол в тому що вони замінили там кадирівців які послали пипку
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19.11.2024 01:39 Ответить
Вот было бы интересно если бы эти 11000 ( ну или больше ) солдат захватили бы скажем Эстонию втихую . Достаточно дешевый способ проверить НАТО на вшивость. Неудача-- невелика потеря, удача-- раха могла бы замораживать фронт и отправить войска кошмарить европейских куколдов.
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19.11.2024 01:46 Ответить
Засрашка й КНДР проти НАТО не полізуть, бояться до всрачки, можуть тільки гавкати на НАТО.
Засрашка проти НАТО це як бухий ПТУшник в лаптях проти Усіка на ринг вийшов. Не пишіть дурниць.
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19.11.2024 01:51 Ответить
Так бояться,що на три букви посилають. Це НАТО поки-що демонструє боягузство і свою нікчемність, нажаль.
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19.11.2024 04:03 Ответить
по суті нато нічого не загрожує, при бажанні знесуть срасію за 30 хвилин, хвиля томагавків по заводах, аєродромах, жд вузлах, та ГТС... все, кізда срасії

це навіть сша може зробити без нато
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19.11.2024 04:07 Ответить
Навіть США?
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19.11.2024 13:12 Ответить
Trofim аби НАТО боялись Засрашку то Україна отримала б 0.000 (нуль допомги як війсковою так й іньшої).
Ви або нерозумна людина, або Кацап - набутильний, мерзотний брехун.
Все АТАКАМСами вдарили по Засрашці то так НАТО "боїться" що дозволили бити по теріторії Засрашки..... Х7йло обіцяв "тяжолиє паслєдствія" , побачимо хто кого боїться скоро.
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19.11.2024 14:29 Ответить
всі побачили що таке нато, вони поки зберуться то війна закінчиться, ще з такими країнами як Угорщина, а США взагалі великий болт покладе.
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19.11.2024 06:50 Ответить
Подивиться на карту - рашке лепше на Балтике не биковать , бо закриють їм вікно Петра швидко і землі повернуть фінам чи єстонцям
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19.11.2024 06:40 Ответить
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19.11.2024 06:41 Ответить
Вряд ли . Думаю никто ничего делать не будет.
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19.11.2024 13:09 Ответить
Ось подивиться на кикимору із болот російських. Проаналізуйте як ця кикимора зі своїм другом - туберкульозом захвативала виходи до теплих морів і до чернозёма
не було у кикимори своїм морів.
Тому її треба загнати у болота і землі повернути хозяівам
в данном случає с финским заливом- ФІНАМ
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19.11.2024 13:20 Ответить
То что финам треба, я не спорю. Я спрашиваю кто по факту приедет и начнет этим лично заниматься? Вот например из Словакии/Хорватии или откуда вы пишете. Много желающих?
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19.11.2024 13:32 Ответить
Е фіни . Е естонці . Це їх етничні землі. Нехай працюють
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19.11.2024 13:37 Ответить
Корейська область?
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19.11.2024 01:51 Ответить
поки що корейців навчають підривати себе гранатами, щоб не не попали у полон, бо після демонстрації полонених корейців у Понтагоні може різко покращітись зір, і треба буде придумувати про що ще бекать і мекать.
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19.11.2024 02:13 Ответить
я читав що вони алкаші гірші за срасіян (Бог знає як таке може бути... !)
жруть навіть салфетки зі спиртом та дохнуть від завороту кішок
це найпотішніше військо що мало людство, навіть за "бабський полк" у кацапів при царях...
11 тис баранів... які війни вів кім? що вони вміють? яка в них мотивація?
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19.11.2024 04:11 Ответить
Так вони вже більше 50 років не воюють - це «потешний полк» північно корейського мʼяса .
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19.11.2024 06:35 Ответить
Цікаво , а чим всю цю ораву ворожью кормлять ? Як доставляють продукти? Може треба по продуктовим складам бити .
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19.11.2024 06:20 Ответить
Чому орда не добралась до міст центральної Европи - тому що логистику через Карпати не змогли протягнути - а без обозу армія голодна.
Треба лишити ворожу армію продуктів. ДОРЕЧІ , чому досі живе азовська жд дорога

і не дивитись на гуттереша, який почне скиглити 😀
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19.11.2024 06:32 Ответить
Єду дабудєш в баю!
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19.11.2024 07:09 Ответить
Почнуть грабувати російських громадян- почнеться громадянська війна
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19.11.2024 07:15 Ответить
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19.11.2024 06:36 Ответить
Ти бачиш сурка?
Ні....
А він є....
🤣
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19.11.2024 07:48 Ответить
Треба тим стурбованим на всю голову сраним сцикунам переслати кілька мішків з відрізаними головами корейських салдатіків.
Трохи неестетично -- але аргумент неспростовний.
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19.11.2024 10:36 Ответить
 
 