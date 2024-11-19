В Курской области в настоящее время 11 тысяч солдат КНДР, - Пентагон
В Курскую область России прибыло уже около 11 тысяч северокорейских военных.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они вступают в Курскую область не просто так. Мы все ожидаем, что они будут участвовать в боевых действиях", - сказала Сингх.
В то же время она заявила, что пока нет доказательств, что больше северокорейских войск перемещаются в РФ, но это может измениться.
Также в Пентагоне не подтвердили, что войска КНДР вступали в бой с украинскими войсками.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.
По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.
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Засрашка проти НАТО це як бухий ПТУшник в лаптях проти Усіка на ринг вийшов. Не пишіть дурниць.
це навіть сша може зробити без нато
Ви або нерозумна людина, або Кацап - набутильний, мерзотний брехун.
Все АТАКАМСами вдарили по Засрашці то так НАТО "боїться" що дозволили бити по теріторії Засрашки..... Х7йло обіцяв "тяжолиє паслєдствія" , побачимо хто кого боїться скоро.
не було у кикимори своїм морів.
Тому її треба загнати у болота і землі повернути хозяівам
в данном случає с финским заливом- ФІНАМ
жруть навіть салфетки зі спиртом та дохнуть від завороту кішок
це найпотішніше військо що мало людство, навіть за "бабський полк" у кацапів при царях...
11 тис баранів... які війни вів кім? що вони вміють? яка в них мотивація?
Треба лишити ворожу армію продуктів. ДОРЕЧІ , чому досі живе азовська жд дорога
і не дивитись на гуттереша, який почне скиглити 😀
Ні....
А він є....
🤣
Трохи неестетично -- але аргумент неспростовний.