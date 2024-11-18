На Курщине Силы обороны отразили девятнадцать российских штурмов, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием двух ракет, 65 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 678 дронов-камикадзе и осуществили более 3930 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили все попытки противника продвинуться вперед. По имеющимся данным за сегодня на данном направлении противник потерял 89 военнослужащих убитыми и ранеными, кроме того украинские воины уничтожили 31 БПЛА, две единицы автомобильного и две - специального транспорта оккупантов. Также повредили танк, две артиллерийские системы и 11 автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Кругляковки и Лозового. Украинские защитники остановили все девять вражеских атак.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новолюбовки, Торского и Белогоровки, получили отпор.

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На Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Наши защитники отбили 27 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 оккупантов, из них 119 - безвозвратно. Также уничтожены танк, три артсистемы, девять автомобилей и два мотоцикла, кроме этого повреждены три танка, две пушки, три боевых бронированных машины, две единицы автомобильного транспорта и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг осуществил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения возле Трудового, Раздольного, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. До сих пор продолжается восемь боевых столкновений.

Ситуация на других направлениях

Также восемь раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

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На Курщине Силы обороны отбили девятнадцать штурмов российских захватчиков, бои не прекращаются.

На других направлениях - без особых изменений.