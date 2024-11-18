На Курщине Силы обороны отразили девятнадцать российских штурмов, - Генштаб ВСУ
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 135 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием двух ракет, 65 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 678 дронов-камикадзе и осуществили более 3930 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили все попытки противника продвинуться вперед. По имеющимся данным за сегодня на данном направлении противник потерял 89 военнослужащих убитыми и ранеными, кроме того украинские воины уничтожили 31 БПЛА, две единицы автомобильного и две - специального транспорта оккупантов. Также повредили танк, две артиллерийские системы и 11 автомобилей.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Кругляковки и Лозового. Украинские защитники остановили все девять вражеских атак.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новолюбовки, Торского и Белогоровки, получили отпор.
На Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка. Все атаки агрессора отбиты.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Наши защитники отбили 27 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 оккупантов, из них 119 - безвозвратно. Также уничтожены танк, три артсистемы, девять автомобилей и два мотоцикла, кроме этого повреждены три танка, две пушки, три боевых бронированных машины, две единицы автомобильного транспорта и два мотоцикла.
На Кураховском направлении враг осуществил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.
На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения возле Трудового, Раздольного, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. До сих пор продолжается восемь боевых столкновений.
Ситуация на других направлениях
Также восемь раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
На Курщине Силы обороны отбили девятнадцать штурмов российских захватчиков, бои не прекращаются.
На других направлениях - без особых изменений.
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