На фронте произошло 87 боевых столкновений, самое горячее сейчас - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 87. Горячее всего сейчас - на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской области - такие как Новенькое и Павловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по району Басовки.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник совершил три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Нанес авиационные удары по Казачьей Лопани, сбросив пять КАБов.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно - продолжается.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили десять атак противника, семь боестолкновений - еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Враг бомбил Романовку и Дачное КАБами.
На Времевском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
Ситуация на других направлениях
Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили десять вражеских атак, бои продолжаются.
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Противник продовжує атаки на захід і північний захід від Селидового з метою формування південного флангу для наступу на Покровськ, яке може розпочатися, якщо збережеться нинішній темп наступу, у січні-лютому 2025 року.
Після захоплення Григорівки російські маневрені групи тиснуть на північну частину Петрівки і на північ від лісосмуги.
На північний захід від Селидового ЗСУ відбили атаку противника на південній околиці Даченської балки. Зіткнення тривають уздовж ряду лісосмуг.
Основний акцент для своїх атак противник робить на південний фланг з метою закриття Курахівської «кишені», що згодом дозволить задіяти сили, що вивільнились, для удару на Мирноград і у південний фланг Покровська."