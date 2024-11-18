На фронте произошло 87 боевых столкновений, самое горячее сейчас - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 87. Горячее всего сейчас - на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской области - такие как Новенькое и Павловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по району Басовки.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник совершил три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Нанес авиационные удары по Казачьей Лопани, сбросив пять КАБов.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно - продолжается.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.

Также читайте: Более 40 атак отбито на Кураховском направлении. Враг пытался продвинуться у ряда населенных пунктов, - Генштаб

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили десять атак противника, семь боестолкновений - еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Враг бомбил Романовку и Дачное КАБами.

На Времевском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

Ситуация на других направлениях

Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили десять вражеских атак, бои продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ССО ликвидировали живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. ВИДЕО