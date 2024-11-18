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Спецназовцы ССО ликвидировали живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. ВИДЕО

Спецназовцы Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов наши бойцы взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале ССО ВС Украины.

Смотрите: Спецоперация ССО на Курщине: из окружения эвакуированы 16 украинских воинов. ВИДЕО

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армия РФ (19197) ликвидация (3534) ССО (526) Курск (1092)


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Тепер вже нежива
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18.11.2024 17:05 Ответить
Героям Слава!!!! Слава ЗСУ!!!Смерть рашистсько-фашистським нелюдам
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18.11.2024 17:10 Ответить
Слава Морському спецназу ССО ЗСУ!
Бережи Вас Боже Козаки!

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18.11.2024 17:10 Ответить
Слава ССО!!! ВОВКИ!
Теперь понимаю, что такое "льсьи норы" японцев..
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18.11.2024 17:25 Ответить
 
 