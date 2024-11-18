Спецназовцы ССО ликвидировали живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. ВИДЕО
Спецназовцы Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов наши бойцы взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале ССО ВС Украины.
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Бережи Вас Боже Козаки!
Теперь понимаю, что такое "льсьи норы" японцев..