Спецназовцы ССО ликвидировали живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. ВИДЕО

Спецназовцы Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов наши бойцы взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале ССО ВС Украины.

Смотрите: Спецоперация ССО на Курщине: из окружения эвакуированы 16 украинских воинов. ВИДЕО