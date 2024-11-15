Спецоперация ССО на Курщине: из окружения эвакуированы 16 украинских воинов. ВИДЕО
Операторы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого спасли из окружения в Курской области 16 военнослужащих трех различных подразделений Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу и в течение двух часов спланировали операцию.
"Мы залетели туда на Humvee, забрали ребят и отправились обратно", - рассказал спецназовец Брюс.
Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка, шквального пулеметного огня и атаками FPV-дронов.
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От і не пи...ди ротом.
то, у мене питання:
як, вже не перший раз, наші воїни потрапляють в оточення?
злагодження нема? зв'язку нема? дебільні накази імбецилів командирів?
От ми були на спшці, кацапи на БТРі заскочили в село. БТР наші знищили, а кацапи розбіглись хто по селі, хто позад нас в лісосмугу. І засіли там. Нам довелося займати кругову оборону і так вести бій. Поки наші не зачистили посадку. Ми були в оточенні, але кацапи не зуміли підкинути своїм підкріплення і розвинути успіх. Так і вийшло що спшку ми утримали.
Коли ми вели активні наступальні дії то були і оточення кацапів. Згадай наступ на Курщині, оточений ВОП і понад сотню полонених. Так що хоч в цьому питанні не треба розганяти зраду.
в курську шо, море є?
повертайтесь додому живими , так як це западня 😡