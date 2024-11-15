Спецоперация ССО на Курщине: из окружения эвакуированы 16 украинских воинов. ВИДЕО

Операторы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого спасли из окружения в Курской области 16 военнослужащих трех различных подразделений Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу и в течение двух часов спланировали операцию.

"Мы залетели туда на Humvee, забрали ребят и отправились обратно", - рассказал спецназовец Брюс.

Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка, шквального пулеметного огня и атаками FPV-дронов.

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