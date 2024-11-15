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Спецоперация ССО на Курщине: из окружения эвакуированы 16 украинских воинов. ВИДЕО

Операторы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого спасли из окружения в Курской области 16 военнослужащих трех различных подразделений Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу и в течение двух часов спланировали операцию.

"Мы залетели туда на Humvee, забрали ребят и отправились обратно", - рассказал спецназовец Брюс.

Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка, шквального пулеметного огня и атаками FPV-дронов.

Смотрите также: Воины 73-го МЦ ССО дронами "Дикі Шершні" уничтожили склад россиян из ГСМ и БК и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ССО (526) Курск (1092) 73-й морской центр спецопераций (16)


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Топ комментарии
+36
Слово "оточення" нікого не напружило?
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15.11.2024 17:08
+29
Мене напружило ; з трьох різних підрозділів;. Задумався, де решта підрозділів.
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15.11.2024 17:14
+21
Слава ССО ЗСУ! Слава Україні!
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15.11.2024 16:57
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Слава ССО ЗСУ! Слава Україні!
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15.11.2024 16:57 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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15.11.2024 17:02 Ответить
+. Гарна робота. Але можливо вже треба займатись найбільш корисними справами ? На Харьковщині наприклад. А не тішити своє марнославство. Бо яка користь від оточень, які неодмінно будуть та марнославства неДопрезидента ? Займатись треба корисними справами нашому Лідору, а не ... прожектами без практичного використання. Аби *******... чи не так ?
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15.11.2024 17:08 Ответить
Слово "оточення" нікого не напружило?
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15.11.2024 17:08 Ответить
Мене напружило ; з трьох різних підрозділів;. Задумався, де решта підрозділів.
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15.11.2024 17:14 Ответить
в полоні або 200ті
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15.11.2024 17:40 Ответить
Там зараз конкретна м'ясорубка. Нема сумнівів що наших туди просто пропустили.
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15.11.2024 18:48 Ответить
А чому в Білгородську область так же не пропустили? Наші понесли чималі втрати на тому напрямку і вимушені були відступити. Це вже було після Курщини, тому рашисти швиденько прикрили Білгородщину і Брянщину.
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15.11.2024 22:00 Ответить
Ще трохи уваги. кацапи б розстріляли пацанів. Це нікого не зацікавило ? Так треба ВОЇНАМ тішити марнославство Лідора на чужині ?
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15.11.2024 17:11 Ответить
Тобто, краще вести бої на території України, а не кацапії? А может просто перестать стрелять?
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15.11.2024 17:52 Ответить
Ні, звісно ж, краще хай кращі підрозділи знищують в Курській області, ніж вони б завадили кацапам просуватися на Донбасі, Харківщині та Запоріжжі.
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15.11.2024 18:50 Ответить
А ты не задумывался над тем, что если бы эти подразделения были не там, а в Украине, то и те, с кем они там воюют тоже были бы в Украине и вся разница была бы в том, чьи города и села утюжили бы КАБами именно эти подразделения орков. Я за то, чтоб они разрушали свои города, а ты?
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16.11.2024 04:03 Ответить
Ти знаєш що почалося на Сумщині після початку Курської операції?
От і не пи...ди ротом.
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16.11.2024 05:47 Ответить
Знаю, ее до сих пор не захватили. Папу своего поучи не киздеть.
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19.11.2024 02:22 Ответить
вже котрий раз нам показують героїчну евакуацію з оточення!
то, у мене питання:
як, вже не перший раз, наші воїни потрапляють в оточення?
злагодження нема? зв'язку нема? дебільні накази імбецилів командирів?
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15.11.2024 17:45 Ответить
і перше, і друге, й, на жаль, третє...
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15.11.2024 21:27 Ответить
Ви самі дали майже повну відповідь. Я б ще додав пряму зраду, коли зливають плани і розташування.
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16.11.2024 00:02 Ответить
Всі чомусь представляють оточення як щось грандіозне і провальне. Але це не завжди так. На війні оточення це повсякдення. Бойові дії це ж дінамика.
От ми були на спшці, кацапи на БТРі заскочили в село. БТР наші знищили, а кацапи розбіглись хто по селі, хто позад нас в лісосмугу. І засіли там. Нам довелося займати кругову оборону і так вести бій. Поки наші не зачистили посадку. Ми були в оточенні, але кацапи не зуміли підкинути своїм підкріплення і розвинути успіх. Так і вийшло що спшку ми утримали.
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16.11.2024 08:59 Ответить
Усі ці оточення з-за втрати керування і координації підрозділів.
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15.11.2024 18:04 Ответить
Кацапи чомусь майже ніколи в оточення не попадають.
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15.11.2024 18:06 Ответить
Так
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15.11.2024 18:24 Ответить
Ну логічно, в оточення частіше потрапляє ті хто обороняються. Сенс наступу саме в тому і є щоб знищити або оточити противника. При обороні ворог просто знищується.
Коли ми вели активні наступальні дії то були і оточення кацапів. Згадай наступ на Курщині, оточений ВОП і понад сотню полонених. Так що хоч в цьому питанні не треба розганяти зраду.
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16.11.2024 08:43 Ответить
!?
в курську шо, море є?
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15.11.2024 20:00 Ответить
Особового складу з відповідною підготовкою не вистачає. Затикають дірки всім, що є.
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16.11.2024 00:04 Ответить
Дорогі наші Воіни , яких заслав Зе на курВщину ,
повертайтесь додому живими , так як це западня 😡
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15.11.2024 23:50 Ответить
Так и орки ж с курщины вернутся под Харьков.
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16.11.2024 04:05 Ответить
Ішак вирішив допомогти ху#лу з мобілізацією, відправивши на курщину найкращі підрозділи. + Послабив інші напрямки!
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16.11.2024 06:19 Ответить
 
 