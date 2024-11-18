Более 40 атак отбито на Кураховском направлении. Враг пытался продвинуться у ряда населенных пунктов, - Генштаб

По состоянию на утро 18 ноября 2024 года ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных удара, в том числе один массированный ракетно-авиационный удар, - всего применил 132 ракеты, 85 авиаударов, в частности сбросил 141 КАБ. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1699 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Журавка, Кролевец, Басовка Сумской области; Казачья Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовая, Грушковка, Степная Новоселка, Купянск Харьковской области; Ивановка, Мирное, Лиман, Заречное, Северск, Закитное, Новомарково, Торецк, Дружба, Дачное, Улаклы, Елизаветовка, Курахово, Великая Новоселка Донецкой области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 38 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 ракет, 107 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, при этом активно применял бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 боестолкновений продолжается сейчас на Кураховском направлении, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось одно боевое столкновение в районе населенного пункта Белая Гора.

Также отмечается, что активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил три атаки в сторону Торецка и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово, Катериновки, Елизаветовки и Антоновки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 63-й ОМБр опровергли обвинения приданного ей 155-го батальона Сумской ТрО в отсутствии помощи для удержания позиций. ВИДЕО

Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Роздоловки, кроме того, нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по населенному пункту Великая Новоселка.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку врага вблизи Новоандреевки.

Четыре раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Также смотрите: На Покровском направлении операторы дронов атаковали тяжелую технику оккупантов. ВИДЕО

Обстановка на Севере

"Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.