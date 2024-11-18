Глава МИД Нидерландов Велдкамп о разрешении США на удары по России: Это адекватный ответ, в частности, на присутствие военных КНДР в РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп считает, что предоставление Соединенными Штатами разрешения Украине бить по территории РФ является "адекватным ответом", среди прочего, на присутствие солдат КНДР в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Велдкамп сказал перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я рад новостям. Нидерланды неоднократно выступали за то, чтобы оружие, которое мы поставляем Украине, также могло использоваться и на территории России, которая является территорией агрессора", - сказал он.

Кроме того, Велдкамп отметил, что "это адекватный ответ" и на присутствие солдат КНДР на российской стороне.

"Это хорошая реакция на это. Но мне жаль, что это не стало неожиданным эффектом для россиян", - добавил он.

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Также глава МИД Нидерландов подчеркнул, что страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите.

"Это вполне допускается по международному праву. В соответствии со статьей 51 Устава, обороняющаяся страна имеет право применять оружие на территории агрессора, и в данном случае это Россия", - сказал он.

Относительно телефонного разговора Шольца с Путиным Велдкамп сказал, что не собирается обсуждать, кто с кем ведет разговоры.

"Я вижу, что президент Путин в целом воспринимает только то, что происходит на фронте. Поэтому я думаю, что очень важная новость о том, что США также больше не будут применять всех ограничений в отношении оружия, которое поставляется в Украину, чтобы та могла защищаться", - сказал Велдкамп.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.