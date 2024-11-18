Торговля между Китаем и РФ "непосредственно влияет" на безопасность ЕС, - министр МИД Нидерландов Велдкамп

НАТО рассматривает Китай как "решающего пособника" России в ее войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

Он подчеркнул, китайские фирмы продают в РФ товары, которые затем используются как компоненты российского оружия, включая беспилотники.

"Я дважды поднимал этот вопрос в разговорах с министром иностранных дел Китая Ван И, и я думаю, что как европейцы мы все должны это сделать, потому что Китай должен это осознать: это непосредственно влияет на европейскую безопасность", - сказал Велдкамп.

Он напомнил, что Нидерланды в сотрудничестве с США уже ввели ряд экспортных ограничений, которые постепенно усиливаются. И не позволяют ASML, нидерландской компании, которая является крупнейшим производителем литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, необходимого, в частности, для изготовления БИС, микросхем памяти, флэш-памяти, микропроцессоров", поставлять свои передовые технологии китайским производителям микросхем.

Однако несмотря на ограничения, последние полтора года Китай по-прежнему оставался крупнейшим рынком для ASML и других ведущих производителей оборудования из США и Японии, поскольку китайские компании расширяют мощности по производству старых чипов, на которые не распространяются ограничения, но которые по-прежнему пригодны для многих военных целей. Продажа инструментов ASML китайским фирмам достигла рекордных 2,79 млрд евро в третьем квартале, хотя компания прогнозирует спад в 2025 году.

Велдкамп сообщил, что в понедельник обсудит с министрами иностранных дел других стран ЕС, что делать с поддержкой Китая в отношении России.

"Мы обсуждаем все, что касается иностранной помощи России в ее войне в Украине, будь то Иран, Северная Корея или Китай", - сказал он.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.

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