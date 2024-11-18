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Новости Война
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Белый дом - об ответе США на эскалацию войны со стороны России: если обстоятельства меняются - мы меняемся в ответ

Файнер про ескалацію війни з боку РФ

Россия привлекла северокорейские войска и усилила обстрелы Украины за последние сутки, что является "масштабной эскалацией" войны.

Об этом заявил заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер во время общения с журналистами, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США разрешили Украине осуществлять удары вглубь территории России с использованием американских ATACMS.

В то же время он заявил, что США продолжают принимать "стратегические решения на основе ситуации на поле боя, включая значительную эскалацию со стороны России в минувшие дни и недели, что включает размещение сил Северной Кореи на ее территории. Соединенные Штаты четко сказали, что дадут на это ответ".

"Если обстоятельства эволюционируют и меняются, мы эволюционируем и меняемся в ответ, чтобы украинцы могли продолжить защищать свою территорию и суверенитет",- сказал Файнер.

Он также отверг обвинения Кремля о том, что возможное разрешение на удары вглубь России, якобы, является эскалацией со стороны США. Файнер подчеркнул, что "огонь зажгло российское вторжение в Украину".

"Россия ведет войну агрессии через суверенную границу в Украине и продолжает это. В дополнение к применению северокорейских войск, есть масштабная эскалация воздушных атак на инфраструктуру по всей Украине за последние 24 часа. Поэтому хочу задать России этот вопрос - кто подливает масла в огонь? Не думаю, что это - украинцы", - заявил заместитель советника по нацбезопасности США.

Читайте: Сийярто о разрешении США на удары по РФ: Расширение войны в Украине до глобальных масштабов

Автор: 

КНДР (1193) обстрел (27071) россия (95481) США (26583)


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Топ комментарии
+6
Отже Пентагон за нинішньої адміністрації Байдена завжди на крок позаду кремля? Завжди чекає що зробить *****, щоб потім "відреагувати" замість того щоб займатись превентивними діями? Потужно.
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18.11.2024 16:57
+3
"Змінюємо мокрі штани на сухі"
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18.11.2024 16:47
+3
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18.11.2024 16:49
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"Змінюємо мокрі штани на сухі"
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18.11.2024 16:47 Ответить
на памперс
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18.11.2024 17:12 Ответить
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18.11.2024 16:49 Ответить
В США є 3500 Атакамсів - 500 в Украіні було б гарно
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18.11.2024 16:51 Ответить
Не буде. Це лише своєрідний "хлопок дверима наостанок" у виконанні тих хто так зробити не може апріорі. Просто PR на крові українців.
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18.11.2024 17:04 Ответить
Отже Пентагон за нинішньої адміністрації Байдена завжди на крок позаду кремля? Завжди чекає що зробить *****, щоб потім "відреагувати" замість того щоб займатись превентивними діями? Потужно.
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18.11.2024 16:57 Ответить
Дозволили.. тільки по курщині.
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18.11.2024 17:00 Ответить
Axios - пише, що тільки по курщині.
Вашингтон пост - пише, що територіальних обмежень нема.
Інших першоджерел поки що немає - Держдеп ухиляється від від будь-якої офіційної відповіді.
Тож москалі нехай собі гадають.
А нам своє робить.
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18.11.2024 17:20 Ответить
вже йде четвертий день з надання дозволу, а удари відсутні навіть по курщині
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18.11.2024 19:09 Ответить
та уже десятый день
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18.11.2024 19:26 Ответить
Відповідь США? Це про що? Ну залишилося в Україні півдесятка ракет АТАКМС на 120 км...і що тепер? Хтось там надумає поставити ще сотні на 300км? Звісно ні. Цинічні лицемірні покидьки.
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18.11.2024 17:01 Ответить
Тобто США вже не встановлюють правила гри, а грають за чужим сценарієм?
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18.11.2024 17:14 Ответить
 
 