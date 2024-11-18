Белый дом - об ответе США на эскалацию войны со стороны России: если обстоятельства меняются - мы меняемся в ответ

Россия привлекла северокорейские войска и усилила обстрелы Украины за последние сутки, что является "масштабной эскалацией" войны.

Об этом заявил заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер во время общения с журналистами, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США разрешили Украине осуществлять удары вглубь территории России с использованием американских ATACMS.

В то же время он заявил, что США продолжают принимать "стратегические решения на основе ситуации на поле боя, включая значительную эскалацию со стороны России в минувшие дни и недели, что включает размещение сил Северной Кореи на ее территории. Соединенные Штаты четко сказали, что дадут на это ответ".

"Если обстоятельства эволюционируют и меняются, мы эволюционируем и меняемся в ответ, чтобы украинцы могли продолжить защищать свою территорию и суверенитет",- сказал Файнер.

Он также отверг обвинения Кремля о том, что возможное разрешение на удары вглубь России, якобы, является эскалацией со стороны США. Файнер подчеркнул, что "огонь зажгло российское вторжение в Украину".

"Россия ведет войну агрессии через суверенную границу в Украине и продолжает это. В дополнение к применению северокорейских войск, есть масштабная эскалация воздушных атак на инфраструктуру по всей Украине за последние 24 часа. Поэтому хочу задать России этот вопрос - кто подливает масла в огонь? Не думаю, что это - украинцы", - заявил заместитель советника по нацбезопасности США.

Читайте: Сийярто о разрешении США на удары по РФ: Расширение войны в Украине до глобальных масштабов