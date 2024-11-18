Сийярто о разрешении США на удары по РФ: Расширение войны в Украине до глобальных масштабов
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал разрешение США для Украины бить по территории России, заявив, что это грозит расширением войны до глобальных масштабов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не пытаются уклониться от худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто.
По его словам, результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.
"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил он.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
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Чи то турбота про поставки московитського газу? Так дєрьмаки ж наче вже домовились, що буде.
Тож поклади на офшор криваві московитські гроші і стули пельку!
Але, на жаль, він мене не почує...
Навіть зараз - всі ці воплі - це тимчасовий спосіб ***** "вести перемовини". Поки що напряму - не може, Бо суть війни якраз від початку - "Київ за 3 дні", а зашання Херсону - то "оптимізація лінії фронту". Поки що в нього не настільки все хєрово, щоб відверто просити перемовин з сильнішим, але розуміння, що він слабший - вже є, тому і ******* роти повідкривали.
Якщо б вони не чинили спротив - це зайняло б години. Скільки там тої Угорщини - як одна-дві області України.
ну реально ж навіть після виділення коштів, поставки зброї до України були мізерними...та й ці заборони бити по території РФ...союзники рашки жодним чином не обмежують застосування поставленої РФ зброї...
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То что за сутки по энергосистеме прилетело 200 боеголовок, что в Сумах, что в Одессе по домам по воле вашего петушиного политика, то это упускаем? Сраные мадяры