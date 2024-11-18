Сийярто о разрешении США на удары по РФ: Расширение войны в Украине до глобальных масштабов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал разрешение США для Украины бить по территории России, заявив, что это грозит расширением войны до глобальных масштабов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не пытаются уклониться от худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто.

По его словам, результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.

"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил он.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.