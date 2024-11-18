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Сийярто о разрешении США на удары по РФ: Расширение войны в Украине до глобальных масштабов

Сійярто розкритикував дозвіл США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал разрешение США для Украины бить по территории России, заявив, что это грозит расширением войны до глобальных масштабов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не пытаются уклониться от худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто.

По его словам, результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.

"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил он.

Также читайте: Шольц не изменит позицию по Taurus для Украины, чтобы "война не переросла в эскалацию", - правительство ФРГ

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Автор: 

США (26401) Сийярто (320)


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Топ комментарии
+26
А як китай поставляє озброєння, іран дрони, індія фінансування, пн корея біосміття іт.д., це який масштаб був? Локальний?
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18.11.2024 14:25
+20
Сійярто - закрий рота яким ти смокчеш у ***** разом з орбаном.
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18.11.2024 14:25
+20
Всі путінські обсоси збудились
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18.11.2024 14:27
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Мразі *** учі коли ви передохнете.
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18.11.2024 14:25 Ответить
Сійярто - закрий рота яким ти смокчеш у ***** разом з орбаном.
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18.11.2024 14:25 Ответить
А як китай поставляє озброєння, іран дрони, індія фінансування, пн корея біосміття іт.д., це який масштаб був? Локальний?
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18.11.2024 14:25 Ответить
Всі путінські обсоси збудились
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18.11.2024 14:27 Ответить
Та не переживай ти так: по Угорщині бити не будемо, хоча деяким особом на "Ор" та "Фі" рило б з великим задоволенням начистили...
Чи то турбота про поставки московитського газу? Так дєрьмаки ж наче вже домовились, що буде.
Тож поклади на офшор криваві московитські гроші і стули пельку!
Але, на жаль, він мене не почує...
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18.11.2024 14:27 Ответить
От дуже паскудно, що немає алгоритму викидання з ЄС та НАТО країн з такими керОвниками-паскудами..бо дичина ж - ЄС фінансує, НАТО їх охороняє - і вони ще бабло від кацапні отримують..
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18.11.2024 15:00 Ответить
Знову вилізло! Дайте йому ''сєльодки''.
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18.11.2024 14:27 Ответить
Вон как питушара кремлёвское бабло отрабатывает.
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18.11.2024 14:28 Ответить
Якщо мадяри так переживають про ескалації то прям зараз можуть виконати ключову вимогу Ху-йла і вийти з НАТО як було в 1997-му...
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18.11.2024 14:28 Ответить
Ці ще, братушки *****, повилазили.
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18.11.2024 14:29 Ответить
Надії угрів на отримання закарпуття вмерли. Тріанонський сором це назавжди 😁
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18.11.2024 14:30 Ответить
Та да, в України зараз щось відгризти можна тільки військовим шляхом - а задля цього в угорців настільки обдристані штанці, що тхне за тисячі кілометрів...
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18.11.2024 14:36 Ответить
Треба спровокувати війну угорщини і сербії за воєводину 😁
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18.11.2024 14:38 Ответить
Переживає за братський народ,падло.
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18.11.2024 14:33 Ответить
Цікаво, якби воно верещало на зустрічах з "союзниками по НАТО", якби ***** зробив інтервенцію в Угорщину, а в НАТО всі б казали "не треба ескалацій, давай ви домовитеся з *****м, нахєр вам та вся лівобережна, по Дунаю, Угорщина, обійдетеся, домовляйтеся посередині, прийміть геополітичні реалії - не дуже вам і потрібен той Пешт, нічого, будете спокійно дивитись на будівлю свого колишнього парламента з класної гори міста Буда, переобладнану під казарму окупантів, втретеся".
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18.11.2024 14:34 Ответить
То радник Жабби Орбана заявив же, що Угорщина не чинила б супротив окупації
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18.11.2024 14:38 Ответить
Це я пам'ятаю. Я про "як би воно верещало на зустрічах". Все ж не за секунду відбувалось би. І час на верещання в ефір в них би був. Бо ***** з ними ж ніяких "перемовин" не вів би, очевидно. Бо він "перемовини" веде тільки з значно сильнішими - аби виторгувати передих абощо. А з слабими, як засрашинцям здається, в них ніяких перемовин "до пабєдьі".

Навіть зараз - всі ці воплі - це тимчасовий спосіб ***** "вести перемовини". Поки що напряму - не може, Бо суть війни якраз від початку - "Київ за 3 дні", а зашання Херсону - то "оптимізація лінії фронту". Поки що в нього не настільки все хєрово, щоб відверто просити перемовин з сильнішим, але розуміння, що він слабший - вже є, тому і ******* роти повідкривали.
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18.11.2024 14:42 Ответить
"Все ж не за секунду відбувалось би"

Якщо б вони не чинили спротив - це зайняло б години. Скільки там тої Угорщини - як одна-дві області України.
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18.11.2024 14:46 Ответить
Відкрити вчасно рота, аби застовбити місце головного в уряді в екзилі - велика справа. Ця наволоч - точно б встигла
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18.11.2024 14:47 Ответить
Сіярто, Орбан - вороги України, але ми й так про це знали, для перевірки гандонистості цих наших сусідів 3 світова війна була непотрібна.
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18.11.2024 14:35 Ответить
І ця мерзота говорить про якийсь мир не звертаючись до злочинця путіна ,саме від цієї кровожерливої істоти все залежить.
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18.11.2024 14:35 Ответить
А на прямое вступление в войну Северной Кореи это обсиярто никак не отреагировало? То, что РФ бьет по Украине северокорейскими ракетами - это норм, а удары в ответ - это "эскалация" для венгерского нациста?
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18.11.2024 14:36 Ответить
Для нього будь-що "норм". За ********** бабло він будь-що скаже.
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18.11.2024 14:38 Ответить
Всілякі ************* мадури по черзі видають спічі на захист братів по розуму
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18.11.2024 14:37 Ответить
А ще місцеві трампісти лааять Байдена бо їм завжди щось не так...
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18.11.2024 14:43 Ответить
Тут питання у тому, що для України що Байден - був поганим союзником, а Трамп - то взагалі...
ну реально ж навіть після виділення коштів, поставки зброї до України були мізерними...та й ці заборони бити по території РФ...союзники рашки жодним чином не обмежують застосування поставленої РФ зброї...
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18.11.2024 14:48 Ответить
Отож! Аа Трамп - то взагалі...
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18.11.2024 17:02 Ответить
Між рядків читається - не заважайте росіянам стирати Україну з лиця Землі.
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18.11.2024 14:39 Ответить
"Народ закликає до миру, але відсторонені від влади яструбині політики відмовляються рахуватися з волею народу. Це не тільки недемократично, а й украй небезпечно"
=======

То что за сутки по энергосистеме прилетело 200 боеголовок, что в Сумах, что в Одессе по домам по воле вашего петушиного политика, то это упускаем? Сраные мадяры
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18.11.2024 14:41 Ответить
в першу чергу потрібно йо... нути по газопроводу, який цим обСіяртам газ подає. А після того про далекобійну ваняти зовсім по-інакшому буде.
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18.11.2024 14:43 Ответить
Яка ж цинічна тм ліцемірна тварюка! Як путін кожного дня обстрілює мирні міста та селища, і гинуть звичайні люди цілими родинами з діточками- то воно цього не бачить і ні слова осуду або критики цих злочинних дій росіі. Для нього це виходить нормально. Але ж тепер коли анонсували удари у відповідь як протидію цим злочинам, і щоб захистити людей- воно відкриває свого поганого рота і починає щось голосно волати про мир і що так не можна.... Горіти тобі у пеклі паскудо разом зі своім куміром путіним......
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18.11.2024 14:57 Ответить
Два маленькі питання до нього: яструбині голови - це хто? нова реальність - це що?
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18.11.2024 15:03 Ответить
Иллюстрация к слову "гондон".
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18.11.2024 15:05 Ответить
А що зараз відбувається з Україною непорозуміння? ***** знищує Україну, починаючи в першу чергу з мирного населення, це Твар не зупиняється не перед чим, діти, старі, жінки, це для нього ці інструкції, але йому як по народному пох...
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18.11.2024 15:06 Ответить
Мерзота-пнх!
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18.11.2024 15:07 Ответить
Цікаво було б їх почути,якби Україна запропонувала Угорщині віддати 1/3 території Угорщини расєє....заради миру у Світі...путінські ублюдки ....
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18.11.2024 15:18 Ответить
Сіярто зразу прозріє, коли прилетить ракета типу Іскандер чи інша в його під'їзд та витягнуть його з під завалів без лівої чи правої ноги. Ой, зовсім по іншому тоді заговорить. Якщо ще говоритиме.
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18.11.2024 15:50 Ответить
Сумно, що у кацапського ***** є угорські гандони навіть в НАТО.
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18.11.2024 15:56 Ответить
Они с орбаном боятся только одного, что всплывут данные о их сотрудничестве с агрессором.
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18.11.2024 16:26 Ответить
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18.11.2024 17:23 Ответить
Эти дол...бы в НАТО не понимают, что когда параша нападет на условную Эстонию, то сиярты и фицами завоют, что эсты сами виноваты и ни один венгр или словак не должен за них умирать. Нах нам нужно это ссыкливое и бесполезное НАТО?! Они поэтому так и не хотят воевать, что понимают, что проиграют за неделю
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18.11.2024 18:49 Ответить
всі фашисти сьогодні вже відгавкалися - макаронники, орбан, фіцо. Нікого не забув?
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19.11.2024 00:37 Ответить
ПіСійярто як МуДуРо затяфкали...Чекають коли рублі посиплються
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19.11.2024 05:32 Ответить
 
 