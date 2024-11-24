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Новости Война
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Военные КНДР принимали участие в боях против ВСУ на Курщине под видом бурятов и тувинцев, - руководитель ЦПИ Коваленко

Військові КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ

Северокорейские военные участвовали в боях против ВСУ в Курской области.

Об этом сообщил Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Военные КНДР в составе армии РФ под видом бурятов, тувинцев участвовали в боевых столкновениях с Силами обороны в Курской области. Сейчас можно говорить о пехотинцах, а также минометные расчеты, экипажи БПЛА (в основном учатся)", - отметил он.

Участие военных из КНДР в войне

Напомним, военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

Также читайте: "Из корейского - только металл": Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами, некоторые из них 2023 года производства, - CNN. ФОТО

Автор: 

КНДР (1190) военнослужащие (6116) Курск (1088) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+4
А саме неприємне от так і наші в срср по африкам та південних америках тинялися, інтернаціоналісти блін, асвабадітєлі.😿😿😿
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24.11.2024 21:56
+3
При чому тут форма? У корейців така ж морда як у бурятів і тувинців.
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24.11.2024 22:24
+3
Не хочу такого сценарію ...Україна не впаде , зеленського треба примусити скласти повноваження ...не так буде просто китаю з московією нас розірвати , вони скоріше попруть на Білорусь 100 %
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24.11.2024 22:39
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От не знаю.
ЦПД стільки лайна видає, що не дуже заслуговує на довіру.
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24.11.2024 21:47 Ответить
**** твой рот, об этом было известно еще месяц в зад, шо косорылым выдают документы как бурятам и формируют бурятские батальоны.
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24.11.2024 21:47 Ответить
Цікаво друге ...як китайськокорейські війська ,будуть маскуватися ...коли підуть на ЄС через Білорусь ?
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24.11.2024 21:51 Ответить
Це поки що невідомо. Але відомо як вони будуть маскуватись при наступі на ЕС після окупації України - НІЯК. Вже не буде сенсу. Європейські країни будуть здаватися тільки від погляду. А захисників- українців вже не буде. Нажаль.
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24.11.2024 22:09 Ответить
Не хочу такого сценарію ...Україна не впаде , зеленського треба примусити скласти повноваження ...не так буде просто китаю з московією нас розірвати , вони скоріше попруть на Білорусь 100 %
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24.11.2024 22:39 Ответить
Справа абсолютно не в Зеленському. Він чиєюсь Петрушкою був, є і буде до кінця знаходження у ранзі Президента. Сили, які спроможні перебороти Кацапію, знаходяться не під керівництвом Зеленського. Або якогось іншого українського політика. Це виключно парафія Заходу. І виключно його, Заходу, рішеннями буде написаний сценарій закінчення війни. Можна проклинати Зеленського як завгодно. Можна дати йому тисячу років тюрьми. Але він як був пішаком на дошці так і залишився. У радянські-пострадянські часи було словосполучення Вашингтонський Обком. Він таки залишився. І від його рішень залежить пів континенту. Як би це не було смішно, але людство заглядає на вираз обличчя, умовного, Трампа і корегує свої, стратегічні курва свої напрямки. Виходячи тільки, Карл, з гримаси мордою очільника США.Так що заміна Зеленського на Порошенко,Тимошенко, Залужного, чорта лисого дає нам нульовий результат. Бо реальний результат буде залежати, у цій воєнній ситуації маю наувазі, тільки від рішень Вашингтону.
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24.11.2024 23:04 Ответить
Справа як раз і в зеленському теж, як і відповідальність тих ,хто дав йому це крісло...вбити тисячі українців , пофігізмом ,посилаючи їх на шашлики ,за просто так ,у перші дні повномаштабної війни , як не крути , відповідати треба ,не тількі перед людьми, які лоханулися ,а і перед історією ,шоб наші онуки розуміли ,як легко повірити голобородьку ,а потім вмиватися кров'ю ...
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24.11.2024 23:50 Ответить
×ерня якась. Під яким ще виглядом. Хіба у бурятів і тувінців не так сама форма, як у решти під@рів? А може пір'я в дупі, як у фазанів? Не новина, а якесь лайно нарівні укурених.
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24.11.2024 21:52 Ответить
При чому тут форма? У корейців така ж морда як у бурятів і тувинців.
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24.11.2024 22:24 Ответить
А саме неприємне от так і наші в срср по африкам та південних америках тинялися, інтернаціоналісти блін, асвабадітєлі.😿😿😿
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24.11.2024 21:56 Ответить
Помните байку о том что все командированные из Союза были в одинаковых габардиновых плащах?
Эти буряты и тувинцы должны иметь одну серию паспорта. Военники или жетоны близлежащих номеров. Никто из по базе всей России раскидывать не будет.
Скорее всего вымышленная серия паспорта. Если так, это секрет Полишинеля.
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24.11.2024 22:09 Ответить
Никто это и не пытался это сделать секретом. Но следуя букве закона указанные личности числится будут как граждане РФ.
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24.11.2024 22:13 Ответить
"Як і попереджав на початку місяця, росіяни поступово хочуть вивести нальоти "Шахедів" на цілодобовий формат. Поки що у ворога не вистачає потужностей ВПК, щоб інтенсивно атакувати вночі та вдень. Не виробляють необхідної кількості", - зазначив Коваленко.
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24.11.2024 22:10 Ответить
 
 