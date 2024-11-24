Военные КНДР принимали участие в боях против ВСУ на Курщине под видом бурятов и тувинцев, - руководитель ЦПИ Коваленко

Северокорейские военные участвовали в боях против ВСУ в Курской области.

Об этом сообщил Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Военные КНДР в составе армии РФ под видом бурятов, тувинцев участвовали в боевых столкновениях с Силами обороны в Курской области. Сейчас можно говорить о пехотинцах, а также минометные расчеты, экипажи БПЛА (в основном учатся)", - отметил он.

Участие военных из КНДР в войне

Напомним, военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

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